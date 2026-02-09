¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯4DDiG¤Î½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ªÁ´À½ÉÊ20¡ó¥ª¥Õ¡¢½Õ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤ò°ì¿·¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341197/images/bodyimage1¡Û
¥Çー¥¿Éü¸µ¡¦´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë4DDiG¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î½Õ¤ò½Ë¤·¡¢¡Ö4DDiG ½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÁ´À½ÉÊ¤¬20¡óOFF¤Ç¤´Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4DDiG ½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸: https://psce.pw/8pba8f
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¢£ ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§4DDiG¥·¥êー¥º¡ÊWindows¡¿MacÂÐ±þ¡ËÁ´À½ÉÊ
¢£ ³ä°úÆâÍÆ¡§20¡óOFF
¢£ ³ä°ú¥³ー¥É¡§4D-SPR-20¡ÊÂÐ¾Ý¹ØÆþ»þ¤ËÆþÎÏ¡Ë
¢£ ¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://psce.pw/8pba8f
¡Ú4DDiG¿Íµ¤À½ÉÊ¡Û
1¡¥4DDiG Data Recovery¡§https://psce.pw/8pbbjc
HDD/³°ÉÕ¤±HDD¡¢USB¥á¥â¥ê¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¹â¤¤À®¸ùÎ¨¤Ç¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¡£BitLocker°Å¹æ²½¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
2¡¥4DDiG File Repair¡§https://psce.pw/8pbbmw
AI¤Ë¤è¤ë²èÁü³ÈÄ¥¤ä¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î 4K¹â²è¼Á²½¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤Î½¤Éü¤ò³ð¤¨¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡£
3¡¥4DDiG Duplicate File Deleter¡§https://psce.pw/8pbbs7
ÆâÂ¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥¹¥Úー¥¹¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶ー¤Ç¡¢½ÅÊ£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤äÂçÍÆÎÌ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¸¡½Ð¡¦ºï½ü¡£¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎÌ¤ò°ìÈ¯¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¥4DDiG Disk Copy¡§https://psce.pw/8pbbuy
¥Ç¥£¥¹¥¯¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢¥Çー¥¿°Ü¹Ô¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯Á´ÂÎ¤Þ¤¿¤Ï¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥íー¥ó¤Ç¤¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Äー¥ë¡£
5. 4DDiG Email Repair¡§https://psce.pw/8pbbyn
ÇËÂ»¤·¤¿Outlook¤ÎPST/OST¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¿ôÊ¬¤Ç½¤Éü¤Ç¤¤ë¥áー¥ë½¤Éü¥Äー¥ë¡£
¡ÚÍøÍÑµ¬Ìó¡Û
1.ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¤«¤é2026Ç¯3·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
2.³ä°ú¤ÏËÜ´ü´ÖÃæ¤Î¤ßÍ¸ú¤Ç¡¢Â¾¤Î³ä°ú¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÌ¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
3.ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÅª¤Ê²ò¼á¤ª¤è¤Ó·èÄê¸¢¤Ï¡¢4DDiG¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚTenorshare 4DDiG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Tenorshare 4DDiG¤Ï¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿Éü¸µ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë½¤Éü¡¢¹â²è¼Á²½¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡¢½ÅÊ£¥Õ¥¡¥¤¥ëºï½ü¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Windows¤äMac¤Î¥Çー¥¿Éü¸µ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë½¤Éü¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤Ê¤é¡¢Tenorshare 4DDiG¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸ø¼°HP¡§https://4ddig.tenorshare.com/jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/4DDiG_Japan
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Tenorshare Co., Ltd.
¥Çー¥¿Éü¸µ¡¦´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë4DDiG¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î½Õ¤ò½Ë¤·¡¢¡Ö4DDiG ½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÁ´À½ÉÊ¤¬20¡óOFF¤Ç¤´Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4DDiG ½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸: https://psce.pw/8pba8f
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¢£ ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§4DDiG¥·¥êー¥º¡ÊWindows¡¿MacÂÐ±þ¡ËÁ´À½ÉÊ
¢£ ³ä°úÆâÍÆ¡§20¡óOFF
¢£ ³ä°ú¥³ー¥É¡§4D-SPR-20¡ÊÂÐ¾Ý¹ØÆþ»þ¤ËÆþÎÏ¡Ë
¢£ ¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://psce.pw/8pba8f
¡Ú4DDiG¿Íµ¤À½ÉÊ¡Û
1¡¥4DDiG Data Recovery¡§https://psce.pw/8pbbjc
HDD/³°ÉÕ¤±HDD¡¢USB¥á¥â¥ê¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¹â¤¤À®¸ùÎ¨¤Ç¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¡£BitLocker°Å¹æ²½¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
2¡¥4DDiG File Repair¡§https://psce.pw/8pbbmw
AI¤Ë¤è¤ë²èÁü³ÈÄ¥¤ä¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î 4K¹â²è¼Á²½¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤Î½¤Éü¤ò³ð¤¨¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡£
3¡¥4DDiG Duplicate File Deleter¡§https://psce.pw/8pbbs7
ÆâÂ¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥¹¥Úー¥¹¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶ー¤Ç¡¢½ÅÊ£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤äÂçÍÆÎÌ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¸¡½Ð¡¦ºï½ü¡£¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎÌ¤ò°ìÈ¯¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¥4DDiG Disk Copy¡§https://psce.pw/8pbbuy
¥Ç¥£¥¹¥¯¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢¥Çー¥¿°Ü¹Ô¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯Á´ÂÎ¤Þ¤¿¤Ï¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥íー¥ó¤Ç¤¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Äー¥ë¡£
5. 4DDiG Email Repair¡§https://psce.pw/8pbbyn
ÇËÂ»¤·¤¿Outlook¤ÎPST/OST¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¿ôÊ¬¤Ç½¤Éü¤Ç¤¤ë¥áー¥ë½¤Éü¥Äー¥ë¡£
¡ÚÍøÍÑµ¬Ìó¡Û
1.ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¤«¤é2026Ç¯3·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
2.³ä°ú¤ÏËÜ´ü´ÖÃæ¤Î¤ßÍ¸ú¤Ç¡¢Â¾¤Î³ä°ú¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÌ¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
3.ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÅª¤Ê²ò¼á¤ª¤è¤Ó·èÄê¸¢¤Ï¡¢4DDiG¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚTenorshare 4DDiG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Tenorshare 4DDiG¤Ï¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿Éü¸µ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë½¤Éü¡¢¹â²è¼Á²½¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡¢½ÅÊ£¥Õ¥¡¥¤¥ëºï½ü¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Windows¤äMac¤Î¥Çー¥¿Éü¸µ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë½¤Éü¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤Ê¤é¡¢Tenorshare 4DDiG¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸ø¼°HP¡§https://4ddig.tenorshare.com/jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/4DDiG_Japan
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Tenorshare Co., Ltd.
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø