¥¤¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢2026Ç¯KLASºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò4ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ

¥Ü¥¹¥È¥ó--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- À¤³¦Ãæ¤Ç10²¯·ï°Ê¾å¤Î°åÎÅµÏ¿´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÈÁÏÅª¤Ê¥Çー¥¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë2026Ç¯KLASºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò4ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎµÞÀ´ü¥±¥¢EHR¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥·¥§¥¢ー¥É¡¦¥±¥¢¡¦¥ì¥³ー¥ÉÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KLASºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï¡¢KLAS¥ê¥µー¥Á¤¬ËèÇ¯¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤Í¥¤ì¤¿°åÎÅµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿¼êË¡¤òÍÑ¤¤¡¢KLAS¥ê¥µー¥Á¤¬µ¬Äê¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£KLAS¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼ý½¸¤·¡¢Æ±¤¸Ä´ºº¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡Ö¡ÊÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¥°¥íー¥Ð¥ëKLASºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë2026Ç¯KLASºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò4ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¡§
¡¦InterSystems TrakCare®¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ÎµÞÀ´ü¥±¥¢EHR¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3¤Ä¤ÎKLASºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³Æ»Ô¾ì¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¯É¾²Á¤Ç¤¹¡£
¡¦¥·¥§¥¢ー¥É¡¦¥±¥¢¡¦¥ì¥³ー¥É¡Ê²¤½£¡Ë¡§InterSystems HealthShare®¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥·¥§¥¢ー¥É¡¦¥±¥¢¡¦¥ì¥³ー¥ÉÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤È2025Ç¯¤ËÂ³¤¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇKLASºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¥º¼ÒÄ¹¤Î¥É¥ó¡¦¥¦¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Î¿¿¤Î²ÝÂê¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£4ÉôÌç¤ÇKLASºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾Þ¤Ï¿³ºº°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö¼Ò¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÆü¡¹¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤ä°åÎÅ¥êー¥Àー¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾Þ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÅö¼Ò¤Î¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ¤ÎÂî±ÛÀ¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Î¿ÔÎÏ¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KLAS¥ê¥µー¥ÁCEO¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥²¥¤¥ë»á¤Ï¡¢¡ÖKLASºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ï¤ËÂî±Û¤·¤¿À®²Ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Àー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë°åÎÅ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ù¥ó¥Àー¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¡¢´µ¼Ô¥±¥¢¤Î¸þ¾å¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿Å¾µ¢¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¤ÎROI¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KLAS¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅÄó¶¡¼Ô¤ÈÈñÍÑÉéÃ´¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¥Ù¥ó¥Àー¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯KLASºÇÍ¥½¨¾Þ¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥ì¥Ýー¥È¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
KLAS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KLAS¤Ï¡¢Àµ³Î¤«¤ÄÎ¨Ä¾¡¢¤½¤·¤Æ¸øÊ¿¤Ê¥Ù¥ó¥Àー¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KLAS¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Ãæ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ôÀé¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Àー¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KLAS¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Çー¥¿¤ÈÉ¾²Á¤¬Àµ³Î¤«¤ÄÎ¨Ä¾¡¢¤½¤·¤Æ¸øÊ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤·¡¢»Ô¾ì¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢klasresearch.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥Çー¥¿µ»½Ñ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢80¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¶âÍ»¡¢À½Â¤¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¸ÜµÒ¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÅý°ì´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Çー¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂç´ë¶È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¡¢¥¹¥Ôー¥É¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤Î¥Ñ¥ïー¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿Í¡¹¤¬ÁÛÁüÎÏË¤«¤ÊÊýË¡¤Ç¥Çー¥¿¤ÎÇ§¼±¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£1978Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤È¥Ñー¥È¥Êー¤ËÂÐ¤¹¤ë24»þ´Ö365Æü¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯³ô¼°Èó¸ø³«´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦28¤«¹ñ¤Ë38¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ InterSystems.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
