¼«Á³¤ÎÈ¯¿§¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥¢ー¥¹¥«¥éー¿§Ì£¤ÎÌýÀ±ôÉ® ¡ÖDERWENT(R)¡Ê¥Àー¥¦¥§¥ó¥È¡Ë¥É¥íー¥¤¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë 36¿§ µÚ¤Ó 72¿§ ¥»¥Ã¥È¡×¤ò2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÈ¯Çä
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340497/images/bodyimage1¡Û
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹âµé²èºà¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDERWENT(R)¡× (¥Àー¥¦¥§¥ó¥È) ¤è¤ê¼«Á³¤ÎÈ¯¿§¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥¢ー¥¹¥«¥éー¤Î¿§Ì£¤ÎÌýÀ±ôÉ®¥É¥íー¥¤¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡Ö¥É¥íー¥¤¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë 36¿§¥»¥Ã¥È¡× µÚ¤Ó ¡Ö¥É¥íー¥¤¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë 72¿§¥»¥Ã¥È¡×¤ò2·î9Æü(·î)¤ËÆ±»þÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
DERWENT(R)¤Ï 1832 Ç¯¤ËÁÌ¤ë¸Ø¤ê¹â¤ÅÁÅý¤ò»ý¤Ä±Ñ¹ñÈ¯¤Î²èºà¥Ö¥é¥ó¥É¡£ºÇ½é¤Î DERWENT(R)¤Î¿§±ôÉ®¤¬ 1938 Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢±Ñ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¢ー¥Á¥¹¥È¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥íー¥¤¥ó¥°¤ÎÌýÀ¿§±ôÉ®¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç 6¿§¡¢12 ¿§¡¢24 ¿§¤Î3¼ïÎà¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿§ºÌË¤«¤ÊºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë36¿§¤È72¿§¤Î¥»¥Ã¥È¤òº£²ó¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î24¿§¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¿§¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥¿¥à¥ì¥Ã¥É¡×¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡×¡Ö¥»ー¥¸¥êー¥Õ¡×¡Ö¥é¥¤¥È¥é¥¹¥È¡×¤Ê¤ÉÈ¯¿§¤ÎÈþ¤·¤¤Á¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤«¤é¡¢¡Ö¥Ýー¥éー¥¢¥¤¥¹¡×¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢ー¥¹¡×¡Ö¥ªー¥¿¥à¥êー¥Õ¡×¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¡×¤Ê¤É¼«Á³¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¢ー¥¹¥«¥éー¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î48¿§¤Î¿·¿§¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¥É¥íー¥¤¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊÆÃÄ¹
¡Ú¥É¥íー¥¤¥ó¥°¡Û
1. ¼«Á³¤ÎÈ¯¿§¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥¢ー¥¹¥«¥éー¤Î¿§Ì£
¼«Á³¤Î¿ÀÈë¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³³¦¤ËÂ©¤Å¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Ë¤«¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥¹¥«¥éー¤¬ÌîÀ¸Æ°Êª¤äÉ÷·Ê²è¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥Ô¥¢·Ï¤Î¿§Ä´¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¾ÓÁü²è¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ë¤âÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢ºîÉÊ¤ËÊª¸ìÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÉÁ¤¯¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤ò¿§¤Ë¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. 5mm¿Ä¤ÇÂÀ¤¤´Ý¼´
Derwent ¥É¥íー¥¤¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ººÇÂç¤Î5mmÂÀ¿Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ìー¥É¤Î±ôÉ®¤Ç¤¹¡£ÂÀ¤¯´Ý¤¤¼´¤ÈÆÃÂç¤Î¿§¿Ä¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥È¥íー¥¯¤äÁÇÁá¤¤ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¬²ÄÇ½¡£½Å¤ÍÅÉ¤ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤Ï¡¢¼«Á³¤äÆ°Êª¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢É÷·Ê¡¢¾ÓÁü²è¡¢¤½¤·¤Æ¼«Í³¤Ê¥¹¥±¥Ã¥Á¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ÌÓÊÂ¤ß¤ä±©¡¢ÍÕ¤äÁðÌÚ¡¢È±¤äÆ·¤Þ¤Ç¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥¯¥êー¥ßー¤Ç¤³¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¿§ÉÕ¤
Derwent ¥É¥íー¥¤¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¥ï¥Ã¥¯¥¹¥Ùー¥¹¤Î¿Ä¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¿§¤ÎÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤ÈÉÔÆ©ÌÀ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥êー¥ßー¤Ê¼Á´¶¤Ë¤è¤ê¡¢¿§¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤ä½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢Ë¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬Ãæ´Ö¿§¤äÇ»¿§¤Î»æ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£½Å¤ÍÅÉ¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢¿¼¤ß¡¦¼Á´¶¡¦Á¡ºÙ¤Ê¿§¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¼«ºß¤ËÉ½¸½¡£ºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340497/images/bodyimage2¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾ ¡§DERWENT ¥É¥íー¥¤¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë ¥á¥¿¥ë¥±ー¥¹ 36¿§¥»¥Ã¥È
¢£È¯ÇäÍ½ÄêÆü ¡§2026Ç¯2·î9Æü(·î)
¢£²Á³Ê ¡§16,560 ±ß¡ÊÀÇ¹þ 18,216 ±ß¡Ë
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS7TC3L4
¢£¾¦ÉÊÌ¾ ¡§DERWENT ¥É¥íー¥¤¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë ¥á¥¿¥ë¥±ー¥¹ 72¿§¥»¥Ã¥È
¢£È¯ÇäÍ½ÄêÆü ¡§2026Ç¯2·î9Æü(·î)
¢£²Á³Ê ¡§33,120 ±ß¡ÊÀÇ¹þ 36,432 ±ß¡Ë
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS7V2YSG
¢¨¸ø¼°Amazon¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
