SoftwareOne¡¢Microsoft ¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAzure 101 Day¡§¥¤¥Á¤«¤é³Ø¤Ö¡ª¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î Azure ～¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ç´Ä¶¤ò¶¯²½¤¹¤ë～¡× ¤ËÅÐÃÅ¡ª
SoftwareONE Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§Ä¹Ã«Àî¡¡·û»Ê¡¿¥¨¥ë¥×¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤Ï¡¢Íè¤¿¤ë2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAzure 101 Day¡§¥¤¥Á¤«¤é³Ø¤Ö¡ª¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î Azure ～ ¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ç´Ä¶¤ò¶¯²½¤¹¤ë ～¡× ¤ËÅÐÃÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤«¤é Azure ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¡¢¸½¾õ¤è¤ê°ÂÁ´¡¦¸úÎ¨Åª¤Ë±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤ÎÆþÌç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´6¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤ä±¿ÍÑ¤Î¶¯²½¡¢¥â¥À¥ó¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤ËËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä5¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬Ï¢·È¡¢ÃÎ¸«¡¦¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡¦»Ù±çºö¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾Íè¤Î AI ³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î½àÈ÷¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤ÆÄº¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖAzure´Ä¶¤ò°ÂÁ´¤Ë¼é¤ë ～°Ü¹Ô¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î Defender for Cloud ³èÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È～¡×
SoftwareOne Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï5¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢MicrosoftÍÍ¤È¶¦Æ±¤Ç¾åµ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Azure ´Ä¶¤ò°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢Defender for Cloud ¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ðËÜÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢½é³Ø¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£°Ü¹Ô¸å¤ÎAzure¥ê¥½ー¥¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾õÂÖ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢ÀßÄêÏ³¤ì¤äÀÈ¼åÀ¤Ê¤É¤Î¸¡ÃÎÆâÍÆ¤Î¸«Êý¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î²þÁ±¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°Ü¹Ô¸å¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸å¤«¤éÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢º£²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È±¿ÍÑ²þÁ±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ Azure ¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Microsoft Azure¥¯¥é¥¦¥É¤ò¥»¥¥å¥¢¤Ê´Ä¶¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýºö¤ò¸¡Æ¤¡¦¿ä¿Ê¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡15:00～15:45 ¡ÊÅö¼Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ»þ´Ö¡Ë
¢¨¡ÖAzure 101 Day¡§¥¤¥Á¤«¤é³Ø¤Ö¡ª¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î Azure ～ ¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ç´Ä¶¤ò¶¯²½¤¹¤ë ～¡×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Ï¡¢12:00-18:00¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
¡¡ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¡Ú¥¹¥Ôー¥«ー¡Û¡ÊÅö¼Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¦ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡Cloud & AI ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅý³çËÜÉô¡¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¡¡Ê¡ÅÄ Å¯Ìé¡¡»á
¡¦SoftwareONE Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥µー¥Ó¥¹Éô¡¡¥·¥Ë¥¢ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡¡ÀÐÁ½º¬ ÂçÇÏ
¡¦SoftwareONE Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡õ¥µー¥Ó¥¹±Ä¶ÈÉô¡¡¥×¥ê¥»ー¥ë¥¹¥êー¥Àー
¡¡ÎëÌÚ Å¯»Ê
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¦´ë¶ÈÆâ¤Î¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¡¦¤½¤ÎÂ¾¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè
Åö¼Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ¡ÖAzure ´Ä¶¤ò°ÂÁ´¤Ë¼é¤ë ～ °Ü¹Ô¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î Defender for Cloud ³èÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È ～¡×¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥§¥Ó¥Êー¾ðÊó¥µ¥¤¥È(https://msevents.microsoft.com/event?id=42880222179)¡¡¡ÊÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Úー¥¸¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢¨ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÖAzure 101 Day¡§¥¤¥Á¤«¤é³Ø¤Ö¡ª¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î Azure ～¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ç´Ä¶¤ò¶¯²½¤¹¤ë～¡× ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.microsoft.com/ja-jp/local/events/azureforbeginners-cloudmigration/)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»Àè
Åö¼Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ¡ÖAzure ´Ä¶¤ò°ÂÁ´¤Ë¼é¤ë ～ °Ü¹Ô¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î Defender for Cloud ³èÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È ～¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£SoftwareONE Japan ³ô¼°²ñ¼Ò
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5005-2801¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info.jp@softwareone.com
SoftwareONE Japan³ô¼°²ñ¼Ò ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SoftwareONE Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2011Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢Microsoft¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¹ñÆâ³°¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¡¢Microsoft 365 Copilot / Azure OpenAI Service ¤Ê¤É¤ÎAI´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢Azure¡¢AWS ¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÆ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤Ê¤ÉAI¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤¢¤é¤æ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¥¹¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Ç¸½ºß70¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëSoftwareOne¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢14Ç¯°Ê¾å¤Î±Ê¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸ÜÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§SoftwareONE Japan³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©107-0052¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2-5-8 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯JPÀÖºä¥Ó¥ë8³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Ã«Àî¡¡·û»Ê¡¿¥¨¥ë¥×¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ø¥ë¥Þ¥ó
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¯¥é¥¦¥É´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä¡¢³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
ÀßÎ©¡§2011Ç¯6·î2Æü
´ë¶ÈHP¡§https://www.softwareone.com/ja-jp
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5005-2801¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info.jp@softwareone.com
¢¨Åöµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµ¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡¢À½ÉÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Azure¡¢Microsoft¡¢Microsoft 365 ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Microsoft Corporation¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Microsoft 365 ¤Ï¡¢Microsoft Corporation¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£