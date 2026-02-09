「自動運転」求人は前月比0.5％減の6,721件、「MaaS」求人は7.1％増の813件（2026年1月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営する日本唯一の自動運転専門ニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、日本国内における自動運転・MaaS関連求人案件数の最新調査（2026年1月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「自動運転」関連の登録求人案件数と動向
「自動運転」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は、前月比0.5％減、前年同月比38.9％増の6,721件となりました。
サイト別では、dodaが前月比1.8％減の6,123件、マイナビ転職は同10.6％増の282件、ランスタッドは前月と変わらず78件、エン転職は同25.3％増の238件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341074/images/bodyimage1】
●業界参入の増加を示唆
Googleの自動運転部門Waymoの日本進出などもあり、国内の自動運転マーケットに対する注目度が高まっています。関連求人の増加は、実用化後の市場規模の急拡大を狙った自動運転業界への参入が今後相次ぐことを示唆しています。
●最新の「MaaS」関連の登録求人案件数と動向
「MaaS」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は、前月比6.7％増、前年同月比7.1％増の813件となりました。
主要転職サイト別では、dodaが前月比6.2％増の751件、マイナビ転職は同19.4％増の37件、ランスタッドは前月と変わらず10件、エン転職は同7.1％増の15件でした。
MaaS関連の求人は700～800件台での推移が続いており、一服感があります。一方、自動運転タクシーや自動運転バスなどの実用化が進めば、各交通サービス各社などが自社アプリと各種無人モビリティを連携させるアップデートの実施などが必須になってくるため、関連求人の増加要因となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341074/images/bodyimage2】
------------------------------------------
（参考）調査結果記事
自動運転求人の急増、今後の「参入ラッシュ」示唆
https://jidounten-lab.com/u_59416
------------------------------------------
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についてのニュースを発信する中で、自動運転・MaaS関連の求人案件数調査を毎月実施・公表しており、企業や団体の採用活動の一助となるよう努めております。
また、タクシーアプリのシェア争いやタクシー運転手の人手不足などの課題、自動車のカーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定市場に関する分析記事の発信も続けています。
------------------------------------------
（参考）
自動運転バスの実用化状況・車種は？【導入コストのデータ付】
https://jidounten-lab.com/u_53423
自動運転タクシーとは？アメリカ・日本・中国の開発状況は？
https://jidounten-lab.com/u_mujin-taxi-matome
MaaS（マース）とは？移動手段を一元化、次世代交通の象徴
https://jidounten-lab.com/y_maas-toha-2020
タクシードライバー・運転手になるには？資格は必要？年齢制限はある？
https://jidounten-lab.com/u_52307
新車中古車カーリース・サブスクを17社比較！月額料金・口コミ・評判は？
https://jidounten-lab.com/u_46013
------------------------------------------
【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
X（旧Twitter）： https://x.com/jidountenlab
NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
問い合わせ：contact@jidounten-lab.com
【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
メディア＆コンテンツ開発事業
ベンチャー投資育成事業
配信元企業：株式会社ストロボ
●最新の「自動運転」関連の登録求人案件数と動向
「自動運転」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は、前月比0.5％減、前年同月比38.9％増の6,721件となりました。
サイト別では、dodaが前月比1.8％減の6,123件、マイナビ転職は同10.6％増の282件、ランスタッドは前月と変わらず78件、エン転職は同25.3％増の238件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341074/images/bodyimage1】
●業界参入の増加を示唆
Googleの自動運転部門Waymoの日本進出などもあり、国内の自動運転マーケットに対する注目度が高まっています。関連求人の増加は、実用化後の市場規模の急拡大を狙った自動運転業界への参入が今後相次ぐことを示唆しています。
●最新の「MaaS」関連の登録求人案件数と動向
「MaaS」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は、前月比6.7％増、前年同月比7.1％増の813件となりました。
主要転職サイト別では、dodaが前月比6.2％増の751件、マイナビ転職は同19.4％増の37件、ランスタッドは前月と変わらず10件、エン転職は同7.1％増の15件でした。
MaaS関連の求人は700～800件台での推移が続いており、一服感があります。一方、自動運転タクシーや自動運転バスなどの実用化が進めば、各交通サービス各社などが自社アプリと各種無人モビリティを連携させるアップデートの実施などが必須になってくるため、関連求人の増加要因となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341074/images/bodyimage2】
------------------------------------------
（参考）調査結果記事
自動運転求人の急増、今後の「参入ラッシュ」示唆
https://jidounten-lab.com/u_59416
------------------------------------------
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についてのニュースを発信する中で、自動運転・MaaS関連の求人案件数調査を毎月実施・公表しており、企業や団体の採用活動の一助となるよう努めております。
また、タクシーアプリのシェア争いやタクシー運転手の人手不足などの課題、自動車のカーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定市場に関する分析記事の発信も続けています。
------------------------------------------
（参考）
自動運転バスの実用化状況・車種は？【導入コストのデータ付】
https://jidounten-lab.com/u_53423
自動運転タクシーとは？アメリカ・日本・中国の開発状況は？
https://jidounten-lab.com/u_mujin-taxi-matome
MaaS（マース）とは？移動手段を一元化、次世代交通の象徴
https://jidounten-lab.com/y_maas-toha-2020
タクシードライバー・運転手になるには？資格は必要？年齢制限はある？
https://jidounten-lab.com/u_52307
新車中古車カーリース・サブスクを17社比較！月額料金・口コミ・評判は？
https://jidounten-lab.com/u_46013
------------------------------------------
【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
X（旧Twitter）： https://x.com/jidountenlab
NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
問い合わせ：contact@jidounten-lab.com
【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
メディア＆コンテンツ開発事業
ベンチャー投資育成事業
配信元企業：株式会社ストロボ
プレスリリース詳細へ