株式会社コッカ（本社：大阪市中央区）は、2026年より、ファイバーアーティストKari Ishikawa の「KARI ISHIKAWA」、デザイナーOrie Kawamuraの「365cat.art」、2作家のファブリックコレクションの受注販売を開始いたします。

「KARI ISHIKAWA」ファイヤーアートの質感を再現した4種類のテキスタイル

ファイバーアーティストKari Ishikawaは、専門学校で服飾を学んだ後、2018年より山形県にてファイバーアート制作を開始。毛糸をミシンで高密度に縫い合わせる独自の表現を確立し、動物が持つ野生の生命力や、神聖な強さを引き出す作品を生み出し続けています。NHK「岩合光昭の世界ネコ歩き」への出演や、全国各地での個展を通じて、多くのファンを魅了してきました。 学生時代にテキスタイルを専攻していたKari Ishikawaにとって、自身の作品を布として表現する本プロジェクトは、まさに原点回帰。本ファブリックコレクションの最大の特徴は、プリントでありながら「毛糸のボリューム感」や「ミシンの縫い目」が視覚的に伝わるスケール感です。こだわりは、生地になった際にも失われない「プリミティブな強さ」。あえて大柄にデザインすることで、作品が持つ独特の質感を忠実に再現しています。「KARI ISHIKAWA」4種類のファブリックコレクションをご紹介します。

1、we are cats

3匹の愛猫と暮らすKari Ishikawaの愛が詰まったデザイン。大人っぽい落ち着いた配色で、シックなインテリアにも馴染む、洗練された猫たちの表情が魅力です。

2、in the sea

作家のラインナップの中でも珍しい海の生き物たち。海中を漂うようなランダムな配置が、自由で軽やかな印象を与えます。

3、hopping

ぴょんと跳ねるウサギの中に、キツネやトナカイが隠れている遊び心溢れるデザイン。通園・通学グッズにも最適な楽しさです。

4、totems

「守護者」を意味するtotem。エスニックで力強い、他にはない個性を放つテキスタイルです。

「365cat.art」から生まれた３種類のファブリックコレクション

サーフェスパターンデザイナー・イラストレーターとして活動するOrie Kawamura。北欧テイストのポップな色彩に、グラフィックとアナログ技法を融合させた独自の表現、そして緻密な描き込みが彼女の持ち味です。2018年からは、Instagramで毎日欠かさず猫を描き続けるプロジェクト「365cat.art」をスタート。一連の作品には、「デザインを通じて猫を好きになったり、保護活動に興味を持ったりする“きっかけ”を作りたい」という願いが込められています。今回は、「365cat.art」の世界観をファブリックコレクションとしてテキスタイルへ展開。その中から、個性豊かな3つの柄をご紹介します。

Moonlight Cat/ 月あかりの猫

Cat Garden/ 猫たちのいる庭

Cats Everywhere/ どこも猫だらけ

ファブリックコレクション受注販売詳細

KARI ISHIKAWA Fabric Collection

・発売期間： ～2月/20(金)9:00まで・お届け予定：2026年5月下旬～6月頃お届け予定・販売商品： 4柄・卸の予約受注：こちらよりお問い合わせください。https://www.kokka.co.jp/contact/・一般受注販売： coccaオンラインショップにて予約を承ります。https://cocca.ne.jp/pages/kari-ishikawa

365CAT.ART Fabric Collection

・発売期間： ～3月/31(火)・お届け予定：2026年6月頃・販売商品： 3柄・卸の予約受注：こちらよりお問い合わせください。https://www.kokka.co.jp/contact/

企業コラボレーションや企画開発のご相談も受付中

企業コラボレーションや企画開発のご相談も受付中

コッカでは今回のような作家コラボレーションに限らず、企業との共同企画、製品開発、OEMなど幅広いパートナーシップを行っています。作家の世界観・企画意図を丁寧にテキスタイルへ落とし込み、暮らしに自然となじむデザインとして仕上げることは、コッカの企画開発力の強みでもあります。長年培ってきた企画力・デザイン力・生産ネットワークを活かし、商品開発からプロモーション用ファブリックの制作まで、多様なご相談に対応可能です。「ブランドの世界観を表現する生地をつくりたい」「オリジナルの生地で商品を企画したい」といったニーズに合わせて、最適なご提案をいたします。