グローバルデリケートゾーンケアブランド″Relove″がついに日本上陸

世界のデリケートゾーンケアをリードするブランドが日本で発売開始しました。

Relove医研株式会社Reloveキービジュアル

Relove医研株式会社（本社：東京都、代表取締役：卓莘騰）は2026年2月にデリケートゾーンケアブランド「Relove」を発売開始しました。

「デリケートゾーンのケアは特別なものではなく、歯磨きと同じように毎日の習慣として行うべきもの」という理念の元に生まれた女性のパートナーブランド「Relove」。台湾発の世界的に大人気なReloveはデリケートゾーンケアを「マナー」の領域から、最先端の皮膚科学と生化学が融合したパーソナルケアの新たな基準へと引き上げたグローバルブランドです。

■Reloveとは

Reloveロゴ

2013年に台湾で創立された、デリケートゾーンケアに焦点を当て、女性のリアルで本質的なケアニーズに耳を傾けてきた女性のパートナーブランドです。世界で初めてデリケートゾーンケア製品を百貨店カウンターに展開したブランドであり、「FunctionをFashionへ」という独自のコンセプトを打ち出し、デリケートケアのイメージを刷新。機能性にとどまらず、スタイルと美意識を備えたライフスタイルの一部へと昇華させる事を目指しています。Relove単なる機能性製品を提供するだけでなく、自分を慈しむ姿勢そのものを提案し、パーソナルケアを通じて自信と自己価値を育むことを、すべての女性に届けています。

■ブランドスピリット

Relove（リラブ）は、デリケートゾーンおよび肌のケアに特化し、科学的根拠と美意識の両立を軸に、自分自身の感覚を大切にするすべての人へ、繊細で高品質なケア体験を提供しています。

ブランド創立当初より、「デリケートケアを特別なものではなく、日常のスキンケアの一部へ」という理念を掲げ、アジア市場に根強く残るデリケートゾーンへのタブー意識を乗り越え、女性がより自然で自由な感覚で自分の身体と向き合える価値観を提案してきました。

ブランドカラーには、淡いピンクとグレーを採用。ピンクは女性のしなやかで温かな強さを、グレーは科学的根拠に基づく安定感と信頼性を象徴しています。文献においても、暖色であるピンクと中性色であるグレーの組み合わせは、視覚的な調和と心理的な安定感をもたらすとされており、やさしくも現代的なブランド世界観を表現しています。デリケートケアから始まったReloveは、ケアの「深さ」と「在り方」を再定義し、現在では全身のスキンケアへと領域を拡張。ケアを単なる儀式ではなく、自信・主体性・エレガンスを育むライフスタイルとして、世界へ発信しています。

■開発者の声

最高執行責任者（COO）：Amber Guブランド責任者『Amber Gu』

客室乗務員から女性向けデリケートケア市場へ。この転身は単なるキャリアチェンジではなく、心身を鍛え直す大きな挑戦でもありました。未経験の業界に飛び込み、原料、研究開発プロセス、法規制、市場動向を一から学び、安全性と実感力を兼ね備えた製品を生み出すため、自ら処方設計にも深く関わってきました。ブランド立ち上げ当初は、専門チームとのコミュニケーション、財務やコスト管理、ブランド価値の構築、マーケティング戦略の確立など、幾多の壁に直面しました。それでも彼女は常に、「市場の声、そして女性の声に真摯に耳を傾けること」を信念に、一つひとつ乗り越えてきました。

2024年、Reloveはデリケートケアブランドの枠を超え、クレンジング、保湿ケア、ボディフレグランスまでを網羅する「女性のためのトータルスキンコンフィデンスケア」へと進化。その背景には、数えきれない夜を越えてなお歩みを止めなかった、一人の女性の静かな強さと覚悟があります。1万メートルの空から、肌のすぐそばへ。彼女はただ道を変えたのではなく、愛と信念をもって、自分だけのブランドの道を切り拓いたのです。

■日本発売商品

数あるラインナップの中から厳選された本国でも売行きの良いシリーズを日本で最初に発表致します。

持ち運んでいてもおしゃれ、尚且つ機能的な商品で普段の生活でも旅行時にも便利な商品となっています。（発売日：2026年2月8日)

ランジェリーウォッシュ♦ランジェリーウォッシュシリーズ

内容量：80mL・220mL

価格：1,600円（税抜き）/ 80mL

2,800円（税抜き） / 220mL

香り（写真左から）：ホワイトムスク＆ローズ、、シーソルト＆セージ、シトラス＆ジャスミン、フリージア＆イングリッシュペア、レモン＆バーベナ

デリケートウェットシート♦デリケートウェットシートシリーズ

内容量：15枚入

価格：500円（税抜き）

バリエーション：クール、ノンクール

クレンジングジェル♦クレンジングジェルシリーズ

内容量：120mL

価格：3,500円（税抜き）/ クール

3,600円（税抜き）/ノンクール

■Relove公式ストア

台湾本国では直営店を10店舗以上構えております。百貨店を中心に2026年にはブランド初となる路面店の出展も決まっています。（日本直営店企画中）

■問い合わせ先

統一時代百貨 信義店誠品生活 南西店新光三越 信義A11店Mega City 板橋大遠百店

公式ウェブサイト：https://www.relove.jp/

運営会社：Relove医研株式会社

本社住所：〒173-0016 東京都板橋区中板橋29-8 クリテックビル4F

電話番号：050-6883-0251

FAX：03-6730-6047

メール：info@relove.jp