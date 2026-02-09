ÀßÈ÷ÊÝÁ´¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¡×¡¢¿·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥í¥¯¥ëAI¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅÀ¸¡¡×¦ÁÈÇ¤òFOODEX JAPAN 2026¤Ç½é¸ø³«
ÀßÈ÷ÊÝÁ´¥¯¥é¥¦¥É ¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ ¤Î¿·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥í¥¯¥ë AI¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅÀ¸¡¡×¦ÁÈÇ¡¢FOODEX JAPAN2026¤Ç½é¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¥ê¥¨¡Ê½êºßÃÏ¡§¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¸ÍÎ´Íº¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖFOODEX JAPAN 2026¡ÊÂè51²ó ¹ñºÝ¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÅ¸¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀßÈ÷ÊÝÁ´¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢ÊÝÁ´¸½¾ìÌ©Ãå·¿AI¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥í¥¯¥ëAI¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅÀ¸¡¡×¦ÁÈÇ¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¤ÎAI¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËÂè1ÃÆ¡Ö¥ß¥í¥¯¥ëAIÊÝÁ´¥Ê¥Ó¡×¡¢2026Ç¯1·î¤ËÂè2ÃÆ¡Ö¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ AI¥Ø¥ë¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ß¥í¥¯¥ëAI¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅÀ¸¡¡×¤Ï¡¢»æ¤äPDF¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤òÀ¸À®AI¤Ç¥Çー¥¿²½¤·¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ºÅÀ¸¡·ë²Ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¤Ç¤¤ëAI¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Î½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼Âµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿Áàºî¥¤¥áー¥¸¤ÎÂÎ¸³¤ä¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤Î¾Ò²ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¡×¤ÎAI¥ª¥×¥·¥ç¥ó·²¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·¤¿¤ÊÊÝÁ´¤Î»Ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÀßÈ÷ÊÝÁ´¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¡×
¡üFOODEX JAPAN2026¤Ç½é¸ø³«¡¡¡Ö¥ß¥í¥¯¥ëAI¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅÀ¸¡¡×³µÍ×
¢£ »æ¤ÎÅÀ¸¡¤ò¡È¤½¤Î¤Þ¤Þ¡É³è¤«¤¹¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅÀ¸¡¥Çー¥¿²½
¡Ö¥ß¥í¥¯¥ëAI¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅÀ¸¡¡×¤Ï¡¢»æ¤äPDF¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÅÀ¸¡·ë²Ì¤òÀ¸À®AI¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¤ÎÅÀ¸¡¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëAI¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¤«¤é½ÐÎÏ¤·¤¿»ØÄê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë¼ê½ñ¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅö¼ÒÍÑ°Õ¤ÎPDF¤ËÄ¾ÀÜÆþÎÏ¤·¡¢ÅÀ¸¡½ªÎ»¸å¤Ë¡ÖPDF°ì³ç¥¹¥¥ã¥ó¡×µ¡Ç½¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬µºÜÆâÍÆ¤ò²òÀÏ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÆþÎÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸·Á¼°¤ÎÅÀ¸¡·ë²Ì¤Ø¼«Æ°ÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯Ãæ²èÌÌ¡§»æ¤ÎÅÀ¸¡·ë²Ì¤òAI¤¬²òÀÏ¤·¡¢¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¤Ë¼«Æ°ÊÑ´¹¡£ÆâÍÆ½¤Àµ¤â²ÄÇ½
¢£ ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦Ã¼ËöÀ©¸Â²¼¤Ç¤â¡¢ÅÀ¸¡·ë²Ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý
ËÉÇú¥¨¥ê¥¢¤Ê¤ÉÃ¼Ëö¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¸½¾ì¤ä¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤â»æ¤Ë¤è¤ëÅÀ¸¡¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥ß¥í¥¯¥ëAI¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅÀ¸¡¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ìÀ©Ìó¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È»æ¤äPDF¤ËµÏ¿¤·¡¢¸å¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç³è¤«¤¹¡É±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ÎÇ§¡¦½¤Àµ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢°Â¿´¤ÎAI³èÍÑ
AI¤Ë¤è¤ëÆÉ¤ß¼è¤ê·ë²Ì¤Ï¡¢ÊÝÂ¸Á°¤ËÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¡¦½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸íÇ§¼±¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÀ¸¡µÏ¿¤ÎÃßÀÑ¤È³èÍÑ¤òÌµÍý¤Ê¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¡ÖAI¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î ²áµî¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤´°ÆÆâ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/100728/table/14_1_d49d2e1948008a867c17dae9f22e882a.jpg?v=202602091151 ]
¡üFOODEX JAPAN 2026¡¡Å¸¼¨¾ðÊó¡õ¥Ô¥Ã¥Á¥×¥ì¥¼¥ó³µÍ×¡¡
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://foodex.jma.or.jp/visitor/startup.html
¢£ Å¸¼¨¾ðÊó¡§
¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¤Ï¡¢¿©»º¶È¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¾ー¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
- ³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)～ 13Æü(¶â)
- »þ´Ö¡§10:00～17:00
- ¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡ÅìÅ¸¼¨Åï
- Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡§Åì7¥Ûー¥ë¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¾ー¥ó
- ¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§E7-DD14
- Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¡§¤³¤Á¤é(https://www.jma-tradeshow.com/foodex/jp/registration.php?_gl=1*125mn6s*_gcl_au*MTQyNDk2MjcwOC4xNzYxODgwMjUyLjcxNzU2OTQxOC4xNzY5Mzg4MjY0LjE3NjkzODgyNjQ.)
- Æþ¾ìÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£ ¥»¥ß¥Êー¹Ö±é¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¤Þ¤¿²ñ´ü½éÆü¤Î3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¾åµÅ¸¼¨¥¾ー¥ó¡ÖSTART UP ¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¡×¤Ï¤â¤¦ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡©¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¤ÈÊâ¤à¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤â¶¯¤¤¸½¾ì¤Îºî¤êÊý
- ÅÐÃÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)¡¡14:00～14:20
- ²ñ¾ì¡§Åì7¥Ûー¥ë¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¾ー¥ó¡¡START UP ¥¹¥Æー¥¸
- ¿½¹þ¡§Íè¾ì¼Ô¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
- ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¥×¥ì¥¼¥ó³µÍ×¡§
¡Ö²õ¤ì¤Æ¤«¤éÄ¾¤¹¡£Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤ÐºÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤Ï¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÎÍÑÆñ¤¬¿¼¹ï¤Êº£¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡ÖÀßÈ÷ÊÝÁ´DX¡×¤Ï¡¢°ÂÄêÀ¸»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÉÔ²Ä·ç¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ê¥í¥°´ÉÍý¤Î·ÑÂ³¤Ï¡¢¸½¾ì¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸úÎ¨Åª¤Ê´Ä¶¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¼ã¼ê¤ÎÎ¥¿¦¤ò¾·¤¯Âç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤òµÞ¤°Ãæ¡¢µìÍè¤Î¤ä¤êÊý¤ËÎ±¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¡×¤Ï¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤ÊÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÏÎý¤Îµ»½Ñ¤ò¥Çー¥¿²½¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¶È³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëº£¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡üÀßÈ÷ÊÝÁ´¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÈ÷ÊÝÁ´¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¡×
ÀßÈ÷ÊÝÁ´¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¡×¤Ï¡¢Æü¾ïÅÀ¸¡¡¦½¤Íý¡¦ÉôÉÊ¸ò´¹¤«¤éÍ½È÷ÉÊ´ÉÍý¡¦Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç¡¢
ÊÝÁ´¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤ÎÀßÈ÷ÊÝÁ´¡¢¡ÖµÏ¿¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Â°¿Í²½¤¹¤ë¡×¡ÖÈ½ÃÇ¤¬¥Ù¥Æ¥é¥óÍê¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ÀßÈ÷ÊÝÁ´¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ß¥í¥¯¥ë¥«¥ë¥Æ¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËÆþÎÏ¤Ç¤¤ëÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ïÅÀ¸¡¤ä½¤ÍýÍúÎò¡¢ÉôÉÊ¸ò´¹¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤ò¡È¤¿¤á¤ë¡¦³è¤«¤¹¡É¤¬¼«Á³¤ËÄêÃå¡£ÍúÎò¤¬¼«Æ°¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://miroclkarte.mirocl.net/
¡ü¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë³Æ¼ï»ñÎÁ¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
ÌµÎÁ»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µ¥¤¥È¤Î¤´°ÆÆâ
Æ³Æþ¸ú²Ì¤ä³èÍÑ¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿È½ÃÇ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿²òÀâ»ñÎÁ¤Ê¤É¡¢°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁ¤Î»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ú¤³¤Á¤é¡Û :
https://sites.google.com/mirocrea.co.jp/download/miroclkarte
²ñ¼Ò³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/100728/table/14_2_acc0fee8fdfb5792b8feedd7ef79ef3b.jpg?v=202602091151 ]