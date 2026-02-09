¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
SSD¤«¤éSSD¤Ø¥¯¥íー¥ó¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¤ª¤¹¤¹¤á|4DDiG Partition Manager
PC¤ÎÆ°ºîÂ®ÅÙ²þÁ±¤ä¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤Î¸«Ä¾¤·¤òÌÜÅª¤Ë¡¢SSD¤«¤éSSD¤Ø¤Î´¹Áõ¡¦¥¯¥íー¥ó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖOS¤ä¥¢¥×¥ê¡¢ÀßÄê´Ä¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·¤·¤¤SSD¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤¤¡×¡ÖºÆ¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Î¼ê´Ö¤äÀßÄê¥ß¥¹¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥íー¥óºî¶È¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ä½èÍýÂ®ÅÙ¡¢¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë 4DDiG Partition Manager ¤ÎºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢SSD¤«¤éSSD¤Ø¤Î¥¯¥íー¥ó½èÍýÂ®ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢ÂçÍÆÎÌSSD´Ö¤Î°Ü¹Ô¤Ç¤âÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÃ»½Ì¡£½¾Íè¤è¤ê¤â°ÂÄêÀ¤È¸úÎ¨À¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥Çー¥¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÌä¤ï¤º¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤«¤Ä°ÂÁ´¤ÊSSD¥¯¥íー¥ó´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4DDiG Partition Manager¤òÌµÎÁÂÎ¸³¡§https://x.gd/uf6kF
SSD¤«¤éSSD¤Ø¥¯¥íー¥ó¤È¤Ï¡©
¥¯¥íー¥ó¤È¤Ï¡¢º£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëHDD¤äSSD¤ÎÃæ¿È¤òÊÌ¤ÎSSD¤Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ôー¤¹¤ëºî¶È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Windows¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëºÑ¤ß¤Î¥¢¥×¥ê¤ä³Æ¼ïÀßÄê¡¢¸Ä¿Í¥Çー¥¿¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢OS¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¤ê´Ä¶¤òºÆÀßÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¯¤ËHDD¤«¤éSSD¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¯Æ°¤äÆ°ºîÂ®ÅÙ¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SSD¤«¤éSSD¤Ø¸ò´¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¯¥íー¥ó¥½¥Õ¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ã»»þ´Ö¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¥Çー¥¿°Ü¹Ô¤¬²ÄÇ½¡£¿·¤·¤¤SSD¤Ë´¹Áõ¸å¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸Áàºî´Ä¶¤Ç¤¹¤°¤ËPC¤ò»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
SSD¤«¤éSSD¤Ø¥¯¥íー¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¡§https://x.gd/arEIM
¥½¥Õ¥È1.4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Manager¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯´ÉÍý¤È¥¯¥íー¥óºîÀ®¤ò°ì¤Ä¤Î²èÌÌ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¡¢OS¤ä¥¢¥×¥ê¡¢³Æ¼ïÀßÄê¤ò´Þ¤à¥É¥é¥¤¥ÖÁ´ÂÎ¤òÊÌ¤ÎSSD¤Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢SSD¤«¤éSSD¤Ø¤Î¥¯¥íー¥ó¤òÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HDD¤«¤éSSD¤Ø¤Î´¹Áõ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆÎÌ¤Î°ã¤¦¥É¥é¥¤¥Ö´Ö¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë¥³¥Ôー¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥¯¥íー¥óµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥óÃ±°Ì¤Î¥³¥Ôー¤ä¥Ç¥£¥¹¥¯·Á¼°¤ÎMBR¡¿GPTÊÑ´¹¡¢Windows 11¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÍ×·ï²óÈò¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Äµ¡Ç½¤âÉý¹¤¯È÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î³ÈÄ¥¤ä¥Çー¥¿¤Î´°Á´¾Ãµî¤È¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸´ÉÍý¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´ÊÃ±¤Ë¥¯¥íー¥ó¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¿Í¡×¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Áàºî¼ê½ç¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½é¤á¤ÆSSD´¹Áõ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£macOS¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Windows´Ä¶¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥¯¥íー¥ó¤È¥Ç¥£¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4DDiG Partition Manager¤òÌµÎÁÂÎ¸³¡§https://x.gd/uf6kF
1.³°Éô¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ËÀÜÂ³¤·¡¢4DDiG Partition Manager¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òµ¯Æ°¤·¡¢¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¥¯¥íー¥ó¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341020/images/bodyimage1¡Û
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë 4DDiG Partition Manager ¤ÎºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢SSD¤«¤éSSD¤Ø¤Î¥¯¥íー¥ó½èÍýÂ®ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢ÂçÍÆÎÌSSD´Ö¤Î°Ü¹Ô¤Ç¤âÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÃ»½Ì¡£½¾Íè¤è¤ê¤â°ÂÄêÀ¤È¸úÎ¨À¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥Çー¥¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÌä¤ï¤º¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤«¤Ä°ÂÁ´¤ÊSSD¥¯¥íー¥ó´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4DDiG Partition Manager¤òÌµÎÁÂÎ¸³¡§https://x.gd/uf6kF
SSD¤«¤éSSD¤Ø¥¯¥íー¥ó¤È¤Ï¡©
¥¯¥íー¥ó¤È¤Ï¡¢º£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëHDD¤äSSD¤ÎÃæ¿È¤òÊÌ¤ÎSSD¤Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ôー¤¹¤ëºî¶È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Windows¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëºÑ¤ß¤Î¥¢¥×¥ê¤ä³Æ¼ïÀßÄê¡¢¸Ä¿Í¥Çー¥¿¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢OS¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¤ê´Ä¶¤òºÆÀßÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¯¤ËHDD¤«¤éSSD¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¯Æ°¤äÆ°ºîÂ®ÅÙ¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SSD¤«¤éSSD¤Ø¸ò´¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¯¥íー¥ó¥½¥Õ¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ã»»þ´Ö¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¥Çー¥¿°Ü¹Ô¤¬²ÄÇ½¡£¿·¤·¤¤SSD¤Ë´¹Áõ¸å¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸Áàºî´Ä¶¤Ç¤¹¤°¤ËPC¤ò»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
SSD¤«¤éSSD¤Ø¥¯¥íー¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¡§https://x.gd/arEIM
¥½¥Õ¥È1.4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Manager¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯´ÉÍý¤È¥¯¥íー¥óºîÀ®¤ò°ì¤Ä¤Î²èÌÌ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¡¢OS¤ä¥¢¥×¥ê¡¢³Æ¼ïÀßÄê¤ò´Þ¤à¥É¥é¥¤¥ÖÁ´ÂÎ¤òÊÌ¤ÎSSD¤Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢SSD¤«¤éSSD¤Ø¤Î¥¯¥íー¥ó¤òÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HDD¤«¤éSSD¤Ø¤Î´¹Áõ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆÎÌ¤Î°ã¤¦¥É¥é¥¤¥Ö´Ö¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë¥³¥Ôー¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥¯¥íー¥óµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥óÃ±°Ì¤Î¥³¥Ôー¤ä¥Ç¥£¥¹¥¯·Á¼°¤ÎMBR¡¿GPTÊÑ´¹¡¢Windows 11¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÍ×·ï²óÈò¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Äµ¡Ç½¤âÉý¹¤¯È÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î³ÈÄ¥¤ä¥Çー¥¿¤Î´°Á´¾Ãµî¤È¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸´ÉÍý¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´ÊÃ±¤Ë¥¯¥íー¥ó¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¿Í¡×¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Áàºî¼ê½ç¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½é¤á¤ÆSSD´¹Áõ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£macOS¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Windows´Ä¶¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥¯¥íー¥ó¤È¥Ç¥£¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4DDiG Partition Manager¤òÌµÎÁÂÎ¸³¡§https://x.gd/uf6kF
1.³°Éô¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ËÀÜÂ³¤·¡¢4DDiG Partition Manager¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òµ¯Æ°¤·¡¢¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¥¯¥íー¥ó¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341020/images/bodyimage1¡Û