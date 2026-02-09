Epics DAO¡¢Solana NFT ¥«ー¥É¥²ー¥à¡ÖBuidlers Guild¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ Alpha ¥Ñ¥Ã¥¯Á´¥«ー¥É¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë Epics DAO ¤Ï¡¢Solana ¾å¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë NFT ¥«ー¥É¥²ー¥à¡ÖBuidlers Guild¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Alpha ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´¥«ー¥É¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø³«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿ÌµÂ°À¥«ー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿Â°À¥«ー¥É¤ª¤è¤Ó SSR ¥«ー¥É¤ò´Þ¤à¡¢Alpha ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬³ÎÇ§²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Buidlers Guild Alpha ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«ー¥É¤Ï¡¢¸ø¼°¥«ー¥É¥ê¥¹¥È¥Úー¥¸¾å¤Ç°ìÍ÷¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌ¾ÜºÙ¤È¤·¤Æ±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥«ー¥É¥ê¥¹¥È¤Î¸ø³«ÈÏ°Ï
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«ー¥É¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÂ°À¥«ー¥É¡¢Â¿Â°À¥«ー¥É¡¢SSR ¥«ー¥É¤ò´Þ¤àÁ´¥«ー¥É¤¬ÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Magic¡¢ÁõÈ÷¡¦ËâË¡¶ñ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¥«ー¥É¥«¥Æ¥´¥ê¤¬¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Buidlers Guild Alpha ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥ÉÀß·×Á´ÂÎ¤ò¡¢ÃÇÊÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹½Â¤¤È¤·¤ÆÐíâ×¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«ー¥É¸ÄÊÌ¤ÎÀÇ½¤ä¸ú²Ì¡¢¥³¥¹¥È¡¢Â°À¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥«ー¥É¥ê¥¹¥È¥Úー¥¸¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Buidlers Guild NFT ¥«ー¥É¥ê¥¹¥È¸ø¼°¥Úー¥¸: https://epics.dev/ja/nft-card-list/¡¡
Epics DAO ¤¬¸þ¤¹ç¤¦¹½Â¤Åª²ÝÂê
Epics DAO ¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¼Ò²ñ¤äµ»½Ñ¤Î´ðÈ×¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î°Ý»ý¤È·ÑÂ³¤¬¹½Â¤Åª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤ä°ÕµÁ¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î³«È¯¤äÊÝ¼é¡¢±¿ÍÑ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹×¸¥¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢´ØÍ¿¤äÉ¾²Á¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÍ¿¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µ»½ÑÅªÉéºÄ¤äÊÝ¼éÉé²Ù¤ÏÃßÀÑ¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ´ðÈ×¤½¤Î¤â¤Î¤Î»ýÂ³À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Epics DAO ¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¸ÄÊÌ¤ÎÊó½·Àß·×¤ä¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Buidlers Guild ¤Ë¤è¤ë¹½Â¤Åª¥¢¥×¥íー¥Á
Buidlers Guild ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î¼ÂÁõ¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐÀï·¿¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢Magic¡¢ÁõÈ÷¡¦¥Äー¥ë¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ë¼ïÎà¤Î¥«ー¥É¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Ç¥Ã¥¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤«°ì¼ïÎà¤À¤±¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ®Î©¤»¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢Áê¸ß¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
Buidlers Guild ¤Ë¤ª¤±¤ë Dev¡¢Degen¡¢Investor ¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¥¸¥ç¥Ö¤Ï¡¢¤³¤Î¥«ー¥É¹½Â¤¤È°Õ¿ÞÅª¤Ë½Å¤Í¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ÏÀ¼Á¤âÆ°µ¡¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤¬·ç¤±¤Æ¤âÁ´ÂÎ¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥«ー¥É¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊó½·¤äÅêµ¡ÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìò³äÆ±»Î¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¤É¤Î¾ò·ï²¼¤ÇÁ´ÂÎ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤¹¹½Â¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¥«ー¥É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥¸¥ç¥Ö¤Î´ØÍ¿¤¬¤É¤³¤ËºîÍÑ¤·¡¢²¿¤ò»Ù¤¨¡¢¤É¤Î¹½Â¤¤Î¾å¤Ç°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¤¬¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹½Â¤¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô Epics ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î½ªÎ»Í½Äê
¸½ºßÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë Epics ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢2026 Ç¯ 2 ·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄº¿Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Buidlers Guild Alpha ¤Î¥«ー¥É¥ê¥¹¥È¤ª¤è¤Ó Alpha ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥ß¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¤Î¤ß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥«ー¥É¥ê¥¹¥È¸ø³«¤Ï¡¢¸½¹Ô´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÎÇ§²ÄÇ½¤ÊºÇ½ª¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Alpha ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥ß¥ó¥È½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Buidlers Guild Alpha ¤Î¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢2026 Ç¯ 2 ·îËö¤òÌÜ½è¤Ë¿·µ¬¥ß¥ó¥È¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢Alpha ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¶¡µë¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë Alpha NFT ¤Î¾ò·ï¤ä¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿· Epics ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô½àÈ÷
Epics DAO ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¿· Epics ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø³«»þ¤Ë²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¸³«Í½Äê
¿· Epics ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¤Ï¡¢¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯³«Éõ¤Îµ·¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Buidlers Guild NFT ¥«ー¥É¥ê¥¹¥È¸ø¼°¥Úー¥¸: https://epics.dev/ja/nft-card-list/
Epics DAO ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://epics.dev/ja
Epics DAO ¸ø¼° Discord: https://discord.gg/GmHYfyRamx
Magic Eden¡ÊBuidlers Guild Alpha ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
The First Dev: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-dev
The First Investor: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-investor
The First Degen: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-degen