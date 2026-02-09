ラピッド・メディカル、DISTALS試験の極めてポジティブな結果で中型血管性脳卒中におけるTIGERTRIEVER（TM）13の優れた再灌流効果を実証





TIGERTRIEVER™ 13が、脳の小さいながらも重要な領域（虚血性脳卒中の約50%）の血流を復元するための安全性と有効性に関する評価項目を満たした初のデバイスに

ニューオーリンズ＆ヨクネアム（イスラエル）--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 能動血管内デバイスのリーディングカンパニーであるラピッド・メディカル™は、DISTALS多施設共同無作為化対照試験からの最新の結果を発表しました。この試験では、中等度血管閉塞（MVO）脳卒中において、TIGERTRIEVER™ 13が内科的治療と比較して、優れた脳組織再灌流と安全性プロファイルを実現できることが示されました。この結果は、2026年国際脳卒中会議（ISC）のメイン閉会セッションで発表されました。

トップライン結果では、TIGERTRIEVER™ 13を適用した群は、薬物療法群と比較して症候性頭蓋内出血（sICH）を伴わない再灌流成功率が3倍高く、86.3%対27.7%（p < 0.001）との結果となりました。特筆すべきは、TIGERTRIEVER 13を投与された無作為化治療群では、sICHイベントが報告されなかったことです。比較においては、静脈内血栓溶解療法のみで報告されたsICH発生率は、最近の試験では2～6%と高くなっています(1,2,3)。

DISTALSの主任研究者であるジェフリー・L・セイバー医師は、「今回の結果は、デバイスと試験の両方が末梢性脳卒中向けに特別に設計されている場合に何が可能であるかを明確に示しています。DISTALSは末梢性脳卒中に特化した設計となっており、細く脆弱な血管向けのデバイスと、有意の脳再灌流を測定するために設計された組織ベースのエンドポイントを組み合わせています」述べています。

これまで、MVO脳卒中を対象とした無作為化試験において、確実な血流回復を示した血栓除去デバイスは存在せず、十分なケアを受けていないこれらの脳卒中患者（全虚血性脳卒中の約50%）に対する治療は不確実な状態でした。DISTALS試験では、血管構造にアクティブに適応するように設計された唯一の血栓除去システムである末梢専用デバイスのTIGERTRIEVER™ 13が評価されました。また、単に血管の開通を確認するのではなく、危険にさらされた脳組織への血流回復を測定するCT灌流（CTP）機能を用いて治療の成功率も評価されました。末梢血管優先のデバイス設計と組織レベルの試験エンドポイントを組み合わせることで、末梢性脳卒中の治療法を評価し、その発展を促進するための、より適切かつ臨床的に有意なアプローチが実現することになります。

DISTALSの主任研究者であるリシ・グプタ医師は、「遠位血栓除去術には専用のデバイスエンジニアリングが必要となります。血栓除去術における合併症の多くは、過剰な張力によってデリケートな血管が損傷するおそれのある血栓除去時に発生します。TIGERTRIEVER™ 13は、血栓除去前と血栓除去中に血管にかかる力を積極的に低減し、末梢血管構造に適応して血管へのストレスを最小限に抑えます。DISTALSの結果は、末梢血管を優先する技術が患者にとって重要であることを裏付けています」と述べています。

ラピッド・メディカルはこれらの結果に基づきFDAの認可を取得する予定であり、研究結果の全貌は今後の学術会議で発表される予定です。

ラピッド・メディカルについて

ラピッド・メディカルは、虚血性脳卒中および出血性脳卒中を治療する先進的なインターベンション製品を開発することで、神経血管治療の可能性を広げています。独自の製造技術を活用したラピッド・メディカル製品は、遠隔操作が可能で、完全な可視性を提供できるため、医師は患者の身体構造をリアルタイムで把握し、個々の患者に合わせたアプローチでより優れた転帰につなげることができます。製品ラインナップには、TIGERTRIEVER™、COMANECI™、DRIVEWIRE™などが含まれます。これらの製品は地域によっては利用できない場合があります。詳細は、www.rapid-medical.comをご覧ください。

参照：

1. Goyal M, Ospel JM, Ganesh A, et al. Endovascular Treatment of Stroke Due to Medium-Vessel Occlusion（中血管閉塞による脳卒中の血管内治療）. N Engl J Med. 2025;392(14):1385-1395. doi:10.1056/NEJMoa2411668

2. Psychogios M, Brehm A, Ribo M, et al. Endovascular Treatment for Stroke Due to Occlusion of Medium or Distal Vessels（中血管・末梢血管閉塞による脳卒中に対する血管内治療）. N Engl J Med. 2025;392(14):1374-1384. doi:10.1056/NEJMoa2408954

3. DISCOUNT試験、国際脳卒中会議（ISC）にて発表、2025年2月、米カリフォルニア州ロサンゼルス

