²¾ÁÛÈ¯ÅÅ½ê¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁàÅÅ¡¢¥È¥è¥¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÈÄó·È¤·¥ì¥¯¥µ¥¹¡¦¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹¸þ¤±¡ÖµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¥êー¥¹¥×¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒÁàÅÅ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÌîÎÝ¡¢°Ê²¼¡ÖÁàÅÅ¡×¡Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾ ÍøÇ·¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥è¥¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ª¤è¤Ó¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹¸þ¤±¤Ë¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ÎÆ³Æþ¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì³ç»Ù±ç¤¹¤ë¥êー¥¹¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè¹Ô¤·¤Æ¥ì¥¯¥µ¥¹ÈÎÇäÅ¹3Å¹ÊÞ¤ÇÆ³Æþ¤·¡¢½é´üÈñÍÑ¤ÎÍÞÀ©¤ÈÆ³Æþ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¹ñÆâ¤ÇEV¡¦PHEV¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¿È¶á¤ÊµòÅÀ¤Ç¤Î½¼ÅÅÂÎ¸³¤Ï¥æー¥¶ー¤Î°Â¿´¤ÈºÆÍèÅ¹¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï¹â³Û¤Ê½é´üÈñÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¡´ïÁªÄê¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©Ä´À°¡¦Êä½õ¶â¿½ÀÁ¡¦ÊÝ¼é±¿ÍÑ¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÂÌ³¤¬È¼¤¤¡¢ÈÎÇäÅ¹¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¡¢ÁàÅÅ¤ÎÁ´¹ñ»Ü¹©ÌÖ¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢½é´üÈñÍÑ¤ÎÊ¿½à²½¤ÈÆ³Æþ¥×¥í¥»¥¹¤Î°ì³ç»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ëEVµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ÎÀ°È÷¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
- ¥È¥è¥¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡§¥êー¥¹¥¹¥ー¥à¤ÎÄó¶¡¡¢·ÀÌó´ÉÍý¡¢ÊÝ¸±ÉÕÊÝ/Ç¼ÀÇ¶ÈÌ³ Åù
- ÁàÅÅ¡§¸½ÃÏÄ´ºº¡¢µ¡´ïÁªÄê¡¦Àß·×¡¢Êä½õ¶â¿½ÀÁ¡¢»Ü¹©¡¢±¿ÍÑ Åù
µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¥êー¥¹¥×¥é¥ó¤ÎÆÃÄ§
- ½¼ÅÅ´ïÀßÃÖ¤Ë·¸¤ï¤ëÈñÍÑ¤òÊ¿½à²½
- ¹©»ö²ñ¼Ò¡¦ÀßÈ÷¤Î¼êÇÛ
- Êä½õ¶â¿½ÀÁ
- »ñ»º´ÉÍý¡ÊÊÝ¸±¡¦½ôÀÇÂÐ±þ¤Ê¤É¡Ë
Àè¹ÔÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹ÈÎÇäÅ¹3Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÆ³Æþ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ì¥¯¥µ¥¹¾®ÀÐÀî 150kw/1¸ý¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¾®Æü¸þ4-1-1¡Ë
- ¥ì¥¯¥µ¥¹ÆÁÅç 150kw/1¸ý¡ÊÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÃæÁ°ÀîÄ®5ÃúÌÜ1-130¡Ë
- ¥ì¥¯¥µ¥¹¾ÂÄÅ 150kw/1¸ý¡ÊÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»ÔËÜ´Ý»ÒÄ®752ÈÖÃÏ6¡Ë
¥È¥è¥¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡§
CV´ë²èÉô ¥êー¥¹´ë²è¥°¥ëー¥× ¥°¥ëー¥×¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡¿¼Ã« ÃÎÍÎÍÍ¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÁàÅÅ¤ÏÁ´¹ñ¤Î»Ü¹©¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£EV¡¦PHEV»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Î½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ÏµÞÌ³¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËºÇÅ¬¤ÊÆ³Æþ»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Á´ÂÎ¤Ç¤ÎEV½¼ÅÅ´Ä¶À°È÷¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÁàÅÅ ²ñ¼Ò³µÍ×
ÁàÅÅ¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤â¤¬ÅÅµ¤¤ò¼«Í³¤ËÁà¤ì¤ë¡¢¥ªー¥×¥ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡É ²¾ÁÛÈ¯ÅÅ½ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£EV½¼ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤«¤éÀßÃÖ¹©»ö¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤Î³«È¯¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÅÅÎÏºÇÅ¬²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëVPP¡Ê²¾ÁÛÈ¯ÅÅ½ê¡Ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁàÅÅ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÌî ÎÝ
ÁÏ¶È¡§2022Ç¯6·î30Æü
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©104-0045 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ£²ÃúÌÜ£±－£´ ¶äºÂPREX East6³¬
ÀéÍÕ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©272-0001 ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÆóËó1ÃúÌÜ7ÈÖ21¹æ
URL¡§https://soden-inc.jp/