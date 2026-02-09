¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿å¤¬Ëá¤¯¶¿¡¿Âè46²ó ÆüÅÄ¤ª¤ª¤ä¤ÞÇß¤Þ¤Ä¤ê
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341181/images/bodyimage1¡Û
ÎáÏÂ8Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Çß¤ÎÎ¤ ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¤Ë¤Æ¡ÖÆüÅÄ¤ª¤ª¤ä¤ÞÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¾Âç»³¤Î¡Ö¤ª¤ª¤¯¤ÜÂæÇß±à¡×¤Ç¤ÏÌó6,000ËÜ¡¢ÅìÂç»³¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤äÂæÇß±à¡×¤Ç¤ÏÌó3,000ËÜ¤ÎÇß¤Î²Ö¤¬¼¡Âè¤Ëºé¤¸Ø¤ê¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÇß¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þµ¨¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÆüÅÄ¤ª¤ª¤ä¤ÞÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌó1¥ö·î´Ö¤Î¤Þ¤Ä¤ê´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÇÇß±à¤¬²òÊü¤µ¤ìÇß±à»¶ºö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÈÇß¤ÎÎ¤¤ª¤ª¤ä¤Þ¡É¤ÇÅí¸»¶¿¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüÅÄ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢ËÜ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÆÆâÅù¤Î¸å±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè46²ó¡¡ÆüÅÄ¤ª¤ª¤ä¤ÞÇß¤Þ¤Ä¤ê¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤ª¤ª¤¯¤ÜÂæÇß±à¡ÊÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®À¾Âç»³¡Ë¡¢¤Õ¤ë¤äÂæÇß±à¡ÊÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®ÅìÂç»³¡Ë
¡»¤ª¤ª¤¯¤ÜÂæÇß±à¥¤¥Ù¥ó¥È
3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00～
¡¦Ëºîµ§´êº×¡Ê¿À»ö¡¢¸¥Çß¡¢¶Ì¶úÊôÔû¡Ë
¡¦¼°Åµ
¡¦¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¤½¤ÎÂ¾
¡¦½ÐÅ¹¡ÚÇß¤Þ¤Ä¤ê´ü´ÖÃæ¡¡2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
ÅöÆü¡¢Å·¸õÅù¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü¤Ï¡¢¼þÊÕ¤ËÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÆü¤Î¤ß¡¢µìÂç»³Ãæ³Ø¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¹ñÆ»212¹æÀþ±è¤¤¡Ë¤òÎ×»þÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹±¿¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»¤Õ¤ë¤äÂæÇß±à¥¤¥Ù¥ó¥È
3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ÃÏ¸µ¼«¼£²ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
ÅöÆü¡¢Å·¸õÅù¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§¡¡¡¡Âç»³¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¤ªÌä¹ç¤»¡§0973-52-3101(ÆüÅÄ»ÔÂç»³¿¶¶½¶É)
¡ÚÇß·ª¤¦¤¨¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¡～Çß¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥ëー¥Ä¤òÃ©¤Ã¤Æ～¡Û
Âç»³Ä®¤¬¡ÖÇß¤ÎÎ¤¡×¤È¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¾¼ÏÂ36Ç¯¡£¡ÖÇß·ª¿¢¤¨¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Î¤â¤È¡¢Âç»³Ä®¤Ç¡«ÇÀ¶È³×Ì¿¡«¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤±¿Æ°¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±¿Æ°¤È¤Ï¡¢Î¤»³¤Ç¤¢¤ëÂç»³¤Ç¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÉÔÍø¤À¤Ã¤¿ÅÄ¤äÈª¤Ê¤É¤Î¡Ö¹ÌÃÏÇÀ¶È¡×¤«¤é¡¢Çß¤ä·ª¤Ê¤É¤Î¡Ö²Ì¼ùÇÀ¶È¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¤Ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼Çß¤Ê¤Î¤«¡¢¼ý±×À¤ä·ÚÏ«Æ¯¡¢¾¯ÎÌÂ¿ÉÊÌÜ¡¢´õ¾¯²ÁÃÍÈÎÇä¤Ê¤É¡¦¡¦¡¦¡ÖÂç»³¤ÎÇÀ¶È¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÅö»þ¤«¤é¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óºÇ½é¤Ï¡¢¿åÅÄ¤ò²Ì¼ù±à¤ËÊÑ¤¨¤ë±¿Æ°¤ËÇÀ²È¤ÏÄñ¹³¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÇÀ²È¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÌ·Àè¤ò¤Þ¤º¡Ö¼ã¼Ô¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¼ã¼ÔÁØ¤Î°Õ¼±²þ³×¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°Õ¼±²þ³×¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÇß·ª¤¦¤¨¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹ç¸ÀÍÕ¡£
¤³¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤¬¼ã¼Ô¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤Ø¤È¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥È¥ê¥¹¥¦¥¤¥¹¥―¤ÎÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¤ò¸Æ¤ó¤À¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò°û¤ó¤ÇHAWAII¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ï¼ã¼Ô¤Î¾ÃÈñ°ÕÍß¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÅí·ª¤¦¤¨¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¡£¤½¤Î¥³¥Ôー¤Î°ìÉô¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿Âç»³¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤¬¡¢¼ã¼Ô¤¬Éã¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÁÄÉã¤òÀâÆÀ¤¹¤ëÃæ¤ÇÇß¤ä·ª¤Î¿¢ºÏ±¿Æ°¤È¤·¤Æ´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ó¤Ê±¿Æ°¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÅö»þ¡¢Âô»³¤ÎÇß¤ò»È¤Ã¤¿Çß¼ò¤Ï¡ÖÀÄ¤¤¥À¥¤¥ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÇä¤ì¡¢Ä®Ì±¤ÎÏ«Æ¯°ÕÍß¤Ë¤É¤ó¤É¤óËá¤¤¬¤«¤«¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤·¤Æ¤È¤¦¤È¤¦¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È½ê»ýÎ¨¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¶È³×Ì¿¤¬»Ï¤Þ¤ê20Ç¯¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¶å½£Í¿ô¤ÎÇßÀ¸»ºÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÂç»³¥¤¥³ー¥ëÇß¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡ÖÆüÅÄ¤ª¤ª¤ä¤ÞÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªº×¤ê¤Ï¡¢ÇßËºî¤Îµ·¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢Çß¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¤È¤Î¸òÎ®¡¦Ï¢·È¡¦¶¨Æ¯¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÂç»³¤ÎÊõÊª¡×¤È¤·¤Æ¡¢40Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüÅÄ¤ª¤ª¤ä¤ÞÇß¤Þ¤Ä¤ê¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¢
https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/kikakushinko/oyamashinko/sangyo/hoka_kanko/17591.html
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüÅÄ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ
