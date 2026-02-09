¡ÚÌµÎÁÇÛÉÛ¡ÛAI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ç¡Ö¼ÒÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¡×¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¤ò¸ø³«
¥æー¥¹¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç³À ÑÛÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÈPower Automate¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÒÆâ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¥¬¥¤¥É¡Ö¡Ú½é´üÆ³ÆþÊÔ¡ÛAI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ç¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¶ÈÌ³¤«¤ó¤¿¤ó¼«Æ°²½¥¬¥¤¥É¡×¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¬¥¤¥É¤Ï¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤äPower Automate¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤É¤¦»È¤¨¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ã´Åö¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ê¤É¤ÇÆü¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¶ÈÌ³¤òÂêºà¤Ë¡¢AI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¹½ÃÛÊýË¡¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌçÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÃÎ¼±¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤È¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ËÀ¸À®AI¤òÁÈ¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ï13.1¡ó
À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡Ö¥áー¥ë¤Î²¼½ñ¤¡×¤ä¡ÖÊ¸¾Ï¤ÎÍ×Ìó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±È¯Åª¤ÊÍøÍÑ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
IPA¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡Ë¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ä´ºº¡ÊDXÆ°¸þ2025¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸À®AI¤ò¡ÖÊ¸½ñºîÀ®¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤Ç¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï62.1¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉô½ð¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï13.1¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤¬¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Ã´Åö¼Ô¤´¤È¤Ë²óÅúÉÊ¼Á¤ä¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë
- Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤
- ÂÐ±þÏ³¤ì¡¦ÊÖ¿®ÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤
À¸À®AI¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Ë¤É¤¦ÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ñÎÁ¤ÎÆÃÄ§¡§À¸À®AI¤ò¡È¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¡É¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤àÊýË¡¤ò²òÀâ
ËÜ¥¬¥¤¥É¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊIT¥¹¥¥ë¤ä³«È¯·Ð¸³¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢À¸À®AI¤ÈPower Automate¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤ò¡¢¼ÂÌ³¥Ùー¥¹¤ÇÍý²ò¡¦¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¤ò»È¤¦¡×¤³¤È¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ÎÃæ¤Ë¤É¤¦ÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢½é´üÆ³Æþ¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ÇºÆ¸½²ÄÇ½¤ÊAI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¹½ÃÛ¤Î¹Í¤¨Êý¤È¼ê½ç¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎÆ°ºî¤Î¥¤¥áー¥¸
ÊÖ¿®¥áー¥ë¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ëÀßÄê¤Î²òÀâ
1. Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤ÇÉÑ½Ð¤¹¤ë¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¡×¤òÂêºà¤Ë
ËÜ¥¬¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ê¤É¤ÇÆü¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤òÂêºà¤Ë¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¼õ¿® ¢ª ²óÅú°ÆºîÀ® ¢ª ²óÅú°Æ¤Ë´ð¤Å¤¯¥áー¥ëÊ¸À°·Á ¢ª ²¼½ñ¤ÊÝÂ¸¤Þ¤Ç¤ò¡¢°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤È¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. Copilot Studio¡¦AI Builder¡¦Power Automate¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂÁõ
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Î¼«Æ°²½¤Ï¡¢Copilot Studio¡¦AI Builder¡¦Power Automate¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¥³ー¥Éµ½Ò¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢½é´üÆ³Æþ¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ö´°Á´¼«Æ°²½¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¸½¾ìÌÜÀþ¤ÎAI³èÍÑ
ËÜ¥¬¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢AI¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î²óÅúÁ÷¿®¤Þ¤Ç¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á÷¿®Á°¤Ï¿Í¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸í²óÅú¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éAI¤È¿Í¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢À¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¹Í¤¨Êý¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¶ÈÌ³¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡ÖAI¤¬¼«Á³¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸½¾ì¡×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯
º£¸å¤â¡¢ËÜ¥¬¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÌ³Ä¾·ë·¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÎÌµ½þÄó¶¡¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ØÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢Copilot Studio¤äPower Automate¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤ò¡¢³Æ¼Ò¤Î¼ÂÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤àÈ¼Áö·¿¤Î¸¦½¤¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Microsoft 365¤ÈÀ¸À®AI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤È¼ÂÁõ¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬¡ÖAI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹Â¦¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
【関連情報】
AI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥¬¥¤¥É
¡Ú½é´üÆ³ÆþÊÔ¡ÛAI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ç¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¶ÈÌ³¤«¤ó¤¿¤ó¼«Æ°²½¥¬¥¤¥É
AI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¶ñÂÎ¼ê½ç¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹
²ñ¼Ò¾ðÊó
¢¡¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§ÁÏ¤ë¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ë
¢¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Microsoft365¡ßÀ¸À®AI¤ÎË¡¿Í¸¦½¤¤òÄó¶¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç³À ÑÛÂÀÏº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî°ìÃúÌÜ6ÈÖ5¹æ
ÀßÎ©¡§2018Ç¯8·î
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://business.youseful.jp/
