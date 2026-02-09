¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¿¦°÷3¿Í¤ò¡Ö²¬»³Âç³Ø¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¡×¤ËÇ§Äê¡ª～¸¦µæ¼Ô¤Î¸¦µæÀìÇ°´Ä¶¶¯²½¡¦¶µ¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê～
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀîºê½¤¼£¼çÇ¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤È¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏ´ÉÍýÅý³çÉô»º³ØÏ¢·È²Ý¤Î¹±Ô¢¾¼ÆóÀìÌç°÷¡¢¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏ´ÉÍýÅý³çÉô¸¦µæ¶¨ÎÏ²Ý¤Î¾¾ËÜÂºÆ»¼çºº¤ò¡¢¿·¤¿¤Ë²¬»³Âç³Ø¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÇ§Äê¤Ï¡¢¡Ö²¬»³Âç³Ø¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿ÍºàÇ§Äê¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äø¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò¼çÂÎÅª¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤ËÃ´¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ÎÍÜÀ®¤È¡¢¶µ¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢À©ÅÙ³«»Ï°Ê¹ß¡¢Ç§Äê¼Ô¤Ï¹ç·×5¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç§Äê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ê¥µー¥Á¡¦¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー¥¹¥¥ëÇ§Äêµ¡¹½¡ÊURAÇ§Äêµ¡¹½¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ§ÄêURA¡×¤Î¼èÆÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï»ñ³ÊÅù¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤òÍÑ¤¤¤Æ½êÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¼Ô¤ò¿³ºº¤Î¤¦¤¨Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³Âç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ï¡¢¸¦µæÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤Íý²ò¤ÈÆ¶»¡¤òÍ¤·¡¢Âç³ØÅù¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁ´ÈÌ¤Ë·È¤ï¤ë¹âÅÙÀìÌç¿Íºà¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤¬J-PEAKS¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¦Âç³Ø²þ³×¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤È¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´Ä¶¤Î¾úÀ®¤Ë»ñ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÇ§Äê¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ï¡¢°ú¤Â³¤²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡ÖÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸¦µæÂç³Ø¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Î¼ñ»Ý¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤È¤â¤Ë¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æî²¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼èÁÈ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¹±Ô¢ÀìÌç°÷¡¢Æá¿Ü³ØÄ¹¡¢Àîºê¼çÇ¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー
¾¾ËÜ¼çºº¤ÈÆá¿Ü³ØÄ¹¡Ê±¦¡Ë
Ç§Äê¼°¤ÎÍÍ»Ò
¸¦µæ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿ÍºàÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Î¥¤¥áー¥¸
¶µ°÷¤Îµ¡Ç½Ê¬²½¤Î¥¤¥áー¥¸
¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ë²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¿Þ¡Ê³µÍ×¡Ë
