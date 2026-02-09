STARTUP DBÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¡Ö¡Ú2025Ç¯ Ç¯´Ö¡Û¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñÆ°¸þ¥ì¥Ýー¥È¡×¤ò¸ø³«
À®Ä¹»º¶È»Ù±ç»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§»Ö¿å Íº°ìÏº¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò COO¡§¹±ÅÄ Í´õ»Ò¡¡°Ê²¼¡¢¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÀ®Ä¹»º¶ÈÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSTARTUP DB ¡Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¡Ú2025Ç¯Ç¯´Ö¡Û¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñÆ°¸þ¥ì¥Ýー¥È¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡ÖSTARTUP DB¡×¤¬ÆÈ¼«¤Ë¼ý½¸¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Åê»ñ²È¡¢IPO¡¢M&A¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¡¢2025Ç¯ Ç¯´Ö¤Î¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÅê»ñÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Ä´Ã£·ÁÂÖ¤ä¥»¥¯¥¿ー¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¡¢¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤ê´¬¤¯»ñ¶âÄ´Ã£´Ä¶¤òÊ¬ÀÏ¡£ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ²È¤ä¡¢EXIT»öÎã¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.startup-db.com/report/investment-report-2025
ÌÜ¼¡
»ñ¶âÄ´Ã£³µ¶·
1-1. ¹ñÆâ Á´ÂÎ»ñ¶âÄ´Ã£³µ¶·
1-2. ¥°¥íー¥Ð¥ë Á´ÂÎ»ñ¶âÄ´Ã£³µ¶·
1-3. »ñ¶âÄ´Ã£¶â³Û¤ÎÊ¬ÉÛ / Ê¿¶ÑÃÍ¡¦Ãæ±ûÃÍ¤Î¿ä°Ü
1-4. ¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î»ñ¶âÄ´Ã£³µ¶·
1-5. ¥·¥êー¥ºÊÌ»ñ¶âÄ´Ã£³µ¶·
1-6. ¥»¥¯¥¿ーÊÌ»ñ¶âÄ´Ã£³µ¶·
1-7. ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ»ñ¶âÄ´Ã£³µ¶·
1-8. Âç³ØÈ¯»ñ¶âÄ´Ã£³µ¶·
1-9. »ñ¶âÄ´Ã£¡¦É¾²Á³Û¥é¥ó¥¥ó¥°
Åê»ñ²È³µ¶·
2-1. Åê»ñ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°
2-2. Åê»ñ¼Ò¿ô¡¦·ï¿ô¿ä°Ü
2-3. »ö¶È²ñ¼Ò¡¦CVC ¥»¥¯¥¿ーÊÌÅê»ñ³µ¶·
2-4. ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁÈÀ®ËÜ¿ô¿ä°Ü
EXIT ³µ¶·
3-1. EXIT³µ¶·
3-2. Çã¼ý¸µÂ°ÀÊÌ·ï¿ô¿ä°Ü
3-3. IPO¡¦Çã¼ý»öÎã
3-4. Çã¼ý³Û¤ÎÊ¬ÉÛ / Ê¿¶ÑÃÍ¡¦Ãæ±ûÃÍ¤Î¿ä°Ü
3-5. ¥»¥¯¥¿ーÊÌÇã¼ý³µ¶·
°Ê²¼¡¢¥ì¥Ýー¥È¤è¤ê°ìÉôÅ¾ºÜ
Á´ÂÎ»ñ¶âÄ´Ã£³µ¶·
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¶â³Û¡¦Ä´Ã£¼Ò¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¿·³ô¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤äÍ»»ñ¡¦¼ÒºÄ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢¤½¤ì¤ËÊä½õ¶â¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤ëÄ´Ã£¤Î¹ç·×ÃÍ¤È¤Ê¤ë¡£
2025Ç¯¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¶â³Û¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç9,727²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ21.1¡ó¸º¡Ë¡¢Í½Â¬ÃÍ¤Ç1Ãû599²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¼Ò¿ô¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç2,231¼Ò¡ÊÁ°Ç¯Èæ16.4¡ó¸º¡Ë¡¢Í½Â¬ÃÍ¤Ç2,536¼Ò¤Ç¡¢¶â³Û¡¦¼Ò¿ô¤È¤â¤ËÍ½Â¬ÃÍ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤â³µ¤Í²£¤Ð¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¡Ö¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡×¤È¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Ï¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ä¿·³ôÍ½Ìó¸¢ÉÕÍ»»ñ¡¦¼ÒºÄ¤Ê¤É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ç¥Ã¥È¡¢¤½¤ì¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äÊä½õ¶â¤Ê¤É¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
25Ç¯¤Î¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç8,280²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ18.3¡ó¸º¡Ë¡¢¼Â»Ü¼Ò¿ô¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç1,447¼Ò¡ÊÁ°Ç¯Èæ34.0¡ó¸º¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤ÎÄ´Ã£¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯¤è¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Ä´Ã£¼Ò¿ô¤ÏÈùÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£°Ê³°¤Î¼êÃÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬°ú¤Â³¤Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¶â³Û¤´¤È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£·ï¿ô³ä¹ç¤ò¿ä°Ü¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö1²¯±ßÌ¤Ëþ¡×¤ÎÄ´Ã£·ï¿ô³ä¹ç¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö1～5²¯±ß¡×¡Ö5～10²¯±ß¡×¡Ö10～20²¯±ß¡×¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¡¦Ãæ±ûÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥¯¥¿ーÊÌÁ´ÂÎ»ñ¶âÄ´Ã£³µ¶·
¥»¥¯¥¿ーÊÌ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£Æ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤È¤Ê¤ë¸¦µæ³«È¯·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃ¤Ë»ñ¶â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¸¦µæ³«È¯·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦´ë¶È¸¦µæ½êÅù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²Ê³Øµ»½Ñ¡¦¼«Á³²Ê³ØÊ¬Ìî¡¦´ðÁÃ¸¦µæÀ®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¤Îµ»½Ñ¤ä¼êË¡¤ò±þÍÑ¡¦²þÎÉ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸¦µæ³«È¯¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ö¶È¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¸¦µæ³«È¯·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¶â³Û¤Ï3,658²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ0.7¡óÁý¡Ë¤Ç²£¤Ð¤¤¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¼Ò¿ô¤Ï524¼Ò¡ÊÁ°Ç¯Èæ13.1¡ó¸º¡Ë¤ÇÈù¸º¤È¤Ê¤ê¡¢1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤ÎÄ´Ã£¶â³Û¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
EXIT³µ¶·
25Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëEXITÆ°¸þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
IPO·ï¿ô¤ÈÇã¼ý·ï¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
25Ç¯¤ÎIPO·ï¿ô¤Ï49·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ24.6¡ó¸º¡Ë¤È¤Ê¤êÄãÄ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Î¾å¾ì°Ý»ý´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·¤â¤¢¤ê¡¢¾å¾ìÀ§Èó¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¿µ½Å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢Çã¼ý·ï¿ô¤Ï25Ç¯¤Ï207·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ3.0¡óÁý¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢°ú¤Â³¤¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å¾ì¤ò¼çÍ×¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥ß¥É¥ë´ü¤ÎÁ°¤«¤éM&A¤ä¥»¥«¥ó¥À¥êー¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÆ°¤¤¬°ìÁØ²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ú2025Ç¯Ç¯´Ö¡Û¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñÆ°¸þ¥ì¥Ýー¥È
¡¦Ä´ººµ¡´Ø¡ÊÄ´ºº¼çÂÎ¡Ë¡§¼«¼ÒÄ´ºº¡§¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý ¡§Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡ØSTARTUP DB¡Ù¤¬¼èÆÀ¤·¤¿ÅÐµÊíÆ¥ËÜ¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¢¥Ë¥åー¥¹¾ðÊó¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡Ë ¡§26,000¼Ò
¡¦Ä´ººÊýË¡¡Ê½¸·×ÊýË¡¡¢»»½ÐÊýË¡¡Ë ¡§´ü´ÖÆâ¤Î¥Çー¥¿¤ò½¸·×
¡¦¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¡§STARTUP DB
¢¨Åö¼Ò¤¬¼èÆÀ¤·¤¿ÅÐµÊíÆ¥ËÜ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë»²¹ÍÃÍ¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢¿®ÍêÀ¡¢´°Á´À¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈï¤Ã¤¿¤¤¤«¤Ê¤ëÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØºÇÀèÃ¼¤Ç³èÌö¤ÎVC¤¬Å°Äì²òÀâ¡ã2025Ç¯Ç¯´Ö¡ä¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñÆ°¸þ¡ÙÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ª
Åê»ñÆ°¸þ¥ì¥Ýー¥È¤Î¸ø³«¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²òÀâ¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ëÄ°ÌµÎÁ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00~19:30
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー º£Ìî ¾÷
¥¤¥ó¥¥å¥Ù¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥É ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー Â¼ÅÄ Í´²ð
¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »Ö¿å Íº°ìÏº
¡¦»²²ÃÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°
¡¦¼çºÅ¡§¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊSTARTUP DB¡Ë
¢¨¶¥¹ç´ë¶ÈÍÍ¤Ê¤É¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨Æ°²è»ëÄ°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.startup-db.com/seminar/annual-investment-20260212
STARTUP DB¡Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À®Ä¹»º¶ÈÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£26,000¼Ò°Ê¾å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¾ðÊó¤ä»ö¶ÈÆâÍÆ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾ÜºÙ¤ÊÆÃµö¾ðÊó¤â±ÜÍ÷Äº¤±¤Þ¤¹¡£ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ä¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼èºàµ»ö¤â¿ï»þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖCrunchbase¡×¤È¥Çー¥¿Ï¢·È¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¾ðÊó¤ò³¤³°¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ®Ä¹»º¶ÈÎÎ°è»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://startup-db.com/
¡Ú¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO »Ö¿å Íº°ìÏº¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò COO ¹±ÅÄ Í´õ»Ò
ÀßÎ©¡§2016Ç¯9·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À®Ä¹»º¶È»Ù±ç»ö¶È
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7089¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1-3-1 ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¿¹JP¥¿¥ïー 31F
https://forstartups.com/
¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¸þ¤±¿Íºà»Ù±ç¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹±¿±Ä¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¡¦»ñ¶â»Ù±ç¡¦½Ð¸ý»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¡ÖÀ®Ä¹»º¶È»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÄ©Àï¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£