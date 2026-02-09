¡Úgelato pique(¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±)¡Û½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖGELATO PIQUE (¥Ïー¥È) SANRIO CHARACTERS¡×¡ª¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢ÂÐ¾Ý4Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ3·î11Æü(¿å)È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£¹¹¬¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ögelato pique(¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±)¡×¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖGELATO PIQUE (¥Ïー¥È) SANRIO CHARACTERS¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Î"GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE"ÂÐ¾Ý4Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ3·î11Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢"GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE"¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ¥Ò¥ë¥º ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡¢JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£ AMU EST¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞ¹ØÆþ¤Ï3·î11Æü(¿å)¤Î¤ß¡¢»öÁ°¤ÎÍèÅ¹Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¸ø¼°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎËÜÊ¸¤Ë¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸URL¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¤Î¸ø¼°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖGELATO PIQUE (¥Ïー¥È) SANRIO CHARACTERS¡×¤Ï¡¢GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE4Å¹ÊÞ¤ÎÂ¾¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤¬¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª´Æ½¤¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösanrio house¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤Î£±¹æÅ¹¤È¤Ê¤ësanrio house ¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²Å¹¡¢sanrio house¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢EC¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡ÖUSAGI ONLINE¡×¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMASH STORE¡×¡¢Â¾¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE
¡¦2·î20Æü(¶â)～3·î29Æü(Æü) Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ¥Ò¥ë¥º ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Å¹
¡¦3·î11Æü(¿å)～3·î17Æü(²Ð) ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹
¡¦3·î11Æü(¿å)～3·î24Æü(²Ð) ¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹
¡¦3·î11Æü(¿å)～3·î30Æü(·î) JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£ AMU ESTÅ¹
¡ãGELATO PIQUE (¥Ïー¥È) SANRIO CHARACTERS¡ä ¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤¬¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¡É¤â¤³¤â¤³¤Î¥Üー¥Àー¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤ä¥Ù¥Óー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÂ¾¡¢¸¤¤äÇ¤Î¥¦¥§¥¢¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÂ·¤¤¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»¨²ß¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
£±.
£².
£±.
º¸¡§¡Ú¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡Û¥¹¥àー¥º¥£ー¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¡\14,300
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¡¢¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
±¦¡§¡Ú¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡Û¥¹¥àー¥º¥£ー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡¡\12,430
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¡¢¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡Ú¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ÛÎ¢ÌÓ¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡¡\8,690
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥ìー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
£².
¡Ú¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡Û¥¹¥àー¥º¥£ー¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¡\14,300
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¡¢¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
£³.
£´.
£³.
¡Ú¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡Û¥¹¥àー¥º¥£ー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡¡\12,430
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¡¢¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡Ú¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ÛÁíÊÁ¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¡\5,830
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¡¢¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
£´.
º¸¡§¡Ú¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ÛÁíÊÁ¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¡¡\5,830
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¡¢¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
±¦¡§¡ÚCAT¡õDOG¡Û¥¹¥àー¥º¥£ー¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡¡\5,940
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L
£µ.
£¶.
£µ.
¡ÚKIDS¡Û¥¹¥àー¥º¥£ー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡¡\8,910
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¡¢¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§90¡¿110
¡ÚKIDS¡ÛÁíÊÁ¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¡\4,290
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º¡§90¡¿110
¡ÚKIDS¡Û¥¹¥àー¥º¥£ー¥Üー¥Àー¥½¥Ã¥¯¥¹¡¡\2,970
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º¡§9¡¿12¡¿15
£¶.
¥ëー¥à¥·¥åー¥º¡¡\8,030
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
£·.
£¸.
£·.
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡\4,950
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¥Ù¥Ó¥â¥³¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ãー¥à¡¡\5,940
¥«¥éー¡§¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
£¸.
ÁíÊÁ¥Ýー¥Á¡¡\5,280
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ýー¥Á¡¡\4,950
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þÉ½µ
¡ãÈÎÏ©¡ä
¢£Å¹ÊÞ
¡¦GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE4Å¹ÊÞ¡§2026Ç¯3·î11Æü(¿å)³Æ¾¦¶È»ÜÀß±Ä¶È³«»Ï»þ´Ö¤è¤êÈ¯Çä
¢¨GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¸ø¼°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞ¹ØÆþ¤Ï3·î11Æü(¿å)¤Î¤ß¡¢»öÁ°¤ÎÍèÅ¹Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¸ø¼°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://gelatopique.com/Page/news/detail/260209.aspx
¢¨ÍèÅ¹Í½Ìó¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆþÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¡¢³Æ¿§¡¢³Æ¥µ¥¤¥º¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ 1 ÅÀ¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦º®»¨´ËÏÂ¤Î°Ù 3·î11Æü(¿å)¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤´»îÃå¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ¤Î´°Çä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Æ·Ç¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹»þ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨´°Çä¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤Ï»þº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²¼µ´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Îºß¸Ë³ÎÇ§¤Ï¾µ¤ê¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2026 Ç¯ 3·î 11Æü(¿å¡Ë～ 2026 Ç¯ 3·î 15 Æü(Æü¡Ë
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÅÅÏÃ¤¬·Ò¤¬¤ê¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£Âå°ú¤¡¢e ¥³¥ì¥¯¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦Âå°ú¤¡¢e ¥³¥ì¥¯¥È¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢²¼µ´ü´ÖÃæ¤Ï¾µ¤ê¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2026Ç¯ 3 ·î 11 Æü¡Ê¿å¡Ë ～ 2026 Ç¯ 3 ·î 15 Æü¡ÊÆü¡Ë
Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë±Ä¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²¿Â´¤´Íý²ò¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦sanrio house ¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²Å¹¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë11:00
¢¨2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤è¤ê¸ø¼°LINE¤«¤é¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥óµÚ¤Ó¥¢¥×¥ê
¡¦sanrio house ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë11:00
¡¦USAGIONLINE¡¢MASH STORE¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡ÊÀµ¸á¡Ë
¡¦ZOZOTOWN¡§2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ã¤½¤ÎÂ¾ ÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°Õ»ö¹à¡ä
º£¸å¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ë±þ¤¸¤ÆËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä¤Î±ä´ü¤ä¡¢Å¹ÊÞÈÎÇäÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿Â´¤´Íý²ò¡¦¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢gelato pique¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÉGELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE¡É ¾ÜºÙ
-Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ¥Ò¥ë¥º ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Å¹-
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â)～2026Ç¯3·î29Æü(Æü)
¢£²ñ¾ì¡§Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º2F ¥Ò¥ë¥º ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¢£½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1
Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー ¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É2F ¥Ò¥ë¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§080-7274-3204¡¡(±Ä¶È³«»ÏÆü¤è¤ê³«ÄÌ)
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
¢¨3·î10Æü(²Ð)¤Ï17:00ÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖGELATO PIQUE (¥Ïー¥È) SANRIO CHARACTERS¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï3·î11Æü(¿å)¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ¥Ò¥ë¥º ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Å¹¤Ç¤Ï¡¢2·î20Æü(¶â)～3·î10Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤äÀè¹Ô¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãTOPICS£±.Self Care series¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ä
¢£Self Care series
¥¹¥êー¥Ôー¥Ð¥Ë¥é¤È¥Õ¥é¥ïー¥Ö¥ê¥¹2¤Ä¤Î¹á¤ê¤Ç´Å¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¤Þ¤È¤¦Âç¿Í¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥·¥êー¥º¡£¥Ü¥Ç¥£¥¯¥êー¥à¤«¤é¥Í¥¤¥ë¡õ¥Ï¥ó¥É¥ª¥¤¥ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¥É¥Ã¥ÈÊÁ¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬°¦¤é¤·¤¤DOG¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Àè¹ÔÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãTOPICS£².¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡ä
´ü´ÖÃæ¡¢8,800±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãTOPICS£³.MA CARD ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆÃÅµ¡ä
¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿MA CARD²ñ°÷ÍÍ¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¢ãMA CARD ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¢ä¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢²ñ°÷¥é¥ó¥¯¤Ë´Ø¤ï¤é¤º°ìÎ§¤Ç10%¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2·î20Æü(¶â)～2·î23Æü(·î)
¤½¤ÎÂ¾¤Î ¡ÉGELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨²¼µ3Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äMA CARD ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆÃÅµ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹-
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î11Æü(¿å)～2026Ç¯3·î17Æü(²Ð)
¢£²ñ¾ì¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹4F ¥¤¥Ã¥È ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー
¢£½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8-7
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6313-0375 (gelato pique ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ÅÅÏÃÈÖ¹æ)
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¢¨±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
-¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹-
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î11Æü(¿å)～2026Ç¯3·î24Æü(²Ð)
¢£²ñ¾ì¡§¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä4F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¢£½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø°ìÃúÌÜ1ÈÖ4¹æ
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-566-3945 (gelato pique Ì¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹ÅÅÏÃÈÖ¹æ)
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¢¨±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
-JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£ AMU ESTÅ¹-
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î11Æü(¿å)～2026Ç¯3·î30Æü(·î)
¢£²ñ¾ì¡§JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£AMU EST 1F POPUP STAGE
¢£½»½ê¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹1-1 JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£Æâ
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§070-1274-0986(±Ä¶È³«»ÏÆü¤è¤ê³«ÄÌ)
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-20:00
¢¨±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösanrio house¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¤¬¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª´Æ½¤¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösanrio house(¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹)¡×¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ëÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¡£
2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤ò¥íー¥ó¥Á¡¢Æ±3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²Å¹¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¡ÚGELATO PIQUE (¥Ïー¥È) SANRIO CHARACTERS¡Û¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÍèÅ¹¤Ï¡¢2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤è¤ê¸ø¼°LINE¤«¤é¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍèÅ¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø¼°LINE¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡¡ https://lin.ee/hdUxFKM
sanrio house¤Î1¹æÅ¹¤Ï¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦¿·½É¤Î¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í£²¤Î£²³¬¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¤¢¤ëÅ¹Áõ¤Ë»Å¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤·Ú¤ËÆþÅ¹¤Ç¤¤ë³«Êü´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢»×¤ï¤ºÄ¹µï¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://mashstylelab.jp/sanriohouse/
¢ã¸ø¼°SNS¢ä
Instagram¡§ https://www.instagram.com/mash_sanriohouse_official/
X¡§https://x.com/mashsanriohouse
LINE¡§ https://lin.ee/hdUxFKM
¡Úgelato pique¡Ê¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¡Ë¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤«¤é2008Ç¯½©¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÉÂç¿Í¤Î¥Ç¥¶ー¥È¡É¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈ©¿¨¤ê¤Èµ¡Ç½À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯½©¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËÏ©ÌÌÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤´·ÇºÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤òÅ¾ºÜ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
