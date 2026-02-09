ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤ÎGM¤¬¡¢ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¤ÎÌîµå¥Áー¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡ª´Ú¹ñÂç¥Ò¥Ã¥È¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ø¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡ÙÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹Ìò¤ÇÄ¹ßÀ¤Í¤ë½Ð±é·èÄê¡ª¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¡Ø¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñSBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Æ±Ì¾¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡£ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¤¬¡¢ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¤Î¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤ÎºÆ·ú¤ËÄ©¤à¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ÎµåÃÄ±¿±Ä¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤ÎÊ³Æ®·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñÈÇ¤Ç¤Ï¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢º¤Æñ¤òÂÇÇË¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨20.8%¤òµÏ¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè56²óÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¡×¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤Ç¥É¥é¥ÞºîÉÊ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÈÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëµµÍüÏÂÌé¤¬¡¢ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¡È¥É¥êー¥à¥º¡É¤Î¿·GM¡¢ºùºê½àÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢TV¥·¥êー¥º&·à¾ìÈÇ¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÎÜÅìÅì°ìÏº¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤Î½Ð±é¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µåÃÄ¡Ö¥É¥êー¥à¥º¡×¤ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¦¼¬ÅÄÍý¼Ó¤Ç¤¹¡£µåÃÄ¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤È¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¼¬ÅÄ¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¥Òー¥íー¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷―¹ñÀÇÄ£»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê±éµ»¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÄ¹ßÀ¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¥É¥êー¥à¥ººÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿·GMºùºê¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÂçÃÀ¤Ê¥Áー¥à²þ³×¤ËÅö½é¤ÏÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¤â¡¢Èà¤Î¿¿°Õ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¤ä¤¬¤Æ²þ³×¤ò¶¦¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë±¦ÏÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÌò½ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¼¬ÅÄÍý¼ÓÌò¤òÌ³¤á¤ëÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¼¬ÅÄÍý¼ÓÌò¡§Ä¹ßÀ¤Í¤ë ¥³¥á¥ó¥È
――Q¡§»£±Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¥×¥íÌîµå¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¥í¥±¤ÏÂç³Ý¤«¤ê¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÌîµå·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Áª¼êÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»£±ÆÁ°¤Ë³§¤µ¤ó¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÄ¾¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Áー¥à±¿±ÄÂ¦¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
――Q¡§»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡×¤Ï¥×¥íÌîµå¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â½é¤á¤ÆÃÎ¤ëµåÃÄ±¿±Ä¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢Áª¼ê¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¥×¥íÌîµå¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ü
2019Ç¯´Ú¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜÈÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
µµÍüÏÂÌé±é¤¸¤ëÌîµåÌ¤·Ð¸³¤ÎGM(¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー)¤¬ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¤Î¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¡Ö¥É¥êー¥à¥º¡×¤ÎºÆ·ú¤ËÄ©¤à¡£ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¦¼¬ÅÄÍý¼Ó(Ä¹ßÀ¤Í¤ë)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡¢»þ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢»þ¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤Ç¥Áー¥à¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£µåÃÄ¥ªー¥Êー¤Î»×ÏÇ¤â¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢¥×¥íÌîµå¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Áー¥à¶¯²½¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡Ö¥É¥êー¥à¥º¡×¾¡Éé¤Î¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ü¤¢¤é¤¹¤¸¡ü
Ç®¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ê¥Áー¥à¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¹ÔÊý¤òÉÁ¤¯µÕÅ¾·à¡ª
ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¡Ö¥É¥êー¥à¥º¡×¡£
¥Áー¥àÆâ¤ÎÇÉÈ¶Áè¤¤¡¢¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á――¤½¤ÎÆâÉô¤Ï¡¢Êø²õÀ£Á°¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥É¥êー¥à¥º¤ÎºÆ·ú¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦ºùºê½à¡£Èà¤Ï¶¥µ»·Ð¸³¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤òÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¡¢¡ÈÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤À¡£ºùºê¤ÏÌäÂê¤Îº¬ËÜ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¤Ù¤¯¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤È¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤²þ³×¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤¬ºÇ½é¤Ë²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ï――µåÃÄ¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Î¥È¥ìー¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¾¡Íø¤È¤Ï²¿¤«¡£¥Áー¥à¤È¤Ï²¿¤«¡£Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤â´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡üºîÉÊ³µÍ×¡ü
¢£¥¹¥Èー¥êー¡§Á´8ÏÃ
¢£´ÆÆÄ¡§ÎÜÅìÅì°ìÏº¡Ê¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¡¢¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¡¢¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ»¡Ù¤Û¤«¡Ë¡¢¾¾²¼ÉÒÌé¡Ê¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ù¡¢¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¤Û¤«¡Ë¡¢ÄÍÅÄ²êÍè¡Ê¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¡¢¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¤Û¤«¡Ë
¢£µÓËÜ¡§µÈ¹â¼÷ÃË¡Ê¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Ù¤Û¤«¡Ë¡¢ÃæÂ¼°ô½Ó¡Ê¡ØRe:¥ê¥Ù¥ó¥¸-ÍßË¾¤Î²Ì¤Æ¤Ë-¡Ù¤Û¤«¡Ë
¢£²»³Ú¡§µÜºêÀ¿¡Ê¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¡¢¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Û¤«¡Ë
¢£½Ð±é¡§µµÍüÏÂÌé¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¡¤Û¤«
¡üÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó¡ü
2026Ç¯ÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)FANY Studio
¢£³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëNTT¥É¥³¥â¤È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëµÈËÜ¶½¶È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¡£ ±ÇÁü/²»³Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿IP¤Î¸¢Íø³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢ÇÛ¿®»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤ä¼þÊÕ»ö¶È¤â´Þ¤á¤¿¶½¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¡¢¼«¼ÒIP¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Åìµþ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú Âå É½ ¡Û¾®ÎÓ ÃÒ
¡Ú Àß Î© ¡Û2023Ç¯5·î1Æü
¡Ú URL ¡Ûhttps://fanystudio.com/