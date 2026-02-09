¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡Û¡ÖUMBRO HOUSE¡×2026¿·ºî½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È ALAN SHIRAHAMA¤ò·Þ¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê
MINDFUL SPORTS STYLE by UMBRO HOUSE(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12686116_2067.html)
´ü´Ö¡§2·î15Æü(Æü) ～ 24Æü(²Ð)
¾ì½ê¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 8³¬ ¡ØGREEN AGE(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/greenage/)¡Ù¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸81¡¡
ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òÄ¶¤¨¤ë±Ñ¹ñÈ¯¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUMBRO(¥¢¥ó¥Ö¥í)¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖUMBRO HOUSE(¥¢¥ó¥Ö¥í¥Ï¥¦¥¹)¡× ¤¬ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 8³¬ ¡ØGREEN AGE¡Ù¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸81¤Ë¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¡£ ¹¥É¾¤Ë¤ÆÂè2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¥â¥À¥ó¤Ê´¶À¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¢¥¹¥ì¥¸¥ãー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢2026SS¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¡£ ¤µ¤é¤Ë2·î19Æü(ÌÚ)¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡¦ALAN SHIRAHAMA¤ò·Þ¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
2026SS¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
Denim Drill Top 28,600±ß 90Ç¯Âå¤Î¥É¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥¥Ã¥Ñー¥·¥ã¥Ä¡£¥¦¥©¥Ã¥·¥å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¥Õ¥§ー¥É´¶¤Î¤¢¤ëÉ÷¹ç¤¤¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿ÈÉý¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìËç¡£¡Êcolor¡§Off White/Indigo¡Ë
Denim Track Jacket 35,200±ß 90Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¡ÖUMBRO¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¸«¤é¤ì¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¡È¥À¥Ö¥ë¥À¥¤¥ä¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤òÇØÌÌ¤Ë»Ü¤·¤¿°ìÃå¡£¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢ÁÇºà¤Ë¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ç¥¤¥êー¥¦¥§¥¢¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡Êcolor¡§Off White/Indigo¡Ë
Big Tee¡¡11,000±ß ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥³¥Ã¥È¥óT¥·¥ã¥Ä¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢ー¥Á·¿¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡ÈTHE UMBRO HOUSE¡É¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â°ìËç¤Ç¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡Êcolor¡§White/Saxe/Dk Navy¡Ë
Mane1924¡¡22,000±ß ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ëー¥«ー¡£µí³×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÂ¡£¡Êcolor¡§Black/Silver¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ª¡ÖUMBRO HOUSE¡ßMMLM¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³¨ËÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMr.Men Little Miss¤È¡ÖUMBRO HOUSE¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
Mr.Men Little Miss¡ßUMBRO HOUSE¡¡graphic TEE¡¡11,000±ß MR. FUNNY¤òµ¯ÍÑ¤·¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ (C)2026 THOIP APPROVAL NO. L665052
Mr.Men Little Miss¡ßUMBRO HOUSE¡¡sweat top¡¡16,500±ß MR. SMALL¤òµ¯ÍÑ¤·¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ (C)2026 THOIP APPROVAL NO. L665052
´Ú¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«Í½Äê¡ª¡ÖUMBRO KOREA¡×
¡ý2·î20Æü(¶â)～24Æü(²Ð)
¡ÖKOREA COLLECTION¡×BLOKE OG S/S JERSEY¡¡15,290±ß ²áµî¤ÎUMBRO¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£Á°ÌÌ¤Î¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¤È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂµ¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥í¥´¤ò²Ã¤¨¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÅ¬ÍÑ¡£
¡ÖKOREA COLLECTION¡×KTP POLO SHIRTS¡¡11,000±ß UMBRO¤Î¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥àー¥É¤È¥¹¥È¥êー¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡¦¥¿¥¹¥é¥ó¡¦¥·¥êー¥º¡£¥Èー¥ó¥ª¥ó¥Èー¥ó¤Î¥í¥´¤òÇØÌÌ¤Ë»Ü¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È ALAN SHIRAHAMAÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È
2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ALAN SHIRAHAMA»á¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
£±.2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ～12»þ
£².2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ～14»þ
£³.2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë15»þ～16»þ
£´.2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ～18»þ ·×4²ó³«ºÅ
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 8³¬ ÆÃÊÌ¼¼
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û ¡¦¥Èー¥¯¥·¥çー ¡¦2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ
¡¡¢¨¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ2·î19Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢UMBRO¡ßALAN SHIRAHAMA¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
ABOUT GREEN AGE
¼«Á³¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£¡ÖGOOD FOR US , GOOD FOR THE EARTH¡×¡£ÅÔ»Ô¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Á³¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤ò·ò¤ä¤«¤Ë¡£²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤ËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¼Ò²ñ¤äÃÏµå¤ò¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¡£¡ÖGREEN AGE¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤È¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤òÄó°Æ¤·¡¢À¸³è¼Ô¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ÃÏ°è¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Address¡§¢©530-8350 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8-7¡¡ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 8³¬
