¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÌ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡×¼Â¸½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹âÀÇ½ºàÎÁ³«È¯¡£ÎÌ»Òµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëºàÎÁ¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢IDTechEx¤¬ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
IDTechEx¡ÊÀè¿Êµ»½ÑÄ´ºº²ñ¼Ò: ËÜ¼Ò±Ñ¹ñ ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢¡ØºàÎÁ¤¬ÎÌ»Òµ»½Ñ¤Î¾¦¶È²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò¡¢2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÎÌ»Ò¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢ÎÌ»ÒÄÌ¿®¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢°åÎÅ¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î»º¶È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀøºßÎÏ¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÎÌ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¦ÍÑÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤È¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¹âÀÇ½ºàÎÁ¤Î³«È¯¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌ»Òµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëºàÎÁµ¡²ñ¤Ï¡¢Ä¶ÅÁÆ³¥Á¥Ã¥×À½Â¤¡¢¥Õ¥©¥È¥Ë¥Ã¥¯½¸ÀÑ²óÏ©¡ÊPIC¡Ë¡¢·ç´Ù¤òËä¤á¹þ¤ó¤À¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌ»Òµ»½Ñ¸þ¤±¤ÎÄ¶ÅÁÆ³¥Á¥Ã¥×¡¢PIC¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ô¾ìµ¡²ñ¤Ï¡¢2036Ç¯¤Ë¤Ï33²¯8000Ëü¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë¡¢2046Ç¯¤Ë¤Ï189²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¡ÊÍ½Â¬´ü´ÖÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï23.1%¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢IDTechEx¤Î¥·¥Ë¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎNoah El Alami¤¬ºÇ¿·Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¥Æー¥Þ¡§¡ØºàÎÁ¤¬ÎÌ»Òµ»½Ñ¤Î¾¦¶È²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡Ù
¡ÊHow Materials Can Enable Commercial Quantum Technologies¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ¡Ë¡¡11»þ¤â¤·¤¯¤Ï19»þ¤«¤é30Ê¬´Ö
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¸À¸ì¡§±Ñ¸ì
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë¡§https://www.idtechex.co.jp/MatforQuantumWebinar
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341085/images/bodyimage1¡Û
ÅöÆü¥«¥Ðー¤¹¤ëÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ÎÌ»Òµ»½Ñ³µÀâ¤È¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÎÌ»Ò¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢ÎÌ»ÒÄÌ¿®¤Î³Æ»Ô¾ì³µÍ×¾Ò²ð
- ÎÌ»Òµ»½Ñ¸þ¤±ºàÎÁ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£Ä¶ÅÁÆ³ÂÎ¡¢¥Õ¥©¥È¥Ë¥¯¥¹¡¢¥Ê¥ÎºàÎÁ¤Ë¤ï¤¿¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ
- ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëPIC¤Î¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤Î¾ÜºÙÀâÌÀ
- »Ô¾ìÍ½Â¬¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
IDTechEx¤Ï¡¢ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò12·î¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÎÌ»Òµ»½Ñ¸þ¤±ºàÎÁ 2026-2046Ç¯¡§»Ô¾ì¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢ÍÎÏ´ë¶È¡¢Í½Â¬¡Ù
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-quantum-technologies/1143
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÎÌ»Ò¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢ÎÌ»ÒÄÌ¿®¤Ë¤ª¤±¤ëºàÎÁ¤Îµ¡²ñ¤Î20Ç¯´ÖÍ½Â¬¡£ÎÌ»ÒÍÑÅÓ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÄ¶ÅÁÆ³ÂÎ¡¢¥Õ¥©¥È¥Ë¥¯¥¹¡¢¥Õ¥©¥È¥Ë¥Ã¥¯½¸ÀÑ²óÏ©¡ÊPIC¡Ë¡¢¥Ê¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îµ»½Ñ¡¢ÍÎÏ´ë¶È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡£
¸åÆü¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ñÎÁ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
IDTechEx¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÀè¿Êµ»½Ñ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¡Û
¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊIDTechExÆüËÜË¡¿Í¡Ë
100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-2¡¡¿·´Ý¤ÎÆâ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë21³¬
URL: https://www.idtechex.com/ja
Ã´Åö¡§Â¼±ÛÈþÏÂ»Ò¡¡ m.murakoshi@idtechex.com
ÅÅÏÃ : 03-3216-7209
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø