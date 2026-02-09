日本におけるサイドカーレースの始まりは約60年前に遡ります。日本レーシングサイドカー協会(JRSA)は2001年より日本国内のサイドカーレース車両・競技規定の管理団体として各モーターサイクルレース主催団体と連携しレースの開催と競技普及活動を行なってきました。現在のサイドカーレースシリーズ戦は全日本モーターサイクルクラブ連盟(MCFAJ)クラブマンロードレースの1クラスとして開催されています。





レーシングサイドカー





2026年、新たな取り組みを実施します。東北エリアにて開催されている東北660シリーズの10月4日スポーツランドSUGO大会において、サイドカー・エキシビジョンレースを開催することが決定しました。東北エリアでのサイドカーレースは直近20年間では開催されておらず基本的に2輪競技団体内で開催されるサイドカーレースを4輪レースイベント内で開催することも珍しい取り組みです。





イベントの詳細は調整中ですが、3輪と4輪という枠を超えてモータースポーツを盛り上げる機会となるよう東北660シリーズ大会事務局とJRSAにて準備を進めて参ります。









【2026年 サイドカーレーススケジュール】

■MCFAJクラブマンロードレース(全3戦)

4月19日(日) 茨城県 筑波サーキット

7月26日(日) 静岡県 富士スピードウェイ

9月20日(日) 茨城県 筑波サーキット

■東北660選手権・第3戦／東北660ターボGP・第3戦

10月4日(日) 宮城県 スポーツランドSUGO









【東北660シリーズとは？】





東北660シリーズ





2011年より「楽しさ・安全性・公正さ・低コスト」を目指し東北エリアで軽自動車規格の参加型レースを開催しています。モータースポーツ本来の目的である“楽しむ”ことを重視し、コスト高騰を避けつつ安全性を徹底したうえ、順位だけではなく参加することを楽しめるよう工夫した競技規定を設定。気軽かつ本気で長く楽しめる参加型モータースポーツです。