¡ÖBENNY¡×¤¬½êÂ°¤¹¤ëTrycrew Entertainment¤¬½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×°éÀ®¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE FIVE AUDITION¡×¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒT¡õC¡ÊTrycrew Entertainment¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤Î·ëÀ®¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Àµ¼°¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE FIVE AUDITION¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊçÄùÀÚ¤Ï2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤äÃ»´üÅª¤Ê³èÆ°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃæÄ¹´üÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー°éÀ®¡¦ÇÚ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Áª¹Í¤Ç¤¹¡£´°À®ÅÙ¤è¤ê¤â¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë°éÀ®·¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óTrycrew Entertainment¤Ï¡¢2013Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È°éÀ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯·¡¡¦°éÀ®¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£THE FIVE AUDITION¤Ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î´°À®ÅÙ¤ä·Ð¸³ÃÍ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡¦À®Ä¹°ÕÍß¡¦·ÑÂ³ÎÏ¡¦¥°¥ëー¥×³èÆ°¤Ø¤ÎÅ¬À¡¦Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ò½Å»ë¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤¦À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¼´¤Ë¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Î·ë²Ì¤Ç²ÄÇ½À¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÉ¾²Á¡¦°éÀ®¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚTHE FIVE AUDITION¤È¤Ï¡Û
THE FIVE AUDITION¤Ï¡¢Trycrew Entertainment¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿°éÀ®¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¼¡À¤Âå¥Ç¥Ó¥åー¿Íºà¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°éÀ®·¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖTHE FIVE¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤5¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚTHE FIVE¤¬½Å»ë¤¹¤ë5¤Ä¤Î¼´¡Û¡¦Visual¡ÊÉ½¸½¡¦¸«¤»Êý¡Ë¡¡¥¹¥Æー¥¸¡¦±ÇÁü¡¦SNS¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Ì¥¤»Êý¤òÍý²ò¤·Ëá¤¯ÎÏ¡¦Teamwork¡Ê¶¨Ä´À¡Ë¡¡¥°¥ëー¥×³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢Ãç´Ö¤È¹â¤á¹ç¤¤Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯ÎÏ¡¦Performance¡Ê¼ÂÁ©ÎÏ¡Ë¡¡¥À¥ó¥¹¡¦¥Üー¥«¥ë¡¦É½¸½ÎÏ¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥¹¥¥ë¡¦Self Produce¡Ê¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¡Ë¡¡¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ä¶¯¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢¤É¤¦È¯¿®¤·¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÎÏ¡¦Continuity¡Ê·ÑÂ³ÎÏ¡Ë¡¡ºÍÇ½°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀªº£¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é5¤Ä¤ÎÎÏ¤ò¤É¤ì¤À¤±¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ò½Å»ë¤·¤Æ¿³ºº¡¦°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬THE FIVE¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤Þ¤Ç¤Î°éÀ®¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Û
STEP1¡Ã°ì¼¡¿³ºº¡Ê¸ø¼°LINE¥Õ¥©ー¥à¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¢³èÆ°¾õ¶·¡¢ÁÛ¤¤¤ò¤â¤È¤ËÁª¹ÍSTEP2¡ÃÂÐÌÌ¡¦¼Âµ»¿³ºº¡Ê·îËöÉ¾²Á¡Ë¥À¥ó¥¹¡¦¥Üー¥«¥ë¡¦É½¸½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢À®Ä¹ÅÙ¡¦¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¡¦¥Áー¥àÅ¬À¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²ÁSTEP3¡ÃÎý½¬À¸°ìÄê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤ÏÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¢¨°éÀ®ÈñÍÑ¤Ï»öÌ³½ê¤¬ÉéÃ´STEP4¡Ã¸õÊäÀ¸ ¢ª Àµµ¬½êÂ°½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê°éÀ®¡¦³èÆ°¥Õ¥§ー¥º¤Ø¿Ê¹Ô
¥Ç¥Ó¥åー»öÎã¡Ã½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¡ÖBENNY¡×
BENNY¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥¢¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë5¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤äÅÁÅýÊ¸²½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¡¢¸½ÂåÅª¤Ê²»³Ú¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð¿È¼Ô¡¢¸µXG¸õÊäÀ¸¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô600Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°À®¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°éÀ®¡¦É¾²Á¡¦¼ÂÁ©¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢THE FIVE AUDITION¤Î°éÀ®Êý¿Ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼ÂÎã¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊç½¸ÂÐ¾Ý¡¦»²²Ã¾ò·ï¡Û
¡¦½÷À¡ÊÇ¯ÎðÌÜ°Â¡§18～24ºÐ ¢¨Ç¯Îð¤Î¤ß¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¿¥Üー¥«¥ëÌ¤·Ð¸³²Ä¡¦SNS¥Õ¥©¥í¥ïー¿ôÉÔÌä¡¦ÃÏÊýºß½»¼Ô¡¦±óÊý»²²Ã²Ä¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ¡¢¾åµþ»Ù±çÁêÃÌ¤¢¤ê¡Ë¡¦Â¾¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÊÂ¹Ô±þÊç²Ä±þÊç¡¦¾ÜºÙ¡Ê¸ø¼°LINE¡Ë
¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤Ï¸ø¼°LINE¤Ë¤Æ
¢§ Trycrew Entertainment ¸ø¼°LINEhttps://line.me/R/ti/p/@343ssmtb?ts=01071535&oat_content=url
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒT¡õC¡ÊTrycrew Entertainment¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È°éÀ®¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±¿±Ä¥À¥ó¥¹¡¦¥Üー¥«¥ë°éÀ®¡¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî ¤Û¤«
¸ø¼°LINE¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¸å¡¢°ì¼¡¿³ºº¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)23:59Ëø