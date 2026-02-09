JA¥¿¥¦¥ó¤¬2·î9Æü¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ë½é¤ÎTikTok¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ò³«ºÅ¡¢GGTK¤¬Á´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
TikTok Shop¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¡ÊTSP¡Ë¤È¤·¤Æ5,000Ì¾¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Growth¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÌî ÏÂ¹§¡¢°Ê²¼¡ÖGGTK¡×¡Ë¤Ï¡¢JAÁ´ÇÀ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖJA¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎTikTok Shop¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢JA¥¿¥¦¥ó½é¤È¤Ê¤ëTikTok¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖTokyo D Kitchen Studio¡×¤«¤é¡¢¡Ø¿©¡ß¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ßE¥³¥Þー¥¹¡Ù¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¼¡À¤Âå·¿¤Î¹ØÇãÂÎ¸³¤òÁ´¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î3¤Ä¤Î¶¯¤ß¡Û
1. TikTok Shop¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤Ê³È»¶ÎÏ
GGTK¤Ï¡¢TikTok Shop¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¡ÊTSP¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£5,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈËÉÙ¤Ê±¿ÍÑÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤ÄÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤ä¡Ö²ÁÃÍ¡×¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤¬¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ØÇã¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÆüËÜºÇ¹â¿å½à¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢»ºÃÏ ¡ß ÎÁÍý ¡ß ¥é¥¤¥Ö¡É¤ÎË×ÆþÂÎ¸³
ÇÛ¿®¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑÂç·¿¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¤ä4KÂÐ±þ»£±ÆÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖTokyo D Kitchen Studio¡×¤«¤é¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀßÈ÷¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¹ñ»ºÆù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ë³ÐÅª¡¦Ä¾´¶Åª¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¿©¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ÇÀÚ¤êÂó¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÈÎÇä¥â¥Ç¥ë
GGTK¤ÈJA¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢¿©¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸»º¼Ô¤È¾ÃÈñ¼Ô¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤ÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎTikTok¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿©»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÎ¾¼Ò¤ÏÏ¢·È¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤È¡Öºî¤ë¾ðÇ®¡×¤òÅÁ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Growth¡ÊGGTK¡Ë ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾åÌî ÏÂ¹§
¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÈÎÇä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÛ¤¤¤È²ÁÃÍ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡ÖÂÎ¸³¡×¤Î¾ì¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Î5,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾ðÇ®¤äÇØ·Ê¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£JA¥¿¥¦¥óÍÍ¡¢ÆüËÜ³äË£Æ»¶¨²ñÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤ÇÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âJA¥¿¥¦¥óÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¡ü ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ JA¥¿¥¦¥ó ¡ÖÆù¤ÎÆü¡×TikTok Shop¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹
¡ü ¼Â»ÜÆü¡§ 2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡ü ÇÛ¿®¾ì½ê¡§ Tokyo D Kitchen Studio
¡ü TikTok Shop¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ JA¥¿¥¦¥ó¡Ê@jatown_mall¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Growth¡ÊGGTK¡Ë
¡ü ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾åÌî ÏÂ¹§
¡ü ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-2-8¥¹¥Õ¥£¥¢¥¿¥ïーÅ·²¦½£23³¬
¡ü URL¡§https://globalgrowth.jp/
TikTok Shop¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¡ÊTSP¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀìÌç²È½¸ÃÄ¡£
5,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÍÊ¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢ÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¹âÉÊ¼Á¤Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÇ®¶¸¤òÀ¸¤à¡Ö¿·¤·¤¤¹ØÇãÂÎ¸³¡×¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ³äË£Æ»¶¨²ñ
¡ü ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®ÎÓ Î´
¡ü URL:https://kappodo.com/
ÆüËÜ³äË£Æ»¶¨²ñ¤Ï¡¢³«Æ»»Õ¡¢Íý»ö¡¦¹õÌÚ½ã»á¤Î¤â¤È¡¢³äË£¤Îµ»½Ñ¤ò¡ÖÆ»¡×¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¡¦·Ñ¾µ¤¹¤ë¥×¥í½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³èÆ°µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëTokyo D Kitchen Studio¤Ç¤Ï¹õÌÚ½ã»á¤ÎÎÁÍý¤ÎÅ´¿Í·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤òÂ·¤¨¹âÅÙ¤Ê±ÇÁü¡¦¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¡¢À¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£