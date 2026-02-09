¡Öºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ò¡Öºî¤ì¤ë¡×¤Ë¡£AI¤¬¼«Î§Åª¤Ë³«È¯¤ò¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ëSaaS¡ÖNavi¡×Äó¶¡³«»Ï
¡ÖNavi¡×¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É²èÌÌ¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤Ë¥íー¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æºî¶È¤Ç¤¤ë
Synlai³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÅÄ¸ç¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü¤è¤ê¡¢AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖNavi¡Ê¥Ê¥Ó¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Navi¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢AI¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«È¯ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¥µー¥Ó¥¹¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤¬¡Ö¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µ»½Ñ¤ä»ñ¶â¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¹½Â¤²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹Á°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ë¶É¤Ï³°Ãí¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤ê¡¢Â¿½Å²¼ÀÁ¹½Â¤¤¬º¬¶¯¤¤IT¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³«È¯¤Î³°ÃíÈñÍÑ¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¡£
¥Îー¥³ー¥É¤ä¥íー¥³ー¥É¤Î¥Äー¥ë¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤ËÃæ¾®´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆâÀ½²½¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Synlai¤Ç¤Ï¡¢AI¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ÖNavi¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Navi¤ÎÆÃÄ§
¡Ú1¡ÛÈóIT¿Íºà¤Ç¤âËÜ³Ê³«È¯¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢AI¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çºî¶È¤ò°ÆÆâ¡£µ»½ÑÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ÏAI¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Öºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â³«È¯¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡Û¡Ö¸À¤¦¡×AI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤ë¡×AI
½¾Íè¤ÎAI¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤ë¤À¤±¡£Navi¤Ï¼«Î§Åª¤Ë¥³ー¥É¤ò¼Â¹Ô¡¦¸¡¾Ú¤·¡¢Æ°¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤ÇAI¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡Û¹½ÁÛ¤òÏÃ¤¹¤À¤±¤ÇÀß·×½ñ¤¬´°À®
AI¤È¤ÎÊÉÂÇ¤Á¤ÇÍ×·ï¤òÀ°Íý¡£²ñÏÃ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç³«È¯Àß·×½ñ¤¬¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¡¢Phase¡¦Task¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú4¡Û¡É¸Ä¡É¤ÎÎÏ¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿AI¤ÎÍøÍÑ¤¬¥Áー¥à¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸Ä¿Í¤¬AI¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤Ð¤«¤ê¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¸úÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Navi¤Ç¤Ï¥Áー¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤µ¡Ç½¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¤È¤Î²ñÏÃ¤ÇÍ×·ï¤òÀ°Íý¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡Ë
AI¤¬Àß·×¤ò´°Î»¤·¡¢Phase¡¦Task¤ËÊ¬²ò¤·¤ÆÄó°Æ¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡Ë
¡ÖÀß·×¤ò´°Î»¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ÈPhase¡¦Task¤¬³ÎÄê¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡Ë
Phase¡¦Task³ÎÄê¸å¤Î²èÌÌ(¼ÂÁõ/ÀßÄê/¸¡¾Ú¤Î3¤Ä¤Îºî¶ÈÂÓ¡Ë
Navigator²èÌÌ¡£À¸À®¤µ¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯¤«¤é¡Öºî¶È¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò
¡Ú4¡Û´ðËÜ¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥¯Áàºî¤À¤±¤Ç¿Ê¹ÔNavigator²èÌÌ¡£À¸À®¤µ¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯¤«¤é¡Öºî¶È¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò
²èÌÌ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£°ìÉô³°Éô¥Äー¥ë¡ÊVS CodeÅù¡Ë¤Ç¤Îºî¶È¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥éーÂÐ±þ¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®¤âAI¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Navigator²èÌÌ¡£º¸¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ä¥êー¡¢Ãæ±û¤ËAI¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢±¦¤Ë¥³ー¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£AI¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆþÎÏ/¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ¸À®¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢AI¤¬¼«Æ°¤Ç¿Ê¤á¤ë¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡Ë
¡Ú5¡Û3¤Ä¤Î¥íー¥ë¤Ç¥Áー¥à³«È¯¤ËÂÐ±þ
Admin¡Ê´ÉÍý¼Ô¡Ë¡¦Commander¡Ê»Ø¼¨¼Ô¡Ë¡¦Worker¡Êºî¶È¼Ô¡Ë¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ç¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿Ê¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú6¡ÛGitÏ¢·È¤âNavi¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»
ÌÌÅÝ¤ÊGitÁàºî¤ÏNavi¤¬¼«Æ°½èÍý¡£³°Éô¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÊ£»¨¤ÊÀßÄêºî¶È¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
¡¦Free¥×¥é¥ó¡§ÌµÎÁ¡Êµ¡Ç½À©¸Â¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÍÎÁ¥×¥é¥ó¡§·î³Û5,000±ß～
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡ÚNavi 2.1¡Ê³«È¯Ãæ¡Ë¡Û
¸½ºß¡¢AI¤¬¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¾å¤ÇÀß·×¤«¤é¼ÂÁõ¡¦¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ç¥×¥í¥¤¤Þ¤Ç¤ò¼«Î§Åª¤Ë´°·ë¤µ¤»¤ë¡ÖNavi 2.1¡×¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÚAI¼«Î§¼Â¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¡Û
Navi¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡¢¡Ö¹½Â¤²½¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤È¡ÖAI¤¬¼«Î§Åª¤ËÆ°¤¯¡×µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢IT¶È³¦¤Ë¸Â¤é¤ºÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò½ç¼¡³«È¯¡¦¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¡Û
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë2.1¤«¤é¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹°ú¼õÀè¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°Å¸³«¤â¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÆ±»þ¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎAI¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°²ß¤ò¹ñÆâ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
AI»þÂå¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Î½¸ÃÄÍøÍÑÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¹¤¯À¤³¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ»Ô¾ì¤è¤ê¤â³¤³°»Ô¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ë³°²ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡ÖµëÎÁ¤Î¹â¤¤²ñ¼Ò¡×¤ò·ÐºÑ¤ÎÎÏ¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ²æ¡¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖAI¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Synlai³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âÅÄ¸ç
ÀßÎ©¡§2025Ç¯12·î18Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡§https://www.synlai.com