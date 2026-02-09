¡Ú¿Íµ¤¤Î¸Ä¼¼¤Ë¶õ¼¼È¯À¸¡Û¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ö1～2Ì¾ÍÑ´°Á´¸Ä¼¼¡×¡ÃËÜÄ®±ØÅÌÊâ5Ê¬¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¶õ´Ö¤òÄó¶¡
¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡ÖBA¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹ËÜÄ®¡×¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö1～2Ì¾ÍÑ´°Á´¸Ä¼¼¡×¤Ç¶õ¤Í½Äê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¦ËÜÄ®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹µòÅÀ¤ËºÇÅ¬¤ÊÎ©ÃÏ¡¢²È¶ñÉÕ¤¡õ¸°ÉÕ¤¤Î²÷Å¬¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤¬º£¤¹¤°¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÀèÃå½ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£BA¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹ËÜÄ®¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³
¡¦Âçºå»ÔÆâ¤Î¼çÍ×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¥¢¡ÖËÜÄ®¡×¤Ë°ÌÃÖ
¡¦Âçºå¥á¥È¥í¡ÖËÜÄ®±Ø¡×¡Öºæ¶ÚËÜÄ®±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬·÷Æâ
¡¦¡ÖÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®2-3-4¡×¤Î³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤½»½ê
¡¦·ÀÌó¼êÂ³¤¤ÏºÇÃ»Â¨Æü´°Î»¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹³«»Ï²ÄÇ½
¡¦24»þ´Ö365ÆüÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¦Í¿ÍÂÐ±þ
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦µ¯¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í
¡¦¥Æ¥ì¥ïー¥¯µòÅÀ¤ò¤ªÃµ¤·¤Î´ë¶È
¡¦Âçºå¤Ë»ÙÅ¹¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹³«Àß¤ò·×²èÃæ¤Î´ë¶È
ËÜ»ÜÀß¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤Î¼çÍ×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ëËÜÄ®¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥«ー¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶õ¼¼¾ÜºÙ
1～2Ì¾ÍÑ¸Ä¼¼(¸°ÉÕ¤¡¦´°Á´¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×)
¹¤µ¡§5.87Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
·î³ÛÄÂÎÁ¡§85,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍøÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö¡§24»þ´Ö365Æü
È÷¤¨ÉÕ¤±²È¶ñ¡§¥Ç¥¹¥¯¡¢¥Á¥§¥¢¡¢¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È
IC¥«ー¥É¡§2Ëç¤Þ¤Ç»Ùµë¡ÊÄÉ²ÃÈ¯¹Ô²Ä¡Ë
ÀßÈ÷¡§Wi-Fi¡¢ÍÀþLAN¡¢Ê£¹çµ¡¡¢¶¦ÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¡¢²ñµÄ¼¼¡¢ÅÅÏÃ¥Öー¥¹¡¢¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯
È÷¹Í¡§2026Ç¯3·î¤è¤êÆþµï²ÄÇ½¡¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¡Ê·î³Û¤Ë¸÷Ç®ÈñÅù´Þ¤à¡Ë
¢£BA¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹ËÜÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®2-3-4¡×¤Î³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤½»½ê¤ÇÅÐµ²ÄÇ½¡£²ñ¼ÒÀßÎ©¡¦µ¯¶È¡¦»ÙÅ¹³«Àß¤ËºÇÅ¬¤ÊÀìÍÑÅÅÏÃÈÖ¹æ (06)ÉÕ¤¤ÎÄã²Á³Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Õ¥êー¥Öー¥¹¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤¹¡£ ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Õ¥êー¥Öー¥¹¤Î²ñ°÷ÍÍ¤Ï24»þ´Ö¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£ ½ÐÄ¥Ãæ¤ÎÊý¤ä¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ËºÇÅ¬¤Ê¸Ä¼¼¤Î»þ´ÖÂß¤·(¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥ó)¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤ÏÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ¡¦Ãæ±ûÀþ¡ÖËÜÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ5Ê¬¡¢ÃÏ²¼Å´ºæ¶ÚÀþ ¡Öºæ¶ÚËÜÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ3Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÃÏ²¼Å´3Ï©Àþ¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÍøÊØÀ¤¬ÎÉ¤¤¤¿¤á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£BA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µー¥Ó¥¹
BA¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²ñ°÷ÍÍ¸þ¤±¤ËÀìÍÑ¤Î06¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç²ñ¼ÒÈÖ¹æ¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯Ãå¿®¤Ç¤¤ëÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û1Âæ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë»ö¤¬¤Ç¤¡¢¸Ä¼¼Æâ¤Ë²óÀþ¤äÅÅÏÃµ¡¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
³°½ÐÀè¤Ç¤â¡¢²ñ¼ÒÈÖ¹æ¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ä²ñ¼Ò°¸¤Æ¤Î¼õÅÅ¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤ò»È¤Ã¤ÆFAX¤ÎÁ÷¼õ¿®¤¬½ÐÍè¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊ¶¼º¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤òÀìÌç¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬¸æ¼ÒÌ¾¤Ç°ì»þÂÐ±þ¡¢¤µ¤é¤ËÅ¾Á÷ÎÁ¶â¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÅÅÏÃÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤Ç¤ó¤ï¤Ð¤ó¡×¤â¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
PC¤È¥¹¥Þ¥Û¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤ÆÄº¤±¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£BA¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹ËÜÄ®¸Ä¼¼¤Î¤´°ÆÆâ
¡¦1Ì¾¸Ä¼¼(2.85Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦Íó´Ö¥ªー¥×¥ó·¿)
¡¦1Ì¾¸Ä¼¼(ÁëÉÕ)(3.2Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦´°Á´¸Ä¼¼·¿)
¡¦1～2Ì¾¸Ä¼¼(5.87Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦´°Á´¸Ä¼¼·¿)
¡¦1～3Ì¾¸Ä¼¼(ÁëÉÕ)(7.77Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦Íó´Ö¥ªー¥×¥ó·¿)
¡¦1～4Ì¾¸Ä¼¼(ÁëÉÕ)(10.82Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦´°Á´¸Ä¼¼·¿)
¢£´ÛÆâ¥¤¥á―¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¡¦²ñµÄ¼¼(Äê°÷6Ì¾)(7.56Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦´°Á´¸Ä¼¼·¿)
¡¦¥Õ¥êー¥Öー¥¹
¢£¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¡¦¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö
Ç¯Ãæ24»þ´Ö (ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü´Þ¤à)
¢¨¾ïÃó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§Ê¿Æü9:30～17:30¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤ÏµÙ¤ß¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾ÀßÈ÷¡¦¥µー¥Ó¥¹
ÅÐµ²ÄÇ½/ÀìÍÑÅÅÏÃÈÖ¹æ1²óÀþ¢¨/Í¹ÊØÊª¼õ¤±¼è¤êÂå¹Ô/²ñµÄ¼¼·î5»þ´ÖÌµÎÁ
/¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÌµÎÁ/¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯
(¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ï¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ê¤ëÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¡ÖMOT/Phone¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¥¹¥Þ¥Û¤«¤é²ñ¼ÒÈÖ¹æ¤Ç¼õÈ¯¿®¡¢FAX±ÜÍ÷¡¦Á÷¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖMOT/Phone¡×¤Î¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://www.ba-rentaloffice.com/osaka/concept_osaka/(https://www.ba-rentaloffice.com/osaka/concept_osaka/)
¢£ÆâÍ÷¤´Í½ÌóÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
BA¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹ËÜÄ®WEB¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
https://www.ba-rentaloffice.com/osaka/
¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
06-6266-0055(ÅÅÏÃ¼õÉÕ¡§Ê¿Æü9:30∼17:30)
¼ÂºÝ¤Ë¤´Íè´Û¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¥ê¥âー¥ÈÆâÍ÷¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú£Â£Á¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹ËÜÄ®¡¡Å¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¢©541-0053
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ® 2-3-4 ¥¢¥½¥ë¥Æ¥£ËÜÄ® 4³¬
ÃÏ²¼Å´ºæ¶ÚÀþ ¡Öºæ¶ÚËÜÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ3Ê¬
ÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ¡¦Ãæ±ûÀþ¡ÖËÜÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ5Ê¬
06-6266-0055 (¼õÉÕ»þ´Ö : Ê¿Æü9:30～17:30)
URL¡§¡¡https://www.ba-rentaloffice.com/osaka/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー»ö¶ÈµÚ¤Ó¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È
ÀßÎ©¡§¡¡2022Ç¯8·î1Æü
½êºßÃÏ¡§¢©163-1103¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÏ»ÃúÌÜ22ÈÖ1¹æ
URL¡§¡¡https://www.ba-rentaloffice.com/company/
¢¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ICTµ¡´ïµÚ¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦´ÉÍý
ÀßÎ©¡§¡¡1993Ç¯3·î23Æü
½êºßÃÏ¡§¢©163-1103¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-22-1¡¡¿·½É¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥ïー3³¬
URL¡§https://www.webjapan.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×
¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤ÇÅÅÏÃµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç²ñ¼ÒÈÖ¹æ¤ò»È¤Ã¤¿È¯Ãå¿®¤¬¤Ç¤¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°Ê³°¤Ç¤âÅÅÏÃ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤äµòÅÀ´Ö¤ÎÆâÀþÄÌÏÃ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¼Á¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÂÏÇÅÅÏÃÂÐºö¤«¤é¼Ò°÷¤ÎÅÅÏÃ±þÂÐ´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï
https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)