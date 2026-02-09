認証ソリューションのスペシャリストである株式会社ステラクラフト(本社：大阪府大阪市、代表取締役：植田 均、以下 ステラクラフト)は、5Gコア(5GC)と連携し、Wi-Fi環境でのセキュアなSIM認証を実現する認証ソフトウェア「Pathoras(パソラス)」を、オープンソースソフトウェア(OSS)として公開したことをお知らせいたします。









■OSS化の背景と目的

現在、ローカル5G等の導入において、5G電波の届かないエリアをWi-Fiで補完する「5G/Wi-Fi融合」への期待が高まっていると当社では捉えています。このような環境では、Wi-Fi接続においても5Gに準じたセキュリティレベルの維持が重要になると捉え、SIMカードを活用した認証方式(EAP-AKA/AKA')の活用が有効な選択肢の一つになり得ると考えています。





そこで当社では、Wi-Fi認証用にSIMカードを用いた認証を可能とする、5GC連携RADIUS「Pathoras」を公開いたしました。また、本ソフトウェアについては、従来の商用製品パッケージとしての販売ではなく、OSSとして広く提供いたします。ソースコードを公開することで、5G/Wi-Fi融合環境を容易に構築・検証できる環境を整え、次世代ネットワークにおけるエコシステムの形成を推進します。

(※本プロジェクトはOSSとしての公開・コミュニティ形成を主眼としており、弊社による商用製品としての販売や個別サポートを前提としたものではありません。)









■「Pathoras」の主な特長

「Pathoras」は、5GC内のユーザー情報を活用し、「ID/パスワード入力不要」かつ「高度なセキュリティ」を備えたWi-Fi環境を実現します。





・柔軟な3パターンの接続方式に対応

端末や5GCの仕様に合わせ、AUSF接続、UDM接続、UDR接続の3パターンから選択可能です。これにより、iOS(EAP-AKA)を含む多様なデバイスや環境での認証を可能にします。





・既存資産の活用による運用負担の軽減

既存5GCの加入者情報を参照するため、Wi-Fi専用データベースの構築・運用負担を解消します。





・オープンな仕様

Apache License 2.0を採用。透明性の高いソースコードにより柔軟なシステム構成が可能です。









■想定されるユースケース

・高セキュリティな産業現場

工場、インフラ施設、空港など、厳格なセキュリティが求められる場所でのWi-Fi認証。





・5G不感地帯のカバー

ローカル5Gの電波が届かない屋内や遠隔地における、セキュアな補完通信。





・拠点間を跨ぐ共通認証

異なる拠点間の移動における、同一のSIM情報による認証でネットワークアクセスを実現。









■公開情報

ソフトウェア名： Pathoras(パソラス)

ライセンス ： Apache License 2.0

GitHub URL ： https://github.com/stellar-co-jp-oss-project/5gc-pathoras-base





株式会社ステラクラフト

URL ： https://www.stellar.co.jp/

Pathoras紹介ページURL： https://www.stellar.co.jp/5g-vision/5gc-radius/