¡Ú´±Ì±Ï¢·È¥é¥Ü»ÏÆ°¡Û¡Ö¤Ê¤¼¡¢Í¥¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×Æþ»¥¶¥Áè¤òÃ¦¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î·Ð±ÄÁØ¸þ¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯Â
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼«¼£ÂÎDX¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼GDX¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤È¼«¼£ÂÎ¤¬ÂÐÅù¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Î¸¦µæ¡¦¼ÂÁ©µ¡´Ø¡Ö´±Ì±Ï¢·È¥é¥Ü¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙ¡Ê4·î¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤òÈ´ËÜÅª¤ËÊÑ³×¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¡¦»ö¶È¥êー¥Àー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËÜ¥é¥Ü¤Î³èÆ°¤ä¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥»¥ß¥Êー¡Ê2026Ç¯½Õ³«ºÅÍ½Äê¡Ë¤ÎÀè¹Ô¥¨¥ó¥È¥êー¡ÊÍ¥Àè°ÆÆâÅÐÏ¿¡Ë¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´±Ì±Ï¢·È¥é¥Ü
¢£ Î©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê¡§Ã´Åö¼Ô¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ç»ß¤Þ¤ëÄó°Æ¡¢Æ°¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÃÏÊýÁÏÀ¸¤äDX¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¡ÖÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»Ö¤Î¤â¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸½¾ì¿¦°÷¤Ë¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ëÇä¤ê¹þ¤ß¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¡¢¸¡Æ¤¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤¹¤é¾è¤é¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ä¶¨ÄêÄù·ë¤Ø¤È»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼Á°ÊÁ°¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ê±Ä¶È vs ¶¦ÁÏ¡Ë¡×¤È¡Ö¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤ÎÍý²ò¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö´±Ì±Ï¢·È¥é¥Ü¡×¤È¤Ï
ËÜ¥é¥Ü¤Ï¡¢Ã±¤ËÆþ»¥¾ðÊó¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò¹âÎð²½¡¦²áÁÂÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¤È»Ö¤¹»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö±Ä¶È¡ÊSales¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¼Î¤Æ¡¢¡Ö¶¦ÁÏ¡ÊCo-creation¡Ë¡×¤Ø¡£ ·Ð±Ä»ëÅÀ¤ÇÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖGDX¥Ñー¥È¥Êー¡×¤ò°éÀ®¡¦ÇÚ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥´ー¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ 2026Ç¯½Õ³«ºÅ¡§¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¿·Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥ÈÅ¾´¹¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ»¥°Æ·ï¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤«¤é¡ÖÍê¤é¤ì¤ë¡×Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
´±Ì±°Õ¼±Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§ ºÇ¿·¥Çー¥¿¤«¤é¸«¤ë¡¢´ë¶È¤È¼«¼£ÂÎ¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Ê¥º¥ì¡×¤È¤Ï¡©
¸µ¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤ÎËÜ²»¡§ Ä£Æâ¤Î°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤È¡¢¿¦°÷¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥È¥ÊーÁü¡£
Ã¦¡¦¼«¼£ÂÎ±Ä¶È¥á¥½¥Ã¥É¡§ ¡ÖÇä¤ê¹þ¤ß¡×¤ò¤ä¤á¡¢ÂÐÅù¤Ê¡Ö¶¦ÁÏ´Ø·¸¡×¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¼êË¡¡£
GDXÀè¹Ô»öÎã¾Ò²ð¡§ ¼ÂºÝ¤ËÃÏ°è¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤Î»öÎã¾Ò²ð¡£
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¹Ô¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢³ÎÄê¼¡Âè¡¢¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Àè¹Ô¥¨¥ó¥È¥êー¡ÊÍ¥Àè°ÆÆâÅÐÏ¿¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·Ç¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¼£ÂÎ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îºß¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¡¦¥êー¥ÀーÁØ¤ÎÊý¤«¤é¤Î¡Ö´Ø¿´É½ÌÀ¡ÊÀè¹Ô¥¨¥ó¥È¥êー¡Ë¡×¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý:
Ã±¤Ê¤ëÆþ»¥°Æ·ïÃµ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò»ö¶È¤ÎÃì¤Ë¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô
¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÄó°Æ¤¬¡ÖÇä¤ê¹þ¤ß¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¡¢¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î¥ê¥½ー¥¹¤òÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¥êー¥ÀーÁØ
ÅÐÏ¿ÊýË¡: ²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¤´°ÆÆâ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀè¹Ô¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¡ÊGoogle¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡Û
[ https://forms.gle/mGsdXo7m8k3gCthM9 ]
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼«¼£ÂÎDX¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊGDX¡Ë¡¡»öÌ³¶É
TEL¡§03-6683-0106 Email¡§info@gdx.or.jp
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]
