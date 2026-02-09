JRÎ¾¹ñ±Ø¡È¸¸¤Î3ÈÖÀþ¥Ûー¥à¡É¤Ç¿®½£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÂÎ´¶¡ª¡ØYOIYOI¿®½£Êª»º»Ô¡Ù¤¬2·î21Æü¡¦22Æü¤Ë¸ÂÄê³«ºÅ
ÍÜÏ·ÇµÂí³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÌðËþÅÄ ÉÒÇ·)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¦22Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢JRÎ¾¹ñ±Ø¤Î¡È¸¸¤Î3ÈÖÀþ¥Ûー¥à¡É¤Ë¤Æ¡ØYOIYOI¿®½£Êª»º»Ô¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Îò»ËÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¿®½£¤ÎÅÁÅý¤ä¿©Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎYOIYOI¿®½£Êª»º»Ô(2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç)¤Î½¸ÂçÀ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢¿®½£³ÆÃÏ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¤¬´é¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÇØ·Ê～Îò»Ë¤ÈÈóÆü¾ï¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡È¸¸¤Î3ÈÖÀþ¥Ûー¥à¡É¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÍýÍ³～
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡È¸¸¤Î3ÈÖÀþ¥Ûー¥à¡É¤Ï¡¢Î¾¹ñ±Ø¤ÎÃæ¤Ç¤âÉáÃÊ¤Ï°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤äÎò»Ë¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È¸¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆø¤ï¤¤¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥Ûー¥à¤ÇÊª»º»Ô¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®½£¤ÎÅÁÅý¤äÊ¸²½¤¬¡¢Îò»ËÅª¤Ê¶õ´Ö¤È¶Á¤¹ç¤¤¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¡È»þÂå¤ò±Û¤¨¤¿½Ð²ñ¤¤¡¦Ì¥ÎÏ¡É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤ÎÅÔ»ÔÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¿®½£¤Î¡Èº£¡É¤È¡ÈÀÎ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Êª»º»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ
YOIYOI¿®½£Êª»º»Ô¤Ï¡¢2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤ÇÃÓÂÞ¤ÇÅ¸³«Ãæ¤ÎYOIYOI SHOP¤Î½¸ÂçÀ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿®½£³ÆÃÏ¤«¤é¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ÇÀ»ºÊª¤ä¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿ÅÁÅý¤ÎÌ£¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î°ïÉÊ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌÀ¸»ºÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÃÎ·Ã¤äÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¦¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÈ¯¸«¡É¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿®½£¤ÎÅÁÅýÌîºÚ¤äÃÏ¼ò¡¢¼ê»Å»ö¤Î¹©·ÝÉÊ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤ÉÊ¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ºî¤ê¼ê¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¿®½£¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥Ûー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¿®½£¤Î¾®¤µ¤ÊÎ¹¡É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¥á¹¥¤¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦¿®½£¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡¢ÃÏ°èÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¿®½£¤Ï¡¢É¸¹âº¹¤ä´¨ÃÈº¹¡¢À¶¤é¤«¤Ê¿å¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢²ÌÊª¤äÌîºÚ¡¢ÃÏ¼ò¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£È¯¹Ú¿©ÉÊ¤äÊÝÂ¸¿©¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÃÎ·Ã¤¬Â©¤Å¤¯¿©Ê¸²½¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÍÜÏ·ÇµÂí³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ÈÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¡ÉÀº¿À¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿©ºà¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¿®½£¤ÎÌ£¤ÈÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î³èÀ²½¤È¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¡¢¤½¤·¤ÆÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤Î¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÌ¾¾Î¡§ YOIYOI¿®½£Êª»º»Ô
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¢22Æü(Æü)¡¡10:00～17:00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§ JRÎ¾¹ñ±Ø3ÈÖÀþ¥Ûー¥à
¢¨¥Ûー¥à¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¡¢SuicaÅù¤Î¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨º®»¨»þ¤Ï°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ïº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÍÜÏ·ÇµÂí³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1-10-15 ÍÜÏ·ÇµÂíÃÓÂÞ¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌðËþÅÄ ÉÒÇ·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡ ¡§ °û¿©¶È
´ë¶È¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.yoronotaki.co.jp/
Instagram¡¡¡¡¡§ https://www.instagram.com/yoiyoishop.41/
¢£°ìÈÌ¸þ¤±¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¿®½£Êª»º»Ô YOIYOISHOP
½êºßÃÏ ¡¡¡¡ ¡§ ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1-10-15 ÍÜÏ·ÇµÂíÃÓÂÞ¥Ó¥ë3³¬
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 070-6407-4663
ÂÐ±þ²ÄÇ½»þ´Ö¡§ 10:00～16:00