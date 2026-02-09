【開催報告】富士山を望む駿河湾で、世界一美しい小型帆船「Ami号」による“愛と冒険”の洋上パーティーを開催。
風の音と静寂に包まれる特別な集まり。世界を旅した船長と、ドレスアップした仲間たちが創り出す至福の航海
「愛」を軸に地上に天国のような場所を創ることを提唱するLOVE UNLIMITED（代表：髙森）は、去る10月、日本有数の景観を誇る駿河湾にて、世界一美しい小型帆船と称される「Ami号」を舞台にした特別な集まりを開催いたしました。
本イベントは、人類の冒険の原点である「帆船」での航海を通じ、参加者一人ひとりが自らの尊さ（Precious）を感じ、大自然と調和する「地上の天国」を体感することを目的としています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341211/images/bodyimage1】
■ 風の力だけで進む、静寂と美しき「冒険の原点」
Ami号は、その美しさから「世界一」と謳われる小型帆船です。エンジン音に邪魔されることなく、自然の風の力だけで波を切って進む時間は、現代社会では味わえない静寂と安らぎをもたらします。
参加者は、古来より人々が未知の世界へ漕ぎ出した「冒険の原点」としての帆船の息吹を感じながら、日常を離れた特別なひとときを過ごしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341211/images/bodyimage2】
■ 世界の海を知る溜光男船長と、最高な人生へ導く髙森や運営メンバーによる特別な航海
本イベントには、世界中の海を航海してきたAmi号の溜光男（たまり みつお）船長や百戦錬磨の素晴らしいクルーたちの手ほどきにより、参加者へ向けた本格的な操舵レクチャーも行われました。
また、自分史上、最高の人生に導かれる人生へのサポートをテーマとする代表の髙森の存在が、この航海を単なるレジャーではなく、内面的な気づきを得る深い体験へと昇華させました。
海を敬い、自然と共生する精神を学ぶ時間は、参加者の皆様にとって人生の宝物となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341211/images/bodyimage3】
■ 駿河湾と富士山の絶景を独占。華やかな姿で交わす「至福の乾杯」
日本を象徴する富士山を海上から一望する、駿河湾ならではの贅沢な景観。その雄大な景色をバックに、華やかなドレスや衣装に身を包んだ参加者たちが、お互いの存在を祝福し合う特別な乾杯を行いました。
光り輝く海、美しい船体、そして最高の笑顔を浮かべる仲間たち。そこには「はじめまして」とは思えず、自然とハグを交わす温かな交流がありました。
互いのお仕事や夢について語り合うなかで、LOVE UNLIMITEDが目指す「地上に天国を創る」というビジョンが、確かに具現化された瞬間でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341211/images/bodyimage4】
■ 今後の展望
LOVE UNLIMITEDは、これからも「地上に天国のような場所を創る」というミッションに基づき、非日常の体験を通して自らの尊さを実感できる場を創出し続けます。自然のエネルギー、歴史ある帆船、そして人の愛が共鳴し合う活動を、今後も国内外で展開してまいります。
その他のイベント開催についても、随時レポートしていきます。
