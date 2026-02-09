2026Ç¯4·î¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¿·³ã±ØÁ°¹»¤¬¿·µ¬³«¹»¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò i GO¤Ï¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤È±Ñ¸ì¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿²è´üÅª¤Ê±Ñ¸ì³Ø½¬Ë¡¡Ú¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¡Û¤ò³«È¯¡£Á´¹ñ¤Ë»Ò¤É¤â±Ñ¸ì¶µ¼¼¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¡×¤¬Â³¡¹¤È³«¹»¤·¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç³«¹»Ãæ¤Î¹»¼Ë¿ô¤Ï100¹»¤òÆÍÇË¡£º£¸å¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«¹»Í½Äê¡ª
26Ç¯4·î¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¿·³ã±ØÁ°¹»¤ò³«¹»¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüÄø¡¦¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ËµºÜ¡Ë
¢£¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¿·³ã±ØÁ°¹»¥Úー¥¸¡¡>>>¡¡https://actimethod.com/class/niigataekimae
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=LGP3x2McwaI ]
- ÊÑ²½¤·¤¿±Ñ¸ì¶µ°é
¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤¬¶µ²Ê²½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é3Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢¾®³ØÀ¸¤Ø¸þ¤±¤¿±Ñ¸ì¶µ°é¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯ÅÙ¤«¤é¾®³Ø¹»¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¾®³Ø5¡¦£¶Ç¯À¸¤Ï½µ2¥³¥Þ¡¢¹ç·×70»þ´Ö¤Î±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÊ¹¤¯¡×¡ÖÏÃ¤¹¡×¡ÖÆÉ¤à¡×¡Ö½ñ¤¯¡×¤Î£´µ»Ç½¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¶µ²Ê¤È¤Ê¤êÀ®ÀÓ¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ²Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¼ø¶ÈÆâÍÆ¤¬4µ»Ç½5ÎÎ°è²½¤µ¤ì¡¢Ãæ³Ø¹»¥ì¥Ù¥ë¤Î±Ñ¸ì¤ÈÏ¢Â³À¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë»ñ¼Á¡¦Ç½ÎÏ¤Î°éÀ®¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½¾Íè¤ÎÃæ³Ø¹»¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë³Ø½¬¤¹¤ë±Ñ¸ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤½¤ì¤Û¤É°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤êÆñ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¹ñ¸ì³èÆ°¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡×¤Î¼Â»Ü³ØÇ¯¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¾®³Ø3¡¦4Ç¯À¸¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç³Ð¤¨¤ë±ÑÃ±¸ì¤¬1200¸ì¤«¤é400¸ìÁý¤¨¡¢1600～1800¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¥ªー¥ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤Î¼ø¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¼ø¶È¤âÉ¬½¤²ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¾®³ØÀ¸¤Î³Ø½¬´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙÂç³ØÆþ»î¡Ê25Ç¯1·î¼Â»Ü¡Ë¤«¤é¿·³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ë½àµò¤·¤¿Âç³ØÆþ»î¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- º£¤³¤½¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°±Ñ¸ì³Ø½¬
¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç±ÑÃ±¸ì¤òÂçÎÌ¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë³Ø½¬Ë¡¤¬¶¯¤ß¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±Ñ¸ì¤Î¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÏÁ´¤Æ¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
±ÑÃ±¸ì¤ò¼ê¸µ¤Î¥ー¥Üー¥É¤Ç¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¸ì×ÃÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£²»À¼¤¬Î®¤ì±ÑÃ±¸ì¤ò¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¥¹¥Ú¥ë¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤È¯²»¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÎý½¬¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ç±Ñ¸ì¤òÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢±ôÉ®¤Ç½ñ¤¤¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤è¤ê5～10ÇÜ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÌµÎÁÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñÆüÄø
¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¿·³ã±ØÁ°¹»¤Ë¤ÆÌµÎÁÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î7Æü(ÅÚ)¡¡ 10¡§00～/13¡§00～/15¡§00～/17¡§00～
3·î8Æü(Æü) 10¡§00～/13¡§00～/15¡§00～/17¡§00～
3·î10Æü(²Ð) 16¡§00～/18¡§00～
3·î12Æü(ÌÚ) 16¡§00～/18¡§00～
3·î14Æü(ÅÚ)¡¡10¡§00～/13¡§00～/15¡§00～/17¡§00～
3·î17Æü(²Ð)¡¡16¡§00～/18¡§00～
¢¨¤½¤ÎÂ¾ÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶µ¼¼¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¤¿¤áËþÀÊ¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÌµÎÁÂÎ¸³¿½¹þÊýË¡
¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://actimethod.com/class/niigataekimae
- ¥¢¥¯¥»¥¹
½»½ê¡¡¡¡¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÊÛÅ·3-3-5¡¡¿·³ã¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó204¹æ¼¼
¼õÉÕ»þ´Ö¡§·îÍË～ÆüÍË¡¡10:00～20:00
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¿·³ã±ØËüÂå¸ý¡¡ÅÌÊâ4Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§¤Ê¤·¡¡
ÃóÎØ¾ì¡¡¡§¤Ê¤·
¢¨¶áÎÙ¤ËÍÎÁ¥Ñー¥¥ó¥°¤¢¤ê
- ¶µ¼¼Ä¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î³Ø½¬Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢±Ñ¸ì¤òÃÊ³¬Åª¤«¤ÄÌµÍý¤Ê¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¾¤Î±Ñ¸ì½Î¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â¡¢³Ø½¬¤Î¿Ê¤áÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò½Å¤Í¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÍý²òÅÙ¤ä¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÃúÇ«¤Ê»ØÆ³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿®¤È³Ø¤ÖÎÏ¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£¿·³ã±ØÁ°¹»¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò°Â¿´¤·¤Æ¸«¼é¤ì¤ë¶µ¼¼¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Voice¡¡～À¸ÅÌ¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀ¼～
¡Î¾®6¡¦À¸ÅÌ¡Ï
±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë±Ñ¸ì¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±ÑÃ±¸ì¤ò¼¡¡¹¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤ò±Ñ¸ì¤ËÌõ¤¹¤³¤È¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¤Î°ÕÌ£¤¬¤À¤¤¤¿¤¤Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÎÇ¯Ä¹¡¢¾®£³¡¢¾®£¶¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡Ï
Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Û¤É±Ñ¸ìÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
Í§¿Í¤«¤é¡¢±Ñ¸ì¤â¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤â³Ø¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤ÂÎ¸³Æþ³Ø¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¹¤´¤¯¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë½¬¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤êÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢·»Ëå¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÑÃ±¸ì¤ÎÂç²ñ¤Ç·»¤¬Á´¹ñ£²°Ì¡¢Ëå¤¬Á´¹ñ£³°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É±Ñ¸ìÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú´ë¡¡¶È¡Û³ô¼°²ñ¼Ò i GO¡Ê¥¢¥¤¥´¥¦¡Ë¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥ÉËÜÉô¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ¢©150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1ÃúÌÜ7-5 ÀÄ»³¥»¥Ö¥ó¥Ï¥¤¥Ä606
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û0120-559-165
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ÎÓ¡¡µþÈþ
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://actimethod.com/
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/actimethod_official
¡Ú¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡Û¶µ°é»ö¶È