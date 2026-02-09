¡Ú·úÃÛ¶È³¦¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¡ÛAI¤È3D¤Ç·úÃÛÁÇºà¤Î¡È»îÃå¡É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖStucco 3D Simulator¡×¤òÈ¯É½¡£
Stucco 3D SimulatorÁàºî²èÌÌ-web¾å¤ÇÁ´¤Æ´°·ë
ÆÃ¼ìÅÉÁõ¤ª¤è¤Óº¸´±ºà¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¡¢»Ü¹©¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥³¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ÅÃÝÈË¿Í¡¢°Ê²¼¥¹¥¿¥Ã¥³¥×¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢AI¤È3Dµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢·úÃÛÁÇºà¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¿·¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖStucco 3D Simulator¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSAMURAI ARCHITECTS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMATERIAL CLUB¡×¤òÈ¯Â¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ Stucco 3D Simulator¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é https://stuccoplus.co.jp/studio
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=i04WZ_72wvk ]
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÇºà¥áー¥«ー¤¬Äó¶¡¤¹¤Ù¤¡ÖÉ¸½àµ¡Ç½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
²È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤¹¤ë¡¢¤ªÅ¹¤òºî¤ë¡¢Èþ½Ñ´Û¤òÀß·×¤¹¤ë--¤³¤¦¤·¤¿·úÃÛ¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤ª»Ü¼çÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·úÃÛ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÊªÂç¤Î´°À®¥¤¥áー¥¸¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ËÈ¼¤¦¡ÖÉÔ°Â¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ÏÆÃÄê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÇºà¥áー¥«ー¤¬Äó¶¡¤¹¤Ù¤¡ÈÉ¸½àµ¡Ç½¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì²èÌÌ¡Ê¥æー¥¶ー¤¬¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢Í½¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿3D¶õ´Ö¤Ç¤Î¹âÀºÅÙ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤â²ÄÇ½¡Ë
¢£ ¡ÖStucco 3D Simulator¡×¤ÎÆÃÄ§¡§¥×¥í¤¬µá¤á¤¿¡ÖÊªÍýÅª¤ÊÀµ³ÎÀ¡×
º£²óÈ¯É½¤·¤¿¡ÖStucco 3D Simulator¡×¤Ï¡¢AI¤ÈÊªÍý¥Ùー¥¹¤Î3D¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC²èÌÌ¾å¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉþ¤ò»îÃå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·úÃÛÁÇºà¤ò¡È»îÃå¡É¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸«±É¤¨¡×¤è¤ê¤â¡ÖÀµ³ÎÀ¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
ºòº£¤ÎGaussian Splatting¤äDiffusion Model¤È¤¤¤Ã¤¿AI¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¸«±É¤¨¤ÎÎÉ¤¤²èÁü¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢¼ÂÀ£¤Î¥¹¥±ー¥ë´¶¤ä¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÊªÍýÅª¤ËÀµ¤·¤¯É½¸½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤ÎÆâÁõ¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤Î¸½¾õ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö100²ó¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð100²ó¤È¤âÀµ³Î¤Ë¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼ÂÌ³¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÊªÍýÅª¤ÊÀºÅÙ¤òÅ°Äì¤·¤ÆÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Á¾õÊÑ²½¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡Ê³ÑÃì¡Ë
·Á¾õÊÑ²½¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡ÊÊ¿ÌÌ¡Ë
¿§Ì£¤ÎÊÑ¹¹¢ª¥µ¥ó¥×¥ëºîÀ®°ÍÍê
¥¦¥§¥Ö²èÌÌ¾å¤Ç¼«Í³¤Ë¿§Ì£¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¤½¤Î¿§Ì£¤Ç¼ÂºÝ¤Î¥µ¥ó¥×¥ëºîÀ®°ÍÍê¤Þ¤Ç·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£
¥¹¥¿¥Ã¥³¥×¥é¥¹¤¬°·¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢ÅÁÅý¤Îº¸´±ºà¤äÆÃ¼ìÅÉÁõ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ò°ìÅÙ3D¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊÉÌÌÎÎ°è¤òÊªÍýÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥Çー¥¿¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼Ì¿¿Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¶ñ¹ç¤ò¼«Æ°²òÀÏ¤·¡¢3D¶õ´ÖÆâ¤Ë²¾ÁÛ¥é¥¤¥È¤òÇÛÃÖ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
È¿¼Í¤Î¶¯¤¤ÁÇºà¤òÉ½¸½¡Êº¸Â¦ÌÌÊÉ¡Ë
±úÆÌ¡¢Æß¤¤¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÉ½¸½¡ÊÀµÌÌÊÉ¡Ë
°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½
´°À®¥¤¥áー¥¸¤ò´Ø·¸¼Ô´Ö¤ÇÀµ³Î¤Ë¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¡£¤ª»Ü¼çÍÍ¤Î¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò¡Ö³Î¿®¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥¦¥©ー¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÀÞ¤ê¾å¤²Å·°æ¤Þ¤Ç»Ü¹©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª¤è¤ÓÅ·°æ¤Î¿§Ì£¤Ï¤ä¤äÌÀ¤ë¤á¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥¦¥©ー¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÀÞ¤ê¾å¤²Å·°æ¤Ï»Ü¹©¤»¤º¡¢¤ª¤è¤ÓÅ·°æ¤Î¿§Ì£¤Ï¤ä¤ä°Å¤á¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¢£ ÁÇºà¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡ÖMATERIAL CLUB¡×¤ÎÈ¯Â
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥¿¥Ã¥³¥×¥é¥¹¤È³ô¼°²ñ¼ÒSAMURAI ARCHITECTS¤Ï¡¢·úÃÛ²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¿¦¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ÁÇºà¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖMATERIAL CLUB¡×¤ò¶¦Æ±È¯Â¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êË¡¤Î¸¦µæ¤ä¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÁÏÂ¤Åª¤ÊÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¡¦¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸
MATERIAL CLUB¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¡ÈÁÇºà¤ò»î¤»¤ëÀ¤³¦¡É¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ·úÃÛÁÇºà¥áー¥«ー¡ÊÅÉÎÁ¡¿¥¿¥¤¥ë¡¿º¸´±ºàÅù¡Ë
- ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー
- 3D¥â¥Ç¥éー¡¦CG¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¢§ MATERIAL CLUB ¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://materialclub.ai/
Åöµ»ö¤ò¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯
ÊÀ¼Òµ»ö¤Ë¤Æ¡¢¹¹¤Ë¾ÜºÙ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¥·¥¹¥Æ¥àÈ¯É½¡ÛAI¤È3D¤Ç¡¢·úÃÛÁÇºà¤Î"»îÃå"¤ò¸½¼Â¤Ë https://stuccoplus.co.jp/posts/3dsimulator
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥³¡ÊStucco Plus¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¶õ´Ö¤Ë¡¢Êª¸ì¤òÅÉ¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Ä¾Í¢Æþ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥³¡ÊÀ¾ÍÎ¼¿¶ô¡Ë¤äÆÃ¼ì·úºà¤ò¼è¤ê°·¤¦ÀìÌç½¸ÃÄ¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤ä¹âµéÅ¹ÊÞ¡¢½»Âð¡¢Èþ½Ñ´Û¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê·úÃÛ¤Î»Ü¹©¼ÂÀÓ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÂ¿¿ô»ý¤Á¡¢ÅÁÅýÅª¤Êº¸´±µ»½Ñ¤ò¸½Âå¤Î·úÃÛ¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥³
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾µþ¶Ë·´Ä®96-2
ÂåÉ½¼Ô¡§´ÅÃÝÈË¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆÃ¼ì·úºà¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡¢Áõ¾þ»Ü¹©¡¢ÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó
URL¡§https://stuccoplus.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥³¡¡¹ÊóÃ´Åö°¸
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://stuccoplus.co.jp/contact
