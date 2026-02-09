MS&ADインシュアランス グループのMS&ADインターリスク総研株式会社(代表取締役社長：宮岡 拓洋)は、健康経営セミナー「＜実践！健康経営セミナー＞ 健康経営の推進と認定対応のキホン」を2026年2月25日(水)にオンライン開催いたします。





健康経営優良法人認定への参加企業は27,000社を超え、今後も増加が見込まれます。

こうした中、新任ご担当者や苦労して自己流で進められてきたご担当者から当社へ、健康経営の推進方法や認定のポイントに関して、よくご相談をいただきます。

本セミナーでは、こうした方々にもわかりやすいよう、入門編として「健康経営ガイドブック」(2025年3月版)を踏まえた健康経営の推進や健康経営優良法人認定のポイントを解説します。

内容は大規模法人向け(入門編)となりますが、この機会に復習したい方やブライト500等を目指す中小規模法人のご担当者にも参考にしていただけます。





詳細URL： https://rm-navi.com/search/item/2429?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=20260209_1

＊「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。









■開催概要

(1)開催日時

2026年2月25日(水) 14:00～15:00





(2)開催形態

Webによるライブ配信(Zoomウェビナー)





(3)主催

MS&ADインターリスク総研株式会社





(4)対象(おすすめ)

・健康経営をこれから始める企業のご担当者・責任者

・健康経営を担当して間もないご担当者・責任者

・健康経営について基礎から学び直したいご担当者・責任者





(5)参加費

視聴無料(通信料、専用サイトにアクセスするための費用は視聴者負担)





(6)プログラム(予定)

講師：MS&ADインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第四部

人的資本・健康経営グループ 上席コンサルタント 原 佑輔





※本セミナーの著作権は登壇者に帰属します。

※プログラムおよび講演内容については一部変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。





(7)お申し込みページ

下記URLよりセミナー申込サイトへアクセスの上、お申し込みください。

https://zoom.us/webinar/register/WN_vzCwj9SFQh2Twb6gTMBtog#/registration

＊本セミナーを通じ取得した個人情報はMS&ADインターリスク総研株式会社にて、商品・サービスやセミナー等の案内に利用することがあります。





(8)留意事項

＊後日、アーカイブ配信を予定しております。本セミナーへお申し込みいただけましたら、詳細は別途ご案内します。

＊当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りいたします。

＊個人の方、ご同業の方の参加はお断りさせていただく場合がございます。









■お問い合わせについて

MS&ADインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ セミナー担当

MAIL： KENKO@ms-ad-hd.com





【MS&ADインターリスク総研株式会社について】

本社 ： 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105

ワテラスアネックス(10～11階)

代表者 ： 代表取締役社長 宮岡 拓洋

設立 ： 1993(平成5)年1月4日

資本金 ： 3億3,000万円

URL ： https://www.irric.co.jp/

事業概要： コンサルティング、受託調査研究、セミナーの開催／講師派遣、出版