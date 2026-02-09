株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する北海道発のベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」では、「春の味覚をパンで楽しむ」をテーマに『春満開フェア』を開催します。[開催期間：2月16日（月）～3月31日（火）]また、本フェアに合わせて合計100名様にお花見にぴったりな春のパンが当たるプレゼントキャンペーンも実施！皆さまのご応募をお待ちしております。（キャンペーン詳細は次頁をご確認ください。）

待ちに待った春が、 焼きたてパンとともにやって来る！

やわらかな春の陽気に誘われて、心も弾むこの季節。この春は、ペンギンベーカリーの『春満開フェア』で美味しい笑顔を咲かせましょう。本フェアでは、桜風味のチョコやさくら餡をはじめ、菜の花、そら豆、しらすなど、春ならではの食材を使った全5商品をラインナップ。甘いパンから惣菜パンまで、春の美味しさをぎゅっと詰め込んだ、今だけの限定パンが揃います。一口食べれば春の訪れを感じる、この季節だけの味わいをぜひお楽しみください。

プレゼントキャンペーンについて

抽選で100名様にプレゼント！『春満開！お花見パンプレゼントキャンペーン』

2月16日（月）にペンギンベーカリー公式Instagramへ投稿されるキャンペーン画像に「いいね！」をして、専用フォームよりご応募いただいたお客様の中から抽選で、「お花見もちべえ」もしくは「桜あんぱん」をそれぞれ50名様（合計100名様）にプレゼントいたします。ペンギンベーカリー公式Instagramhttps://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official■応募期間：2月16日（月）AM10：00 ～ 2月23日（月・祝）23：59まで■応募方法：①ペンギンベーカリー公式 Instagramを「フォロー」 ②キャンペーン投稿に「いいね!」 ③Instagramプロフィール画面にあるURLの専用フォームからご応募ください。■当選のご連絡：３月２日（月）頃を予定■プレゼント引換期間：３月６日（金）~22日（日）【注意事項】※商品は、応募フォームでご指定頂いた店舗でのみのお渡しとなります。来店可能な店舗を選択してください。 商品のお届け・発送は受け付けておりません。※ご希望の商品が品切れの場合は税込250円以下のお好きなパン1個と交換いたします。※次の場合には応募を無効とさせていただきます。 １）応募フォームの入力事項に入力もれ・誤りがあった場合 ２）当選通知前に公式アカウントのフォローをはずした場合 ３）当選通知前にキャンペーン投稿のいいねを解除した場合 ４）当選通知前にご応募に使用したアカウントが削除されている場合 ５）当選通知前にご応募に使用したアカウントのユーザー名(@で始まるもの)が変更されている場合 ６）アカウントを非公開としている場合 ７）指定いただいた店舗への来店・賞品引換ができない場合※当選に関するお問い合わせにはお答えできません。

『春満開フェア』の商品ラインナップはこちら！

商品名：お花見もちべえ販売価格：税込250円商品特徴：甘酸っぱいいちごの味わいがたまらない春色のもちべえ。いちごチョコとホワイトチョコをコーティングして粒々のラズベリーで仕上げました。

商品名：桜あんぱん販売価格：税込260円商品特徴：桜色の餡の中に桜の葉を練り込んだ、桜の香り華やぐ春限定あんぱん。桜の塩漬けをのせてふんわり焼き上げました。

商品名：さくらチョコデニッシュ販売価格：税込480円商品特徴：サクサクのデニッシュの中に、しっとり甘いダマンド生地と桜風味のチョコを重ねました。トップにのせた桜の塩漬けが春の香りを引き立てます。

商品名：そら豆としらすのチーズパン販売価格：税込390円商品特徴：ほどよい塩味のしらすとスライス玉ねぎ、チーズを包んでふわふわに焼き上げました。そら豆の鮮やかな彩りが春らしい一品。

菜の花と明太じゃがバター販売価格：税込380円商品特徴：まるごと1個のホクホクじゃがいもと、ペンギン特製明太マヨを包んで菜の花をトッピング。菜の花の爽やかな味わいが春の訪れを感じさせます。※一部商品を実施していない店舗もございます。※商品の数には限りがございますので、お早めの来店をおすすめしております。

会社概要

[代 表] 高山 英之[本 社] 〒004-0866北海道札幌市清田区北野６条５丁目6－30ペンギンビル２F[東京支社] 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 8F[電話番号] 本社：011⁻375⁻7774 東京支社：03-5928-5035[メールアドレス] info@penguinbakery.com ホームページ https://www.penguinbakery.com/Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.official/Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official/X https://x.com/penguinhokkaido