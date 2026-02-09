¤É¤¦¤·¤¿¤é¡¢º£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þ´Ö¤ò¹¬Ê¡¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥é¥ó¤¬°ìÀ¸³¶¤Ë»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ð¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹¬Ê¡ÏÀ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥é¥ó¡ÊËÜÌ¾¡§¥¨¥ßー¥ë¡á¥ªー¥®¥å¥¹¥È¡¦¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥¨¡¢1863-1951¡Ë¤Ï¡¢À¸³¶¤ËÌó5000¤Î¥×¥í¥Ý(Å¯³ØÃÇ¾Ï)¤È¿ôºý¤Î½ñÀÒ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
93¤Î¥×¥í¥Ý¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¹¬Ê¡ÏÀ¡Ù¤¬¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ø¹¬Ê¡ÏÀ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ø¿Í´ÖÏÀ¡Ù¡ØÅ¯³Ø³µÏÀ¡Ù¡Ø¶µ°éÏÀ¡Ù¡ØÄêµÁ½¸¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¢¥é¥ó¤ÎÃøºî¤òÌÖÍå¤·¤Æ¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀâ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¦µ¤¤È¤Ï¡¢¼«¤é¤òÊü´þ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¨¡¨¡¡ØÄêµÁ½¸¡Ù¤è¤ê
¡¡¤Ê¤¼¹¬Ê¡¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¼ÉÔ¹¬¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¨¡¨¡¡Ø¹¬Ê¡ÏÀ¡Ù¤è¤ê
¡¡²Ì¤¿¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ï¿¿¤Ë¼«Í³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¨¡¨¡¡ØÅ¯³Ø³µÏÀ¡Ù¤è¤ê
¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¡£Âç¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£
¡¡¨¡¨¡¡Ø»Íµ¨¤ò¤á¤°¤ë¤Î¥×¥í¥Ý¡Ù¤è¤ê
ËÝÌõ¤Ï¡¢Å¯³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢4¤«¹ñ¸ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÂçÃÝ·Î»á¡£
ÆÉ¼Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹¬Ê¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥í¥Ý¤ò¸·Áª¤·¡¢¸¶Åµ¤«¤é´°Á´¿·Ìõ¡£
ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯Ä¶Ìõ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»þÂå¤ä¹ñÀÒ¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¸¶Åµ¤ÎÉÔÊÑ¡¦ÉáÊ×À¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÂçÃÝ ·Î¡Ê¥ª¥ª¥¿¥± ¥±¥¤¡Ë
Å¯³Ø¼Ô¡¢¶µ°é¼Ô¡£Ä¶³ØÎÏ½Î½ÎÄ¹¡£1970Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£°°µÖ¹âÅù¹â¹»¤«¤éÅìµþÂç³ØÍý²Ê»°Îà¤ËÆþ³Ø¡£5Ç¯¸å¡¢°å³Ø¤È·èÊÌ¡£Âç¼êÍ½È÷¹»¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÅ¯³ØÂÐÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¡£30Âå¸åÈ¾¤Ç¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»×ÁÛ¤ò¸¦µæ¤·¤¿¡£ÀìÌç¤Ï¡¢¥¢¥é¥ó¤ä¥â¥ó¥Æー¥Ë¥å¤é¤Î¥â¥é¥ê¥¹¥È¡¢¥µ¥ë¥È¥ë¡¢¥«¥ß¥å¤é¼ÂÂ¸¤Î»×ÁÛ²È¡£
Ãø½ñ¤Ë¡ØÅ¯³Ø¼Ô¤Ë³Ø¤Ö ÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù¡ÊBOW&PARTNERS¡Ë¡¢¡Ø60Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¥«¥ß¥å¤Î¥Ú¥¹¥È¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£ÊÔÌõ½ñ¤Ë¡ØÄ¶Ìõ ¥â¥ó¥Æー¥Ë¥å ÃæÍÇ¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ø¸¼Ô¤ÎÃÒ·Å¤Î½ñ¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Ê¤É¡£ÁµÁÎ¤È¤Î¶¦Ãø¤È¤·¤Æ¡ØÃÎÅª¤¯¤¹¤°¤ê ´¶ºã¤¨¤Æ¡Ù¡Ê¹¸ÍÎ½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¡£
