ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡¦ÃæÅçÍ³µ®¡¦¾®¸¶è½»Ò¤Ê¤É¿Íµ¤À¼Í¥¤¬¡¢¡Ö¥ê¡¦¥¯¥ì¥·¥§¥ó¥É¡ª¡×¤Ë»²²Ã·èÄê¡ª
2026/2/8LIVE
2026Ç¯2·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð²Ö·à¾ì¤Ç¡ÖRe:CRESCENDO!¡Ê¥ê¡¦¥¯¥ì¥·¥§¥ó¥É¡ª¡Ë¡×¤Î1st¥é¥¤¥Ö¡Ö-The First Show-¡×¤¬ÃëÌë2Éô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÖCu Sith¡ùROAR¡×¤ä¡ÖMiMi-C-RADLE¡×¡¢¡ÖChimera Sky¡×¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ë²Ã¤¨ÀõÁÒÂç²ð¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ðー¤òÈäÏª¤·¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬¥¹¥Æー¥¸¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
½ª±é¸å¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡¢ÃæÅçÍ³µ®¡¢¾®¸¶è½»Ò¤é¿·¥¥ã¥¹¥È8Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡£¸ø¼°¤Ï4·î°Ê¹ß¤Î¥Þ¥ó¥¹¥êー¸ø±é¤âÍ½Äê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¡Û
¢¦ÂçÀ¾°¡¶êÍþ
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¾å¸¶ÊâÌ´Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Æ±ºî¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖAiScReam¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ä¥½¥í¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢À¼Í¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¢¦ÃæÅçÍ³µ®
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î²µÁÒÍªµ®Ìò¡¢¡ØBanG Dream!¡Ù¥·¥êー¥º¤Îº£°æ¥ê¥µÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎÃæÅçÍ³µ®¡£¡ØBanG Dream!¡ÙÈ¯¤Î¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÖRoselia¡×¤Î¥Ùー¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥é¥¤¥Ö¤ä¹ñÆâ³°¥Ä¥¢ー¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦¾®¸¶è½»Ò
À¼Í¥¡¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¾®¸¶è½»Ò¡£¡ØBanG Dream!¡ÙÄ«ÆüÏ»²ÖÌò¤È¤·¤ÆÀ¼Í¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Æ±ºîÈ¯¤Î¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÖRAISE A SUILEN¡×¤Î¥®¥¿ー¤òÃ´Åö¡£ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥³¥Ë¥Õ¥¡ー¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ø±é¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥é¥¤¥Ö¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦»°Â¼ô£²Â
¥²ー¥à¡Ø¥¢¥µ¥ë¥È¥ê¥ê¥£ Last Bullet¡Ù½é¼¯Ìîô¤Ìò¤ä¡¢¡ØD4DJ¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂçÌÄÌç¤à¤ËÌò¤òÃ´Åö¡£¶áÇ¯¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¶¥ÇÏ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ê¤ÉÉý¹¤¤³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¼Í¥¤Î»°Â¼ô£²Â¡£
¢¦Æ»°æÍª
¡ØTokyo 7th ¥·¥¹¥¿ー¥º¡Ù¿À¾ë¥¹¥¤Ìò¡¢¡ØLilac¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¥¨¥ß¥ëÌò¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥àºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ä´ë²è¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£
¢¦»³ÅÄÈþÎë
¡ØËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ÎÏÃ¡Ù¥æ¥º¡á¥¨ー¥Ç¥ëÌò¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÎÜÍþ¤ÎÊõÀÐ¡Ù³Þ´Ý°ªÌò¡¢¥²ー¥à¡ØD4DJ Groovy Mix¡Ù¥ô¥§¥í¥Ë¥«Ìò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¡¢ÉñÂæ¤äÏ¯ÆÉ·à¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£
¢¦ÃæÀîÍü²Ö
ÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥²ー¥à¡Ø¥·¥ã¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È Be Your ¥¢¥¤¥É¥ë!¡Ù°ËÆ£¹ÈÍÕÌò¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØºÚ¤Ê¤ì²Ö¤Ê¤ì¡ÙÈþ¶õ¤«¤Ê¤¿Ìò¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦Ï¡¿å°ÉÆá
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¿·¿Í¡£
¡Ú¸½ºß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¿·¿Í¤«¤é¿Íµ¤À¼Í¥¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡Û
¸½ºß³èÆ°Ãæ¤Î£³¥°¥ëー¥×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¡£
CuSith¡úROAR
¡ã¥¯ー¥·ー¡ú¥í¥¢¡ä
Vo.¥¯¥¦¡§ô¢¤¹¤¤¤ì¤ó¡Ê¿·¿Í¡Ë
Gt.¥ì¥ó¡§ÂçÄÍ¼Ó±Ñ¡ÊBanG Dream!¡ÖPoppin' PARTY¡×²Ö±à¤¿¤¨Ìò¡Ë
Key.¥³¥³¡§¼ã°æÍ§´õ¡Êi¡ùRis¡Ë
MiMi-C-RADLE
¡ã¥ß¥ß¥¯¥ì¥¤¥É¥ë¡ä
Vo.¥Ê¥®¥µ¡§¹©Æ£À²¹á¡ÊBanG Dream!¡ÖRoselia¡×É¹Àî¼ÓÌëÌò¡Ë
Gt.¥æ¥ß¡§¤à¤é¤ßー¡Ê¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈYouTuber¡Ë
Mp.¥¥Ä¥«¡§À¸ÅÄµ±¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¥¹¥Æー¥¸¡¡¥Ê¥¿ー¥ê¥¢Ìò¡Ë
Chimera Sky
¡ã¥¥á¥é¥¹¥«¥¤¡ä
Vo.¥ª¥¦¥«¡§Fuki¡ÊUnlucky Morpheus¡Ë
Gt.¥ë¥ß¥Ê¡§À®Èþ¡Ê¥¬ー¥ë¥º¥á¥¿¥ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
£´·î¡¦£µ·î¡¦£¶·î¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¡Ú¡Ø¥ê¡¦¥¯¥ì¥·¥§¥ó¥É¡ª¡Ù¸ø¼°¡Û
¸ø¼°HP¡§
https://re-crescendo.com/
¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡§
https://recrescendo.bitfan.id/
¸ø¼°X:¡÷_ReC_official
¸ø¼°Instagram:@ recofficial
¸ø¼°YouTube¡ÖRe:CRESCENDO!¡Ú¸ø¼°¡Û¡×:
https://www.youtube.com/@ReCRESCENDO_official
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
À½ºî¡§¥ê¡¦¥¯¥ì¥·¥§¥ó¥É¡ªÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¨¤ì¤Ã¤È
µÓËÜ¡§Ë¾¸øÂÀ
°áÁõ¡§YOSHIO
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¨¥¹¥Ôー¡¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Great Romance Records¡¿³ô¼°²ñ¼Òkibatsu¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥£ー¥ó¥º¥¢¥Ù¥Ë¥åー¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥·¥§¥ê¡¿¥Óー¥Õ¥§¥¯¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥ë¥Ý¥Ã¥È¡¿¥Àー¥¦¥£¥ó¥ì¥³ー¥É¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤¢¤ó¤Ðー¤ë
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
ÀõÁÒÂç²ð¥«¥Ðー¥·¥êー¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ëÇÛ¿®Ãæ
Cu Sith¡úROAR¡ØSPIRAL¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§pool bit boys¡Ë¡Ù
https://linkco.re/f9hQm1Vu
MiMi-C-RADLE¡Ødope light¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Iceman¡Ë¡Ù
https://linkco.re/TQgbyMby
Chimera Sky¡ØHeavenly Blue¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§The Seeker¡Ë¡Ù
https://linkco.re/x594AfdR