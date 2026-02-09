³ô¼°²ñ¼ÒStayway¡¢ÀÅ²¬¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤ËÆþ²ñ¡¡Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤ÇÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò²ÃÂ®¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒStayway¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ º´Æ£ ½ß¡¢°Ê²¼¡ÖStayway¡×¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë°ìÁØÃíÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ― ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Stayway¤Ï¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤äÃÏ°è¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò³«Êü¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡¦»Î¶È¡¦»ö¶È²ñ¼ÒÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êä½õ¶â³èÍÑ»Ù±ç¤ÎDX¤òÄÌ¤¸¤¿·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¸©Æâ½é¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¿¼²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤ÏÀÅ²¬»Ù¼Ò¤òÀßÎ©¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ëºß¤¹¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ä»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤ä»Î¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢È¼Áö»Ù±ç·¿¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¡¢ÆÃ¤Ë¿ÍºàÉÔÂ¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°èÆÃÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤¬°ìÁØÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¼Ò¤´¤È¤Î»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂêÇ§¼±¤Î¶¦Í¤È¡¢»º³Ø´±¡¦·ÐºÑÃÄÂÎ¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¹°èÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÀÅ²¬¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤ËÆþ²ñ¤·¡¢¸©Æâ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶È¿¶¶½¤ä´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£½ß¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È ― º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÀÅ²¬¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¸©¤ÏÀ½Â¤¶È¤ä¿©ÉÊ²Ã¹©¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÃæ¾®´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÁ´¹ñÍ¿ô¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤êÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤è¤ê¡¢½½Ê¬¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¤ËÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÏ°è¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢·òÁ´¤ÊÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤È¤Ï
ÀÅ²¬¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.shizuokakeikyo.or.jp/
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¢»Î¶È¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¿½ÀÁDX¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£»¨¤ÊÊä½õ¶âÅù¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦°ì¸µ²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤ä¡¢¥Çー¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êä½õ¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÊ¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò»ý¤Æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Êµ¡Ç½¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×Web¥µ¥¤¥È:https://www.hojyokincloud.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒStayway¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Deloitte½Ð¿È¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢ºâÌ³DD¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢IPO»Ù±ç¤Ê¤É¤òÂç¼ê¥Õ¥¡ー¥à¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÝÂê¤¬Â¿¤¤Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤ä»Î¶È¡¢»ö¶È²ñ¼ÒÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ëÊä½õ¶â¥Æ¥Ã¥¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»Ä£¤äÆü·Ð¿·Ê¹¤ÎÁª¤ÖFintech¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Êhttps://stayway.co.jp/news/1367¡Ë
¢£¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒStayway
¢£Âå É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£½ß¡Ê¸øÇ§²ñ·×»Î / Ç§Äê»Ù±çµ¡´Ø¡Ë
¢£ÀßÎ©Æü¡§ 2017Ç¯7·î7Æü
¢£URL¡§https://stayway.co.jp/
¢£µòÅÀ¡§
ÂçºåËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®4-2-12 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¸æÆ²¶ÚËÜÄ®¥Ó¥ë 8F
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®2-8-1 BRICK GATE ³ý¾ìÄ®
ÀÅ²¬»Ù¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÅÁÇÏÄ®1－2 ¥Û¥Æ¥ë¥·¥Æ¥£¥ªÀÅ²¬ 3F¡¦4F
Â¾µòÅÀ¡§ÀçÂæ¡¦¿·³ã¡¦Ì¾¸Å²°¡¦¿À¸Í¡¦²¬»³¡¦Ê¡²¬
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
£±.Êä½õ¶âDX»ö¶È
£².BPaaS¡ÊBPO¡ßSaaS¡Ë»ö¶È
£³.¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¢£¼ç¤Ê±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡§
£±.Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÂÐ±þ»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º
https://www.hojyokincloud.jp/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Bank¡Ú¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/bank/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Pro¡Ú»Î¶È¡¦¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦¾¦¹©²ñ¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/pro/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Sales¡ÚË¡¿Í±Ä¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/sales/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Startup¡Ú¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for SMEs¡Ú¼«¼Ò¤Ç¿½ÀÁ¤·¤¿¤¤´ë¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/smes/
¢¨¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï ÊÀ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿Âè6488996¡Ë
£².ÀìÌç²È¤¬´Æ½¤¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥ÉMag.¡×
https://biz.stayway.jp/hojyokin/
£³.Êä½õ¶âºÄ¸¢¤ÎÁá´ü»ñ¶â²½¡ÖÁ°¤Û¤¸¤ç¤¯¤ó¡×
https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/