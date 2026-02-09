¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ù¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿POP UP STORE¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó 8F¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢2·î£²£·Æü(¶â)¡Á£³·î£¸Æü(Æü)¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¿¢ÌÚ±ÑÂ§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿POP UP STORE¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó 8F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¡¢3DCGÀ©ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍ¾²Ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IP¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äºîÉÊ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢IP¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ¾ðÊó¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¡Á2026Ç¯3·î8Æü(Æü)¡¡
³«ºÅ¾ì½ê¡§¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó 8F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¡
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00
¢¨»ÜÀß¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
²èÁü¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥É¤Ç·èºÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
ÅÔÎ©¥Ä¥Ä¥¸Âæ¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¶ÁÍµÂÀ¤Ï¡¢Êü²Ý¸å¤Î¶µ¼¼¤Ç¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¡¢°Û¼¡¸µ¤«¤éÍè¤¿¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤òºî¤ê²õ¤·¤¿¾¯½÷¤Î¿´¤òµß¤Ã¤¿²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿À¤³¦¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¡Ú¤ªÊÂ¤Ó¾ðÊó¡¦´°Çä¾ðÊó¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
¢§¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X(µìTwitter)¡§@marui_shinjuku
¢§¥Þ¥ë¥¤¥Î¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X(µìTwitter)¡§@marui_anime
¢§¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://au-coop.jp/pages/hny_marui_2602
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
X¡Êtwitter) ¡§@dflicense
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
3DCGÀ©ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¸¦µæ³«È¯¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Âºß¤Î¿Í´Ö¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊCG¥â¥Ç¥ëÀ©ºîµ»½Ñ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¼Ì¹çÀ®¤ÎVFX¡¢ºî²è¥Ù¡¼¥¹¤Î¥»¥ë¥ë¥Ã¥¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥ëCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¼ÂÀÓ¤Ë¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¡ÖÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡×¡ÖGANTZ:O¡×¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL¡×¤Ê¤É¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.dfx.co.jp/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://dfx.theshop.jp
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://au-coop.jp/pages/hny_marui_2602
±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¿¢ÌÚ±ÑÂ§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿POP UP STORE¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó 8F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ¾ðÊó¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¡Á2026Ç¯3·î8Æü(Æü)¡¡
³«ºÅ¾ì½ê¡§¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó 8F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¡
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00
¢¨»ÜÀß¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
²èÁü¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥É¤Ç·èºÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
©±ßÃ«¥×¥í ©2023 TRIGGER¡¦±«µÜÅ¯¡¿¡Ö·à¾ìÈÇ¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤Î´Ö¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë
±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡Ø¥×¥í¥á¥¢¡Ù¤ÎTRIGGER¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÆÃ»£¡ØÅÅ¸÷Ä¶¿Í¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¤ò´ð¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡ØSSSS.GRIDMAN¡Ù¡ØSSSS.DYNAZENON¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢·à¾ìÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¸òºø¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï±«µÜÅ¯¡£À¼¤Î½Ð±é¤ÏÎÐÀî¸÷¡¢¹À¥ÍµÌé¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¢µÜËÜÐÒ²ê¡¢ÍªÌÚÊË¤é¡£
©±ßÃ«¥×¥í ©2023 TRIGGER¡¦±«µÜÅ¯¡¿¡Ö·à¾ìÈÇ¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤Î´Ö¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë
±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡Ø¥×¥í¥á¥¢¡Ù¤ÎTRIGGER¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÆÃ»£¡ØÅÅ¸÷Ä¶¿Í¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¤ò´ð¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡ØSSSS.GRIDMAN¡Ù¡ØSSSS.DYNAZENON¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢·à¾ìÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¸òºø¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï±«µÜÅ¯¡£À¼¤Î½Ð±é¤ÏÎÐÀî¸÷¡¢¹À¥ÍµÌé¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¢µÜËÜÐÒ²ê¡¢ÍªÌÚÊË¤é¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
ÅÔÎ©¥Ä¥Ä¥¸Âæ¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¶ÁÍµÂÀ¤Ï¡¢Êü²Ý¸å¤Î¶µ¼¼¤Ç¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¡¢°Û¼¡¸µ¤«¤éÍè¤¿¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤òºî¤ê²õ¤·¤¿¾¯½÷¤Î¿´¤òµß¤Ã¤¿²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿À¤³¦¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¡Ú¤ªÊÂ¤Ó¾ðÊó¡¦´°Çä¾ðÊó¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
¢§¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X(µìTwitter)¡§@marui_shinjuku
¢§¥Þ¥ë¥¤¥Î¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X(µìTwitter)¡§@marui_anime
¢§¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://au-coop.jp/pages/hny_marui_2602
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
X¡Êtwitter) ¡§@dflicense
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
3DCGÀ©ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¸¦µæ³«È¯¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Âºß¤Î¿Í´Ö¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊCG¥â¥Ç¥ëÀ©ºîµ»½Ñ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¼Ì¹çÀ®¤ÎVFX¡¢ºî²è¥Ù¡¼¥¹¤Î¥»¥ë¥ë¥Ã¥¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥ëCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¼ÂÀÓ¤Ë¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¡ÖÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡×¡ÖGANTZ:O¡×¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL¡×¤Ê¤É¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.dfx.co.jp/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://dfx.theshop.jp
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://au-coop.jp/pages/hny_marui_2602