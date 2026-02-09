¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¤¬¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª´Æ½¤¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ªÏÃÂê¤Î¡Ösanrio house(¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹)¡×¥Ç¥Ó¥åー¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£¹¹¬¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösanrio house¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò»öÁ°¸ø³«¡£3·î6Æü(¶â)¤Ë¤Ï£±¹æÅ¹¤È¤Ê¤ësanrio house¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²Å¹¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤ÏÆüËÜÈ¯¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ëÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¡£ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤òËÜÆü¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤òºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Kawaii¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤¬´ë²è¡¦À©ºî¡¦¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¤Î¼ç¤Ê¸ÜµÒÁØ¤Ç¤¢¤ë20Âå～30Âå½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¾å¼Á¤µ¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¦¥Ûー¥à¥°¥Ã¥º¡¦¥Õー¥É¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ê¤É¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¥½ー¤ä¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ûー¥à¥°¥Ã¥º¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´ÌÆþ¤ê¥¯¥Ã¥ーÅù¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösanrio house¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Kawaii²¤È¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë
¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡£
¤Þ¤À½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ûー¥à¥°¥Ã¥º¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Þ¤Ç
Kawaii²¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ë¥åーKawaii¥ïー¥ë¥É¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://mashstylelab.jp/sanriohouse/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS
Instagram¡¡ https://www.instagram.com/mash_sanriohouse_official/
X¡¡ https://x.com/mashsanriohouse
LINE¡¡ https://lin.ee/hdUxFKM
¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Õー¥Ç¥£ー¡õ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤ÇÉý¹¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥È¥¢ー¥È¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡¡4,950±ß
¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¥ê¥ó¥¬ーT¥·¥ã¥Ä¡¡5,940±ß
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥í¥óT¡¡6,930±ß
¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¥Õー¥Ç¥£ー¡¡12,650±ß
¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¡14,300±ß
¥µ¥¬¥é»É½«¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥ªー¥Ðー¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¡¡19,800±ß
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¥ê¥Ü¥ó¥¹¥¿¥Ã¥º¥¥ã¥Ã¥×¡¡5,940±ß
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¥·¥ê¥³¥ó¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¡8,910±ß
¥¥Æ¥£¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¡14,960±ß
¢¨¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥àー¥º¥£ー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡Ê¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Í¥¤¥Óー¡Ë¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¿Í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´ë²è¡£Âè°ìÃÆ¤Ï¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥ªー¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÀè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤òÂ³¡¹¤È¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úgelato pique¡Û¡Ú¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡Û¥¹¥àー¥º¥£ー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡¡12,430±ß
¡Úgelato pique¡Û¡Ú¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡Û¥¹¥àー¥º¥£ー¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¡14,300±ß¡¡¢¨¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Í¥¤¥Óー¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡Úgelato pique¡Û¡Ú¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ÛÁíÊÁ¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡8,580±ß¡¡¢¨¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Í¥¤¥Óー¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡Úgelato pique¡Û¡Ú¥Ù¥Óー¡Û¥¹¥àー¥º¥£ー¥Ý¥ó¥Á¥ç¡¡8,910±ß
¡Úgelato pique¡Û¡Ú¥¥Ã¥º¡Û¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡¡4,510±ß
¡Úgelato pique¡Û¥Ù¥Ó¥â¥³¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ãー¥à¡¡5,940±ß
¢¨ÈÎÏ©¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÅ¸³«¥«¥éー¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÏÃ¸¤¤¥«¥éー¥Èー¥ó¤Î¾¯¤·ÌÓÂ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤¤¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤³¤â¤³´¶¤È¡¢Í¥¤·¤¤°õ¾Ý¤ÎÌÜ¸µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ï¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤ª¶¡¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
THE HELLO KITTY¡Úpattern¡Û¡¡19,800±ß
Kawaii² HELLO KITTY¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡4,950±ß
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¡Û¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß LL¥µ¥¤¥º¡¡33,000±ß
sanrio house ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß S¥µ¥¤¥º¡¡3,850±ß
sanrio house ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß M¥µ¥¤¥º¡¡5,940±ß
sanrio house ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ãー¥à¡¡3,520±ß
1¹æÅ¹¤Ï¡¢¿·½É¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²¡×¤Ë3·î6Æü(¶â)¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
sanrio house¤Î1¹æÅ¹¤Ï¡¢3·î6Æü(¶â)Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²¤Î£²³¬¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¤¢¤ëÅ¹Áõ¤Ë»Å¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤·Ú¤ËÆþÅ¹¤Ç¤¤ë³«Êü´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢»×¤ï¤ºÄ¹µï¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Å¹ÊÞ³µÍ×
¢£Å¹ÊÞÌ¾¡§sanrio house(¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹)
¢£¾ì½ê¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£³ÃúÌÜ£³£¸－£²¡¡¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²¡¦£²³¬
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6901-7100¡¡¢¨¥ªー¥×¥óÆü¤è¤ê³«ÄÌ
¢£¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¸áÁ°11»þÍ½Äê
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à¹½À®¡§¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥³¥¹¥á¡¢»¨²ß¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÍèÅ¹Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÍèÅ¹¤Ï¡¢2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤è¤ê¸ø¼°LINE¤«¤é¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø¼°LINE¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡¡ https://lin.ee/hdUxFKM
¤´Í½Ìó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´ÍèÅ¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²¤Î£²F SPOTJ¤Ç¤Ï2026Ç¯3·î6Æü(¶â)～3·î11Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡ÚCAPSULE TOY LAND¡Û(Í½ÌóÉÔÍ×)¤ò³«ºÅ¤·¡¢·×2¼ïÎà·×6Âæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚGELATO PIQUE (¥Ïー¥È) SANRIO CHARACTERS¡Û¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü(½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¶áÆ£¹¹¬)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ögelato pique(¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±)¡×¤¬¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¡¢sanrio house¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢EC¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡ÖUSAGI ONLINE¡×Â¾¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÌ¾¡ä
GELATO PIQUE (¥Ïー¥È) SANRIO CHARACTERS
¡ãÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡ä
https://mashstylelab.jp/sanriohouse/Page/feature/260306_collabo/?plan=SRH260306collabo
¢¨2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¸áÁ°11»þ¤è¤ê¸ø³«Í½Äê
¡ãÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
- sanrio house¤Ç¤ÎÈ¯Çä
¡¦¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²Å¹¡§3·î6Æü(¶â)¸áÁ°11»þ
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§ 3·î6Æü(¶â)¸áÁ°11»þ
¡¦USAGIONLINE¡¢MASH STORE¡§ 3·î6Æü(¶â)Àµ¸á
¡¦ZOZOTOWN¡§3·î11Æü(¿å)
¢¨¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²Å¹¤Ø¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ï2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¸ø¼°LINE¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Í¥¤¥Óー¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
- ¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¤Ç¤ÎÈ¯Çä
¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î11Æü(¿å)¤è¤ê¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ¥Ò¥ë¥º ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Å¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¡¢JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£ AMU ESTÅ¹¤ÎÁ´¹ñ4Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¡ÈGELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE¡É¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãGELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE³«ºÅ¾ì½ê¡¦´ü´Ö¡ä
¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ¥Ò¥ë¥º ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Å¹¡¡Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º2F ¥Ò¥ë¥º ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§2·î20Æü(¶â)～3·î29Æü(Æü)
¡¦ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¡ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹4F ¥¤¥Ã¥È ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¡§3·î11Æü(¿å)～17Æü(²Ð)
¡¦¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä4F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡§3·î11Æü(¿å)～24Æü(²Ð)
¡¦JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£ AMU ESTÅ¹¡¡JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£AMU EST 1F POPUP STAGE¡§3·î11Æü(¿å)～30Æü(·î)
¢¨Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ¥Ò¥ë¥º ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Å¹¤Ç¤ÎGELATO PIQUE (¥Ïー¥È) SANRIO CHARACTERS¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯Çä¤Ï3·î11Æü(¿å)¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞÈÎÇä¤Ï3·î11Æü(¿å)¤Î¤ß¡¢»öÁ°¤ÎÍèÅ¹Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¤è¤ê¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãgelato pique¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ä
https://gelatopique.com/
¢¨ÈÎÏ©¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¹¹¤ÎºÝ¤Ï³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤ÏSNS¤Ë¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò·Á¤Ë¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¥Õー¥É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1998Ç¯¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¡¢2005Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ø»²Æþ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSNIDEL¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ögelato pique¡×¤Ê¤É¤ò¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ø»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸Éþ¤òÃå¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤òÃå¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¸ÄÀ¤Î°ã¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼¡¡¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.ms-lab.com/
ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤´·ÇºÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤òÅ¾ºÜ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
