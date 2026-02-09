¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹ ÅÏî´·¼ÂÀÁª¼ê¡¢µÜÅÄ¾¸ãÁª¼ê¤ò±þ±ç¡ª
¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍºåÆîÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ¾¾¸¶»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§²ÃÆ£ À¶¹§¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥È¡¦¥·¥çー¥È¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¡Ë¤Ë¡¢ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ê¸½ºßËÜ³Ø¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ëÅÏî´ ·¼ÂÀÁª¼ê¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤ÎµÜÅÄ ¾¸ãÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³ØÆâ¤Ë¤Æ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢¡¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°³µÍ×
¼ç ºÅ ¡§³Ø¹»Ë¡¿ÍºåÆîÂç³Ø ¡¿ ¶¦ ºÅ¡§¾¾¸¶»Ô
¶¥ µ» Ì¾¡§¥·¥çー¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥ÈÃË»Ò500mÍ½Áª¡¢ÃË»Ò5000£í¥ê¥ìー½à·è¾¡
Æü »þ ¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë19»þ～20»þ20Ê¬
¢¨¶¥µ»³«»Ï»þ¹ï¤Ï¡¢ÊüÁ÷¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ì ½ê ¡§ºåÆîÂç³Ø ËÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹1¹æ´Û2³¬¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ûー¥ë
¡ÊÂçºåÉÜ¾¾¸¶»ÔÅ·ÈþÅì5-4-33¡Ë
¢¨°ìÈÌÃó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äê °÷¡§200Ì¾
»²²Ã¼Ô ¡§ËÜ³Ø´Ø·¸¼Ô¡Êºß³ØÀ¸¡¢Â´¶ÈÀ¸¡¢¶µ¿¦°÷¤Ê¤É¡Ë¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¡Ê¢¨¾¾¸¶»ÔÌ±°Ê³°¤ÎÊý¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¤³¤È
»²²ÃÈñ ¡§ÌµÎÁ
¤½¤ÎÂ¾ ¡§ËÜ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°ÅöÆü¤Î¶¥µ»·ë²ÌÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÃË»Ò5000m¥ê¥ìー·è¾¡¡Ë¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¼Â»Ü¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥Ç¥£¥¢¼õÉÕ¥Õ¥©ー¥à¡ä»öÁ°¼õÉÕ¤ò¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë±þ±çÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡ÅÏî´ ·¼ÂÀÁª¼ê ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô½Ð¿È
À¸Ç¯·îÆü¡§1992Ç¯3·î25Æü¡Ê32ºÐ¡Ê2026Ç¯2·î10Æü¸½ºß¡Ë¡Ë
½Ð¿È³ØÉô¡§ºåÆîÂç³Ø ¹ñºÝ´Ñ¸÷³ØÉô¡Ê2014Ç¯3·îÂ´¶È¡Ë
¼ç¤ÊÀïÀÓ¡§
2018 Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ 5000m¥ê¥ìー 7°Ì
2020/21 Á´ÆüËÜ¥·¥çー¥È¥È¥é¥Ã¥¯Áª¼ê¸¢Âç²ñ Áí¹çÍ¥¾¡¡Ê2Ç¯Ï¢Â³¡Ë
2025/26¥·¥çー¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÁª¹Í¶¥µ»²ñ 1500£í2°Ì
¢¡µÜÅÄ ¾¸ãÁª¼ê ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯1·î27Æü¡Ê23ºÐ¡Ê2026Ç¯2·î10Æü¸½ºß¡Ë¡Ë
½Ð¿È³ØÉô¡§ºåÆîÂç³Ø ·Ð±Ä¾ðÊó³ØÉô¡Ê2025Ç¯3·îÂ´¶È¡Ë
¼ç¤ÊÀïÀÓ¡§
2022 ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ 5000m¥ê¥ìー 8°Ì
2025 Á´ÆüËÜ¥·¥çー¥È¥È¥é¥Ã¥¯µ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢Âç²ñ 500m Í¥¾¡¡¿1000m Í¥¾¡¡¿1500m Í¥¾¡
2025/26 ¥·¥çー¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ê¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë/Âè2Àï¡Ë 1500m 2°Ì
¢¡ºåÆîÂç³Ø¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥ÈÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1995Ç¯ ºåÆîÂç³Ø¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥ÈÆ±¹¥²ñ È¯Â
1998Ç¯ À¾Ã«³ÙÊ¸Áª¼ê¡ÊÅö»þ1Ç¯À¸¡Ë Ä¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì
¥·¥çー¥È¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»500£í¤ÇÆüËÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
1998Ç¯ ºåÆîÂç³Ø ÂÎ°é²ñ¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥ÈÉô ·ëÀ®
2002Ç¯ À¾Ã«³ÙÊ¸Áª¼ê¡ÊÂ´¶ÈÀ¸¡Ë ¡¢ÊÆÅÄ¡ÊµìÀ«¡§¾®ß·¡ËÈþ²ÆÁª¼ê¡Ê¹â¹»À¸¡Ë
¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¥·¥Æ¥£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì
2006Ç¯ À¾Ã«³ÙÊ¸Áª¼ê¡ÊÂ´¶ÈÀ¸¡Ë ¥È¥ê¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì
2006Ç¯ ÊÆÅÄ¡ÊµìÀ«¡§¾®ß·¡ËÈþ²ÆÁª¼ê¡ÊÅö»þ2Ç¯À¸¡Ë¥È¥ê¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì
2010Ç¯ ÊÆÅÄ¡ÊµìÀ«¡§¾®ß·¡ËÈþ²ÆÁª¼ê¡ÊÂ´¶ÈÀ¸¡Ê2010Ç¯°Ê¹ß¿¦°÷¡Ë¡Ë¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì
2018Ç¯ ÅÏî´·¼ÂÀÁª¼ê¡Ê¿¦°÷¡¦Â´¶ÈÀ¸¡Ë Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì
2022Ç¯ µÜÅÄ¾¸ãÁª¼ê¡ÊÅö»þ1Ç¯À¸¡Ë ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì