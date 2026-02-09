発泡スチロール製品の企画・製造・販売を手掛ける株式会社石山(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：石山 幸夫)は、2026年2月1日より新しい発泡スチロール製クーラーボックス「PSシリーズ」の出荷を開始いたします。


長年販売してきた発泡スチロール製クーラーボックス「Pシリーズ」を、一般消費者の使いやすさを重視した新シリーズとしてリニューアルしました。軽量性・断熱性といった従来の特長はそのままに、内寸の使いやすさとスリムな外観設計等を見直し、売り場でも選びやすい製品へと進化しています。


左からTi-200PS、Ti-100PS、Ti-45(画像はグレー)



■発泡スチロール製クーラーボックスが“もっと使いやすく”リニューアル

発泡スチロール製クーラーボックス「Pシリーズ」は、軽量で扱いやすく、手軽な保冷容器としてアウトドアや持ち運びのシーンを中心に長年ご好評いただいてきました。今回のリニューアルでは近年のライフスタイルや使用シーンの変化に着目し、サイズ感・扱いやすさ・外観デザイン・コストバランスを見直すことで、より多くの消費者にとって選びやすいシリーズへと刷新しています。



■特長(1)凹凸の少ないスリムな外観

紐の取り付け方法を見直し、内容量はそのままに従来製品にあった側面の凹凸を削減することで、スリムで持ち運びやすい形状になりました。また輸送効率や店舗の陳列効率も向上します。


凹凸のないスリム感



■特長(2)飲料が立てて入る内寸設計

飲料が立てて入る内寸設計でペットボトルや缶飲料を効率的に収納することができ、取り出しも容易です。それぞれ500ml缶、600mlペットボトルを想定し近年の多様化する様々な飲料規格にも対応できる収納力です。


飲料本数目安



■特長(3)蓋が風で飛びにくい

発泡スチロール製品は軽量で取り扱いやすい反面、軽すぎるために屋外使用の際に風で蓋が飛んでしまい、紛失してしまうなどの不便がありました。本製品は紐の取り付けにより蓋と本体が接続できるように設計いたしました。



■特長(4)取り扱いやすい機能

1.スタッキング機能の追加

2.開けやすく、しっかり閉まる勘合形状

3.持ち手紐と底面指掛けで持ち運びやすい


蓋の機構(風で飛ばない)/スタッキング等の機能も充実



■特長(5)安心の保冷力

発泡スチロールの高い断熱性により外気温の影響を抑え長時間安定した保冷力を発揮します。

［氷の残存時間］

Ti-45　　約13時間

Ti-100PS 約18時間

Ti－200PS 約28時間

※保冷時間は当社試験による参考値です。


食材の保冷に



■特長(6)パッケージも大幅リニューアル

使用シーンに溶け込むことを意識し、商品本体に調和するパッケージデザインを目指しました。飲料本数や保冷効果、製品特長などはしっかりアピールし、店頭訴求と外観を両立した新しいデザインです。


ラベルデザインも一新


製品画像 ダークブルー


製品画像 グレー



【商品概要】

名称　　　：COOLBOX Ti-100PS

サイズ　　：外寸　約380×230×H218mm

　　　　　　内寸　約340×180×H170mm

　　　　　　(有効内寸　約325×165×H158mm)

内容量　　：約10.4L

材質　　　：発泡スチロール(EPS)

参考価格　：980円(税別)

製品カラー：ダークブルー/グレー

______________________________________________


名称　　　：COOLBOX Ti-200PS

サイズ　　：外寸　約464×273×H278mm

　　　　　　内寸　約414×209×H230mm

　　　　　　(有効内寸　約398×193×H218mm)

内容量　　：約19.9L

材質　　　：発泡スチロール(EPS)

参考価格　：1,480円(税別)

製品カラー：ダークブルー/グレー

______________________________________________


名称　　　：COOLBOX Ti-45

サイズ　　：外寸　約303×188×H197mm

　　　　　　内寸　約216×150×H150mm

　　　　　　(有効内寸　約207.9×141.9×H141mm)

内容量　　：約4.8L

材質　　　：発泡スチロール(EPS)

参考価格　：498円(税別)

製品カラー：ダークブルー/グレー



■会社概要

商号　　　： 株式会社石山

代表者　　： 代表取締役社長　石山 幸夫

本社所在地： 東京都墨田区菊川2丁目13番9号

設立　　　： 1968(昭和43)年1月

事業内容　： 発泡スチロール製品の製造・販売

資本金　　： 1億円

URL　　　 ： https://www.ishiyamapack.co.jp