Blocksky Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊó½··¿¹­¹ðSDK¡ÖViewFi Ad SDK¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó Unity¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥²ー¥à¸þ¤±¤ÎSDK¼ÂÁõÂÐ±þ¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢SDK¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¼«¿È¤¬¡¢¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥¿¥¹¥¯¡Ë¡×¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤­¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ViewFi Ad SDK¤Ï¡¢¹­¹ð¤ò¡Ö¥×¥ì¥¤¤òË¸¤²¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«¤é»²²Ã¤·¡¢Êó½·¤òÆÀ¤ëÂÎ¸³¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥ê¥ïー¥É·¿¹­¹ðSDK¤Ç¤¹¡£


¢£ ¥²ー¥àUX¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¹­¹ðÂÎ¸³
½¾Íè¤Î¥²ー¥à¹­¹ð¤Ï¡¢¶¯À©Åª¤ËºÆÀ¸¤µ¤ì¤ëÆ°²è¹­¹ð¤ä¡¢¥²ー¥à¿Ê¹Ô¤ò¼×¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥£¥·¥ã¥ë¹­¹ð¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£
ViewFi Ad SDK¤Ç¤Ï¡¢

¡¦¥æー¥¶ー¤¬ ¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¹­¹ð¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã
¡¦´°Î»¸å¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥ê¥ïー¥É¤ò³ÍÆÀ
¡¦¥²ー¥à¿Ê¹Ô¤äË×Æþ´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤Àß·×

¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹­¹ð¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤äÎ¥Ã¦¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥²ー¥àÂÎ¸³¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ë¼ý±×²½¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢£ ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤¬¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼«Í³¤ËÀß·×²ÄÇ½
ViewFi Ad SDK¤ÎÂç¤­¤ÊÆÃÄ¹¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¼«¿È¤¬¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤Ç¤­¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÀß·×¤Ç¤­¡¢

¡¦¹­¹ð»ëÄ°
¡¦ÆÃÄê¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü
¡¦¥Õ¥©¥íー¡¢ÅÐÏ¿¡¢»²²Ã¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¦¥²ー¥à³°¥µー¥Ó¥¹¤ä¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÏ¢·È

¤Ê¤É¤ò¡¢¡ÖÊó½·ÉÕ¤­¥¿¥¹¥¯¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¹­¹ð¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉ½¼¨ÏÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡È¥¯¥¨¥¹¥È¡É¤ä¡È¥Üー¥Ê¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£


¢£ ¥²ー¥à¿Ê¹Ô¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÀß·×
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¼«Á³¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤Þ¤¹¡£

¡¦¥Ç¥¤¥êー¥Üー¥Ê¥¹
¡¦¥×¥ì¥¤Ãæ¤ÎÊó½·³ÍÆÀ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¡¦¥ê¥È¥é¥¤¡¦¥Öー¥¹¥ÈÁ°
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ä¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆ³Àþ

¡Ö¹­¹ð¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥²ー¥à¤ò»ß¤á¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥²ー¥àÂÎ¸³¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êó½·ÉÕ¤­¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àß·×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢£ ¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÀ®²Ì¤ò²Ä»ë²½¡¦²þÁ±¤Ç¤­¤ë´ÉÍý²èÌÌ
ViewFi¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢

¡¦¥æ¥Ëー¥¯¥æー¥¶ー¿ô
¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô²ó¿ô
¡¦¼Â¹ÔÆü»þ
¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÊÌ¤ÎÀ®²Ì¥Çー¥¿

¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ï¡¢¤É¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥æー¥¶ー¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÇÄ°®¤·¡¢¥²ー¥àÀß·×¤ä¼ý±×Æ³Àþ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¢£ Unity¡¦¥²ー¥à¸þ¤±¤ËºÇ¾®¹©¿ô¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½
ViewFi Ad SDK¤Ï¡¢WebView¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÚÎÌ¤Ê¼ÂÁõÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦´ûÂ¸¤ÎUnity¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤Àß·×
¡¦ÆÃÄê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇSDK¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¼ÂÁõ¤ÏÉÔÍ×

¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¢£ ¹­¹ð¤ò¡Ö²ÁÃÍ¸ò´¹¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø
ViewFi Ad SDK¤Ï¡¢¹­¹ð¤òÃ±¤Ê¤ë¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¡¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¦¹­¹ð¼ç¤Î»°¼Ô¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦¥æー¥¶ー¡§
¡¡¼«¤éÁªÂò¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥ê¥ïー¥É¤ò³ÍÆÀ
¡¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡§
¡¡UX¤ò²õ¤µ¤º¡¢¥²ー¥à¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼ý±×Àß·×¤¬²ÄÇ½
¡¦¹­¹ð¼ç¡§
¡¡¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´ð¤Ë¡¢¸ú²Ì¤òÂ¬Äê

ViewFi¤Ï¡¢¥²ー¥à¤È¹­¹ð¤Î´Ø·¸¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£


¢£ SDK¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¡¦Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Unity¡¦¥²ー¥à¸þ¤±SDK¤ª¤è¤Ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÀßÄê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¸ø¼°¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤è¤ê³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
https://viewfi.live/partner/docs


¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Blocksky Inc.¡Êblocksky³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹­¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢Êó½··¿¹­¹ðSDK¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¸þ¤±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡

¼çÍ×¥×¥í¥À¥¯¥È¡§
ViewFi Ad SDK¡ÊÊó½··¿¹­¹ð¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥óSDK¡Ë
W3AP¡ÊWeb3 Advertising Platform¡Ë
EventoChain¡ÊWeb3¡ß¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://blocksky.xyz
ViewFi ¥µ¥¤¥È¡§https://viewfi.live

¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
info@blocksky.xyz

ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§blocksky³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø