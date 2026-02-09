Sworkers¡¢¸µ¥ê¥¯¥ëー¥ÈºÎÍÑÀÕÇ¤¼Ô¡¦ZEALS VP of HR¤Î¸Å²ì¤¬¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤
¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÄ©¤à¿Í¤ò¡¢¤Õ¤ä¤¹¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSworkers¡Ê¤è¤ß¡§¥¹¥ïー¥«ー¥º¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ô³»³ Î¤ÈÁ¡¢°Ê²¼ Sworkers¡Ë¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë¸Å²ì¤æ¤«¡Ê¤³¤¬¤æ¤«¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Å²ì¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¥¥ã¥ê¥¢¡Ê¸½¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¡Ë¤Ë¤Æ¿·Â´¡¦ÃæÅÓ¤ÎºÎÍÑÀÕÇ¤¼Ô¤òÎòÇ¤¤·¡¢¤½¤Î¸åAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦³ô¼°²ñ¼ÒZEALS¤ÇVP of HR¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¤¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤ò¡ØSworkers Agent¡Ê¥¹¥ïー¥«ー¥º ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¡Ù¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢¸Å²ì¤¬»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Sworkers¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¡¦Sworkers Agent¤Î¥í¥´
¼¹¹ÔÌò°÷¡¦¸Å²ì¤Î·ÐÎò
¸Å²ì ¤æ¤«
³ô¼°²ñ¼ÒSworkers ¼¹¹ÔÌò°÷
2005Ç¯¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£ ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤Ë¤ÆË¡¿Í±Ä¶È¡¢¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹ÎÎ°è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¸³¸å¡¢2015Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¡¢¡Ê³ô¡Ë¥ê¥¯¥ëー¥È¥¥ã¥ê¥¢¡¡¿·Â´¡¦ÃæÅÓºÎÍÑÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö500～1,000Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎºÎÍÑ¤òÅý³ç¡£ÃæÄ¹´ü¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¯ºÎÍÑÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î³èÌö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ºÎÍÑÍ×·ïÀß·×¡¢Áª¹Í¥×¥í¥»¥¹Àß·×¡¢ÇÛÂ°Àß·×¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¸£°ú¡£ ¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¾»ö¡£ 2021Ç¯¡¢AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒZEALS¤ËÆþ¼Ò¡£VP of HR¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Á´¼Ò¿Í»öÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¿ä¿Ê¤ò¼çÆ³¡£ ¸½ºß¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSworkers¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤·¤Æ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶ÈµÚ¤Ó¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
¸Å²ì¤Î¼¹¹ÔÌò°÷½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê¤È¡ÖSworkers Agent¡×¤È¤·¤Æ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖºÎÍÑ¡×¤Ç¤¹¡£Sworkers¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Å¾¿¦¤Î»Ù±ç¤ò¼ç¼´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î³È½¼¤ÈÁÈ¿¥ÂÎÀ©¶¯²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÎÍÑÅý³ç¤È¡¢µÞÀ®Ä¹AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦³ô¼°²ñ¼ÒZEALS¤Ç¤Î¿Í»ö¡¦ºÎÍÑÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸Å²ì¤ò¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë·Þ¤¨¡¢º£¸å¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤ò¡ÖSworkers Agent¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬»ý¤Ä¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢Sworkers¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢³Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶ÈÍÍ¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ä¥Ëー¥º¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¸õÊä¼Ô¤ÎÊý¤Î¤´Äó°Æ¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÆÃÍ¤Î´Ä¶¤ä²ÝÂê¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³Æ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤¿¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¸õÊä¼Ô¾Ò²ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÏÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥êー¥Àー¸õÊä¤È¤Ê¤ë¿·Â´¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥óÀ¸¤Î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Sworkers¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÄ©¤à¿Í¤ò¡¢¤Õ¤ä¤¹¡£¡×¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡§¿·µ¬¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Î¤´°ÆÆâ
Sworkers Agent¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÃæ¿´¤È¤·¤¿´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¿·µ¬¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÁêÃÌ¤òÊç½¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÈ¼¤¤¡¢ÁÈ¿¥³ÈÂç¡¦ºÎÍÑ¶¯²½¤ò¤·¤¿¤¤
¡¦±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¼«¼Ò¤Ë¹ç¤¦¿Íºà¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¦¿·Â´¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤«¤éÍ¥½¨¤ÊÁØ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ëー¥º¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò²¼µ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åö¼ÒÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë :
https://form.sworkers.jp/r/swa_company?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=260209&utm_content=body_link
ÌÌÃÌ¤´´õË¾¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡§¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤Î¤´°ÆÆâ
Sworkers Agent¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À®Ä¹´ë¶È¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤Êý¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÌÃÌ¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¼ÂÀÓÌó20Ç¯¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬Ã±¤Ê¤ëµá¿Í¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¯¤ß¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÃúÇ«¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹¤²¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ë¶È¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý
¡¦½é¤á¤Æ¤ÎÅ¾¿¦¤Ç²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«ÉÔ°Â¤ÊÊý
¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï²¼µ¤ÎÌÌÃÌ¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÌÃÌ¿½¹þ¤ò¤¹¤ë :
https://form.sworkers.jp/careermtg?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=260209&utm_content=body_link
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤´´õË¾¤Î³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»²²Ã¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤Î³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤¹¤ë :
https://form.sworkers.jp/r/gsrf?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=260209&utm_content=body_link
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSworkers(¥¹¥ïー¥«ー¥º) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÀßÎ©¡§2023Ç¯2·î2Æü
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ô³»³ Î¤ÈÁ¡Ê¤Ï¤ä¤Þ ¤ê¤Û¡Ë
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-2 ¤Á¤è¤À¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¹¥¯¥¦¥§¥¢ 3F
¡¦²ñ¼ÒHP¡§https://sworkers.jp/