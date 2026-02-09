¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡×¡ÖËâ½÷¤Î²È¡×¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡×¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÈ¯Çä·èÄê
¢¥¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë ¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¡2·î 28 ÆüÈ¯Çä
¢¥Ëâ½÷¤Î²È ¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¡3 ·î 14 ÆüÈ¯Çä
¢¥¥ª¥¥ÎÅ¡ ¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¡4 ·î 29 ÆüÈ¯Çä
¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤ÎËâ½÷¤ÎÃ«¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡×¡ÖËâ½÷¤Î²È¡×¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡×¤Î3¤Ä¤Î·úÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëâ½÷¤ÎÃ«¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥·¥êー¥º£³Éôºî¤È¤·¤Æ¡¢¾åµ¤Î½ç¤Ë2026Ç¯2·î¤«¤é3¤«·îÏ¢Â³¤Ç´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·úÊªÆâ¤ÎÈþ¤·¤¤»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî²È¤Î»°±º¤·¤ò¤ó¤µ¤ó¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¼ýÏ¿¡£³Æ·úÊª¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Êª¸ì¤ÎÎ¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·úÊª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ´ó¹Æ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡×¤Ï¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Ç¥Ï¥¦¥ë¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡£
¡ÖËâ½÷¤Î²È¡×¤Ï¡Ø¥¢ー¥ä¤ÈËâ½÷¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡Ö»ä¤Î¤É¤³¤¬¡¢¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¡£
¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡×¤Ï¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¥¥¤È¥¦¥ë¥¹¥é¡¢1¿Í2Ìò¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿À¼Í¥¤Î¹â»³¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
³Æ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢Ëâ½÷¤ÎÃ«¤È¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£»°±º¤·¤ò¤ó¤µ¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¤³¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£3ºý¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¤É¤ì¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤·¡¢3ºý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Êª¸ì¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
▶¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖËâ½÷¤ÎÃ«¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×https://ghibli-park.jp/info/info20260209.html¡Ê2·î9Æü(·î)10:00¸ø³«Í½Äê¡Ë
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡¡¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
È¯ÇäÆü ¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
È¯¹Ô¡¦È¯Çä ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯
ÊÔ½¸ ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê
Ê¸¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§»°±º¤·¤ò¤ó
ÆÃÊÌ´ó¹Æ ¡¡¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ
Äê²Á ¡¡¡¡¡¡¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿ ¡¡¡¡¡¡¡§ABÈ½ÃæÄÖ¤¸
¥Úー¥¸¿ô ¡¡¡§¥ªー¥ë¥«¥éー56P
(C) 2004 Diana Wynne Jones/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDMT
(C) 2026 Studio Ghibli
¢¥¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡×¤Ï¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Ç¥Ï¥¦¥ë¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹À¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¾ë¤Ç¤¹¡£
Ëâ½÷¤Î²È¡¡¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
È¯ÇäÆü ¡¡¡¡¡§2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)
È¯¹Ô¡¦È¯Çä ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯
ÊÔ½¸ ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê
Ê¸¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡§»°±º¤·¤ò¤ó
ÆÃÊÌ´ó¹Æ¡¡ ¡§¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó
Äê²Á¡¡¡¡¡¡ ¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡¡¡¡¡¡ ¡§ABÈ½ÃæÄÖ¤¸
¥Úー¥¸¿ô¡¡ ¡§¥ªー¥ë¥«¥éー56P
(C) 2020 NHK, NEP, Studio Ghibli
(C) 2026 Studio Ghibli
¢¥¡ÖËâ½÷¤Î²È¡×¤Ï¡Ø¥¢ー¥ä¤ÈËâ½÷¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢ー¥ä¤¬°ú¤¼è¤é¤ì¤¿²È¤Ç¡¢Ëâ½÷¥Ù¥é¡¦¥äー¥¬¤Îºî¶ÈÉô²°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¥ÎÅ¡¡¡¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
È¯ÇäÆü ¡¡¡¡¡§2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)
È¯¹Ô¡¦È¯Çä ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯
ÊÔ½¸ ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê
Ê¸¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§»°±º¤·¤ò¤ó
ÆÃÊÌ´ó¹Æ ¡¡¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß
Äê²Á ¡¡¡¡¡¡¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿ ¡¡¡¡¡¡¡§ABÈ½ÃæÄÖ¤¸
¥Úー¥¸¿ô¡¡ ¡§¥ªー¥ë¥«¥éー56P
(C) 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N
(C) 2026 Studio Ghibli
¢¥¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡×¤Ï¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥¤¬Ëâ½÷¤Î½¤¹Ô¤ËÎ¹Î©¤ÄÁ°¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿²È¤Ç¡¢²Ö¤äÌôÁð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëËâ½÷¤ÎÅ¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
Ëâ½÷¤ÎÃ«¤Î¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÏËâ½÷¤ÎÃ«¤Î¡Ö13¿Í¤ÎËâ½÷ÃÄ¡×¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡¢¡ÖËâ½÷¤ÎËÜÃª¡×¡Ê¥Ï¥Ã¥¿ーË¹»ÒÅ¹Æâ¤Î½ñÅ¹¡Ë¡¢¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¤Î¡ÖËÁ¸±Èô¹ÔÃÄ¡×¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤ä¡ÖÇ®É÷½ñÅ¹¡×¡ÊÆî³¹¡Ë¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ï¡¢Ëâ½÷¤ÎÃ«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý·ô¼ï¤Ï¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡¡Âç¤µ¤ó¤Ý·ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡¡Âç¤µ¤ó¤Ý·ô¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡¡Ëâ½÷¤ÎÃ«¡¦¤â¤Î¤Î¤±¤ÎÎ¤¡×¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡¡¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»°±º¤·¤ò¤ó¡ÊÊ¸¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¾®Àâ²È¡£2000Ç¯¡Ø³ÊÆ®¤¹¤ë¼Ô¤Ë¡û¡Ê¤Þ¤ë¡Ë¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£2006Ç¯¡Ø¤Þ¤Û¤í±ØÁ°Â¿ÅÄÊØÍø¸®¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢2012Ç¯¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¤ÇËÜ²°Âç¾Þ¡¢2015Ç¯¡Ø¤¢¤Î²È¤ËÊë¤é¤¹»Í¿Í¤Î½÷¡Ù¤Ç¿¥ÅÄºîÇ·½õ¾Þ¡¢2018Ç¯¡Ø¤Î¤Î¤Ï¤ÊÄÌ¿®¡Ù¤ÇÅçÀ¶Îø°¦Ê¸³Ø¾Þ¡¢²Ï¹çÈ»ÍºÊª¸ì¾Þ¡¢2019Ç¯¡Ø°¦¤Ê¤À¤³¦¡Ù¤ÇÆüËÜ¿¢Êª³Ø²ñ¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¤·¤ó¤¬¤ê¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤æ¤Ó¤µ¤¤ËËâË¡¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£2014Ç¯¸ø³«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¡Ø»×¤¤½Ð¤Î¥Þー¥Ëー¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡¡¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×ÆÃÊÌ´ó¹Æ¥²¥¹¥È¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¡£¡ÖHERO¡×¥·¥êー¥º¤ä¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡×¤¬¸ø³«¡£2026Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2004Ç¯¸ø³«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ï¥¦¥ë¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¡¢2023Ç¯¤Î¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤Ç¤ÏâÃ¿Í¤ÎÉã¡¦¾¡°ì¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê¡ÖËâ½÷¤Î²È¡¡¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×ÆÃÊÌ´ó¹Æ¥²¥¹¥È¡Ë
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤Æ°é¤Á¡¢Ãæ³Ø¤Îº¢¤Ë¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¡£2016Ç¯11·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£2020Ç¯¡¢³Ú¶Ê¡Ö¢þ¢þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²Î»ì¤Î°ìÉô¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¡Ø¥¢ー¥ä¤ÈËâ½÷¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¡£2023Ç¯¤Î¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥ß¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¹â»³¤ß¤Ê¤ß¡Ê¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡¡¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×ÆÃÊÌ´ó¹Æ¥²¥¹¥È¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£À¼Í¥¡¢¥Ê¥ìー¥¿ー¡£1987Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥åー¡£¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥óÌò¤ä¥¢¥Ë¥á¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÃöÌ¾»ûÍðÂÀÏºÌò¤Ê¤É¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Âè5²óÀ¼Í¥¥¢¥ïー¥É¤Ç¥·¥Ê¥¸ー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£1989Ç¯¸ø³«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤Ç¤Ï1¿Í¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¥¥¤È¥¦¥ë¥¹¥é¤Î2Ìò¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¢£¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯ ³µÍ×
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ø±à»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡¢ÀÄ½Õ¤ÎµÖ¡¢¤É¤ó¤É¤³¿¹¡¢¤â¤Î¤Î¤±¤ÎÎ¤¡¢Ëâ½÷¤ÎÃ«¤Î5¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëâ½÷¤ÎÃ«¤Ï¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤ä¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¡¢¡Ø¥¢ー¥ä¤ÈËâ½÷¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ëâ½÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡×¡¢¡Ö¥°ー¥Á¥ç¥¥Ñ¥ó²°¡×¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡×¡¢¡ÖËâ½÷¤Î²È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·úÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¾è¤êÊª¤Ê¤É¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¡Ö¥á¥êー¥´ー¥é¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡×¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡×¡ÖËâ½÷¤Î²È¡×¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡×¤ÎÃæ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡¡Âç¤µ¤ó¤Ý·ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡¡Âç¤µ¤ó¤Ý·ô¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡¡Ëâ½÷¤ÎÃ«¡¦¤â¤Î¤Î¤±¤ÎÎ¤¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ëâ½÷¤ÎÃ«Æâ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ»ÜÀßÅöÆüÆþ¾ì·ô¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô°ñ¥±²ö´Ö²µ1533-1¡¡°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±àÆâ
¡ã±Ä¶È»þ´Ö¡äÊ¿Æü10:00～17:00¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦µÙ9:00～17:00
¡ãµÙ±àÆü¡ä²ÐÍË¡ÊµÙÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÊ¿Æü¡Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î»ØÄêÆü
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡äÍ½ÌóÀ©¡¢Æþ¾ì2¥«·îÁ°¤Î10Æü14:00È¯Çä¤Ç¤¹¡£2026Ç¯2·î¡¢3·îÆþ¾ìÊ¬¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê2·î9Æü(·î)»þÅÀ¡Ë¡£4·îÆþ¾ìÊ¬¤Ï¡¢2·î10Æü(²Ð)14:00È¯Çä¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä¾ì½ê¤ÏBoo-Woo¥Á¥±¥Ã¥È¡Êhttps://l-tike.com/bw-ticket/ghibli/ghibli-park/¡Ë¤Û¤«¡¢¥íー¥½¥ó¤ä¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹Æ¬¤ÎLoppi¡Ê¥í¥Ã¥Ôー¡Ë¡¢¥íー¥Á¥±WEB¡£
¡ã¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ähttps://ghibli-park.jp/¡¡
¡ãX¡ä@ghibliparkjp¡§https://x.com/ghibliparkjp
