BUILDY NOTE¡¢SaaSÆ³Æþ¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖSUCCESS STORY AWARD 2025¡×¤ÇBEST AWARD¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜ Í£»Ë¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢·úÃÛ¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É·¿¶ÈÌ³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBUILDY NOTE¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥ó¥¯¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖSUCCESS STORY AWARD 2025 by¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÁë¸ý¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·úÀßDXÉôÌç¡×¤ÎBEST AWARD¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢SaaS/IT¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖBUILDY NOTE¡×¤¬·úÃÛ¶È³¦¤Î¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
◼¡ÖSUCCESS STORY AWARD 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSUCCESS STORY AWARD 2025¡×¤Ï¡¢SaaS/IT¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ³Æþ¸å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¤ò²Ä»ë²½¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£ ¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¼ÂÂÖ¤òÃúÇ«¤ËÂª¤¨¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤äÌò³äÊ¬Ã´¤ò¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é³èÍÑ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§SUCCESS STORY AWARD 2025 by¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÁë¸ý ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://digi-mado.jp/success-story-award-2025/
◼¼õ¾ÞÇØ·Ê¡§¤Ê¤¼BUILDY NOTE¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
¡ÖBUILDY NOTE¡×¤Ï¡¢»Ü¹©´ÉÍý¤«¤é¸¶²Á´ÉÍý¡¢¼õÈ¯Ãí¡¢¸ÜµÒ´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢·úÃÛ¶È¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê²ò·è
¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤ËÂ¨¤·¤¿µ¡Ç½¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¾ðÊó¶¦Í¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹©Äø´ÉÍý¤Ê¤É¡Ë¤Ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤³¤È¡£
Æ³Æþ´ë¶È¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ðー¥¹ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ³Æþ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÃ´Åö¸½¾ì¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ø¤Î¹×¸¥
·úÀß¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ²ò·èºö¤òÄó¼¨¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¢§SUCCESS STORY AWARD 2025 by¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÁë¸ý BUILDY NOTE¼õ¾Þ¾ÜºÙ¥Úー¥¸
https://digi-mado.jp/success-story-award-2025/buildynote/
◼BUILDY NOTE»ö¶ÈÅý³ç ¹õÅÄÊþ¹¨ ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡ÖSUCCESS STORY AWARD 2025¡×¤È¤¤¤¦±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò»ò¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£BUILDY NOTE¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬·úÃÛ¤Î¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶È³¦¤Î³§ÍÍ¤ËÆÏ¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤È¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ Æüº¢¤è¤ê¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡ÖÅ°ÄìÅª¤Ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤òÄÉµá¤·¡¢·úÃÛ¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼BUILDY NOTE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BUILDY NOTE¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ê¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¸½¾ì´ÉÍý¡¦¸¶²Á´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¿¦¿Í¤µ¤ó¤«¤é¸½¾ì´ÆÆÄ¡¢·ÐÍý¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¤Þ¤Ç¡¢·úÃÛ²ñ¼Ò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤ª»Å»ö¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¡ÖÃ¦¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¡×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤¬³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿BUILDYNOTE¤Ï¡¢¸½¾ì´ÉÍý¡¦¸¶²Á´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Äー¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡É¸½¾ì¡¦·Ð±Ä¤ÎÎ¾ÌÜÀþ"¤Ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¡£
¹©»ö´ÉÍýµ¡Ç½¤ä¼Ì¿¿¡¦¿ÞÌÌ´ÉÍýµ¡Ç½¡¢¸¶²Á´ÉÍý¡¦¼õÈ¯Ãíµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¡¢·úÃÛ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç·úÃÛ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤¬´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æ³Æþ»Ù±ç¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¼ê¸ü¤¯¥µ¥Ýー¥È¡£
¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤·¤¿¤¤¡¢¡ÖÃ¦¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¡×¤·¤¿¤¤²ñ¼ÒÍÍ¤ÎÀ®²Ì¤òÆ³¤¯¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://buildynote.com/
◼»ñÎÁ¤Î¤´°ÆÆâ
BUILDY NOTE¤Îµ¡Ç½¤ä¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://21185157.hs-sites.com/ebook
◼︎ÌµÎÁ¥Ç¥â¡¦Æ³Æþ¤Î¤´¸¡Æ¤
BUILDY NOTE¤Î¥Ç¥â²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢Æ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤Êý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈÉô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://buildynote.com/contact/
TEL¡§0120-936-667
◼︎BUILDY NOTE¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼
YKK AP³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ
2021Ç¯ÅÙÁë¿ô¥·¥§¥¢No1 ¶ÈÌ³É¸½à²½¤Ç¼õÃíÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤âÂÐ±þ
¡¦Buildynote¤Ç¤Î¹©Äø´ÉÍý¤ò¥Ùー¥¹¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¶ÈÌ³É¸½à²½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¿Í°÷¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤º¤ËÂ¿¤¯¤Î¼õÃí¤ËÂÐ±þ¤·¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¦1¿Í¤¢¤¿¤ê1¤«·î¤ÇÌó21»þ´Ö¡¢¶ÈÌ³»þ´Ö¤¬Ìó15¡óÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ðー¥¹ÍÍ¡ÊÊ¬¾ù½»Âð¥áー¥«ー¡Ë
¸½¾ì´ÆÆÄ1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î´°¹©Åï¿ô¤¬2.5ÇÜ¤Ë¡ª130¡óÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÃÏ°è¥Ó¥ë¥Àー¡ª
¡¦¸½¾ì´ÆÆÄ¤¬¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾åÄ¹¤Î´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦¸½¾ì¤Î¿ÊÄ½¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¾å»Ê¤¬µ¤ÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Áá´ü¥µ¥Ýー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦5Ì¾¤Î¿·Â´¼Ò°÷¤¬¸½¾ì´ÆÆÄ¸õÊä¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î´°¹©Åï¿ô¤ò21.5Åï¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
◼︎²ñ¼Ò¡¦»ö¶È³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©920-0901 ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÉ§»°Ä®2ÃúÌÜ2－18 FIX¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡§1988Ç¯05·î
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾ËÜ Í£»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ·úÃÛ¶È¸þ¤±¸½¾ì´ÉÍý¡¦¸¶²Á´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖBUILDY NOTE¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÂ¥»ö¶È
HP¡§https://buildynote.com/