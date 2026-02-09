¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÀ¯ºö¤òÌ£Êý¤Ë¡ª¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¤Î¤¿¤á¤Î¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¼ÂÁ©·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ì2/26,ÌÚ～27,¶â¡Í
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 2·î 9Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¤Î°õºà°éÀ®¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Âç³Ø¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤äÆ°¸þ¤òÍý²ò¤·¡¢³ØÆâ»Üºö¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç³Ø¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä·×²èÅù¤ò¹ñ¤ËÄó°Æ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖÀ¯ºö¤òÌ£Êý¤Ë¡ª¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¤Î¤¿¤á¤Î¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¼ÂÁ©·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë²¬»³¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤È27Æü¡Ê¶â¡Ë²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ÁÏÎ©¸Þ½½¼þÇ¯µÇ°´Û¤Î2ÆüÏ¢Â³¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤ä»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤É¤¦¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¹ñ¤Î»ñÎÁ¤ÎÆÉ¤ß²ò¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¸½¾ì¤Î¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¿Íºà¤Î³§ÍÍ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤ÎÊý¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Î¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¤Ë¤´¼þÃÎ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü »þ¡Û
¡¡°Ê²¼¤Î2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢Î¾Æü»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÊý
¡¡1ÆüÌÜ¡¡2026Ç¯ 2·î 26Æü¡ÊÌÚ¡Ë 13:30～17:00
¡¡2ÆüÌÜ¡¡2026Ç¯ 2·î 27Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～12:00
¡Ú³«ºÅÊýË¡¡Û
¡¡ÂÐÌÌ¤Î¤ß
¡Ú²ñ ¾ì¡Û
¡¡1ÆüÌÜ¤È2ÆüÌÜ¤Ç²ñ¾ì¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡1ÆüÌÜ¡¡²¬»³¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー 407²ñµÄ¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©700-0024 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è±Ø¸µÄ®14-1¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.mamakari.net/access/
¡¡2ÆüÌÜ¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ÁÏÎ©¸Þ½½¼þÇ¯µÇ°´Û Âç²ñµÄ¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/kinenkan-index.html
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¡1ÆüÌÜ¡Ê²ñ¾ì¡§²¬»³¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¦°§»¢
¡¡¡¡¡¦¹Ö±é¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ¸¦µæ¿¶¶½¶É Âç³Ø¸¦µæ´ðÈ×À°È÷²Ý Âç³Ø¸¦µæÎÏ¶¯²½¼¼ ÀìÌç´±¡¡Âçµ×ÊÝ ²í»Ë ÍÍ
¡¡¡¡¡¦³µ»»Í×µá¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ü¤¦
¡¡¡¡¡¦¹ñ¤ÎÀ¯ºö¡¦Æ°¸þ¤Î¾ðÊó¼ý½¸ÊýË¡¤òÃÎ¤í¤¦
¡¡¡¡¡¦¹ñ¤ÎÊý¿ËÅù¤ÎÆÉ¤ß²ò¤Êý¤È³èÍÑÊýË¡¤òÃÎ¤í¤¦
¡¡¡¡¡¦¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¡ÖÊ¸²Ê¾Ê¤Ë¤Æ¿·µ¬¸øÊç»ö¶È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢¸øÊç³«»Ï¤Þ¤Ç¤ËÂç³Ø¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ½Äê
¡¡¡¡¡¦¾ðÊó¸ò´¹²ñ
¡¡2ÆüÌÜ¡Ê²ñ¾ì¡§²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ÁÏÎ©¸Þ½½¼þÇ¯µÇ°´Û¡Ë
¡¡¡¡¡¦»ö¶ÈÁÈÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ü¤¦
¡¡¡¡¡¦³ØÆâ»Üºö¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¤Î»ÅÊý
¡¡¡¡¡¦¹ñ¤Ø¤ÎÄó°Æ¤Î»ÅÊý¤ò³Ø¤Ü¤¦
¡¡¡¡¡¦¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
¡¡Ìµ ÎÁ
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¡Á´¹ñ¤Î¼ã¼êÃæ·ø¡Ê³µ¤Í20～40ÂåÁ°È¾¡Ë¤ÎÂç³Ø»öÌ³¿¦°÷¡¦µ»½Ñ¿¦°÷Åù
¡ÚÄê °÷¡Û
¡¡ 60¿ÍÄøÅÙ
¡¡¡Ê±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½êÂ°µ¡´Ø¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¡¡²¼µ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÄùÀÚÆü¡§2·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á¡Ë¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï2·î24Æü¡Ê⽕¡Ë¤òÌÜ½è¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô·èÄêÄÌÃÎ¤ª¤è¤Ó»²²Ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebaB_byA7sIrQmCflO6dPHlJywRAGStxlIbWhoLIQcNTUrfg/viewform
¡Ú¥Ý¥¹¥¿ー¡Û
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer_20260226-27.pdf
¡Ú¼ç ºÅ¡Û
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
¡ÚÊä Â¡Û
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²¬»³Âç³Ø¤¬2025Ç¯9～10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²¬»³Âç³Ø¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¸¦µæ´ðÈ×¶¨µÄ²ñ¼ã¼ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬2025Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³Ø¥Ó¥¸¥ç¥ó3.0¡¦²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2050
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html
¡¦¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¸¦µæÂç³ØÀë¸À
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html
¡¦²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë
¡¡https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¢¡»²¹Í¾ðÊó1
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÂè1²óÂç³Ø¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÎÏ¡¢º£¤³¤½¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡×¤ò³«ºÅ ～Ã¦¡¦¶µ°÷Ãæ¿´¤ÎÂç³ØË¡¿Í·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¿¦°÷¤Î°éÀ®¤ò¶¯²½～
¢¡»²¹Í¾ðÊó2
¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html
¡¦²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¤ò¤è¤ê³Î¼Â¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¡ÉÎÏ¡É¤¬¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¥Ý¥ê¥·ー¡×¤ò²þÀµ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html
¡¦¸¦µæÂç³Ø¤ÎÂÉ¼è¤ê¤òÃ´¤¦¹âÅÙ¸¦µæ·ÏÀìÌç¿Íºà～²¬»³Âç³Ø¥ê¥µー¥Á¡¦¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡ÊURA¡Ë¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é～
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20230831-1-1.pdf
¡¦¸¦µæ³«È¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤È¿Íºà～¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é～¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¿Íºà°Ñ°÷²ñ¸¦µæ³«È¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¡¦¿Íºà¤Ë·¸¤ë¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë
¡¡https://www.mext.go.jp/content/20240531-mxt_kiban03-000035730_3.pdf
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø»öÌ³¿¦°÷¤¬URA¥¹¥¥ëÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤ËÇ§Äê¡ª～¸¦µæÀìÇ°´Ä¶¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤ÆURAµ¡Ç½¤ÎÆâÀ½²½¤òÂ¥¿Ê～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003068.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø»öÌ³¿¦°÷¤ò¡Ö²¬»³Âç³Ø¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¡×¤ËÇ§Äê¡ª～¸¦µæ¼Ô¤Î¸¦µæÀìÇ°´Ä¶¶¯²½¡¦¶µ¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003264.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¿¦°÷3¿Í¤ò¡Ö²¬»³Âç³Ø¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¡×¤ËÇ§Äê¡ª～¸¦µæ¼Ô¤Î¸¦µæÀìÇ°´Ä¶¶¯²½¡¦¶µ¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003809.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©À°È÷»ö¶È¡×¤ËºÎÂò～¡ÖÃÎ¡×¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Î°éÀ®¡§²¬»³Âç³ØURA¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÆÃ¿§¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¸¦½¤¤òÄó¶¡～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003628.000072793.html
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø ¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏ´ÉÍýÅý³çÉô ¸¦µæ¶¨ÎÏ²Ý
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡E-mail¡§corefacility¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨@¤ò¡ý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
