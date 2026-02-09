44ºÐ¡¦´ÁÊý¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´²þÁ±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Á³Ç¥¿±¤Ø―À¿¿´Æ²Ìô¶É »°¸®Ãã²°Å¹ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¸ø³«―
´ÁÊýÁêÃÌÌô¶É¡¢ïªµä±¡¤òÅìµþ¡¦ÀéÍÕ¤Ç20Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÀ¿¿´Æ²Ìô¶É(ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Ìî Íµ°ì)¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢´ÁÊý¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³Ç¥¿±¡¦¤´½Ð»º¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ª¤è¤ÓÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÃÌÉ÷·Ê
ËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢40Âå¤Ç¤ÎÇ¥³è¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤¿¤´É×ÉØ¤¬¡¢Ç¥³è¤ò»Ï¤á¤¿ÇØ·Ê¡¢´ÁÊý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÍýÍ³¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÉÔ°Â¤ä¥±¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢Î¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙURL¡§ https://www.seishin-do.co.jp/voice/?id=1769751391-909517
Q1.Ç¥³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÅö»þ¤Î»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¥³è¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï40ºÐ¤Î»þ¤Ç¡¢°ìÅÙÎ®»º¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÉÂ±¡¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÉÂ±¡¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÓÍñÍ¶È¯ºÞ¤¬ÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤ÆÇ¥³è¤ÎÊý¿Ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q2.40Âå¤Ç¤ÎÇ¥³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤Ç¡¢´ÁÊý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
40ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤ÎÇÓÍñÍ¶È¯ºÞ¤¬ÂÎ¼ÁÅª¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢À¾ÍÎ°åÎÅ¤Ç¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò°ìÅÙ¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢43ºÐ¤Î»þ¤ËÉØ¿Í²Ê·Ï°Ê³°¤ÎÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢µÞî±¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ñ¸å¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎÎÏ¤¬²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¾ÍÎ°åÎÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅìÍÎ°åÎÅ¤Ç¤Î´ÁÊý¤òÍÑ¤¤¤ÆÂÎÎÏ¤Î²óÉü¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉû¼¡Åª¤ÊºîÍÑ¤Ë¤è¤êÇ¥¿±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´ÁÊý¤Ç¤ÎÇ¥³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q3.À¿¿´Æ²¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï´ÁÊý¤ÎÀù¤¸Ìô¤òÆÃ¤Ë¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤´ÂÎ´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤â¤È¤â¤ÈÀ¿¿´Æ²¥°¥ëー¥×¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤Ï¡¢»°¸®Ãã²°¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¤ªÌô¤¬Àù¤¸Ìô¤ÈÊ¹¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì£¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËðùÎ³¤Î´ÁÊýÌô¤è¤ê¤âÂ¨¸úÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢½Ñ¸å¤ÎÂÎÎÏ¤Î²óÉü¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤°û¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢2¡¢3¥ö·î¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¸µ¤ÎÂÎ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q4.Ç¥¿±¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ëÏÀ¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢Ç¥¿±¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢É×ÉØ¤È¤â¤É¤âÂçÊÑ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤Î¤â¡¢Ã´Åö¤Î±öÌîÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¤Î¤¿¤á¤ÎÀù¤¸Ìô¤ò°û¤ß»Ï¤á¤Æ¡¢¸Ä¿Íº¹¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á»ä¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë°ìÄê¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àù¤¸Ìô¤ò°û¤ß»Ï¤á¤ÆÌóÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¼«Á³Ç¥¿±¤ÇÇ¥¿±¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q5.Ã´Åö¤ÎÀèÀ¸¤äÅ¹ÊÞ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±öÌîÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÇ¥³è¤ÎÁêÃÌ¤«¤é½Ð»º¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÇ¥³è¤Î¾ì¹ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬Æü¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Çº¤ß»ö¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç±öÌîÀèÀ¸¤¬¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤Þ¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»°¸®Ãã²°Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢É×ÉØ¤È¤â¤É¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q6.Ç¥³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Îº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ä¡¢Ç¥³è¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¥³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Îº£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¥¿±¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤½¤ì¤«¤éÇ¥¿±¤·¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤«¤é»Ò¶¡¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¶½Ð»º¤È¤Ê¤ë»þ´ü¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤ËËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Ç¥³è¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤ÏÀ¾ÍÎ°åÎÅ¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¥¹¥Ñ¥Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ËÊýË¡¤È¤·¤Æ²¿¤«¤¤¤¤ºö¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃµ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢´ÁÊý¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ê½Ñ¸å¤Î¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤¬¸ºÂà¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò´ÁÊý¤ÇÊä¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÇ¥¿±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ÁÊý¤òÇ¥³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£»×¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q7.ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ¥³è¤ÇÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç¥³è¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÌÚ¤ò¸«¤Æ¿¹¤ò¸«¤º¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¥³è¤Ë½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ëÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¸«Æ¨¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï´ÁÊý¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ç¥³è¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼ê½Ñ¸å¤ÎÂÎÎÏ¸ºÂà¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÎÎÏ¸ºÂà¤¬´ÁÊý¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÇ¥¿±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Î»þ¤¢¤Þ¤ê¡¢Ç¥³è¡¢Ç¥³è¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢µÕ¤Ë¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤Æ¡¢Ç¥¿±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÁÊý¤Î¤Û¤«¤Ë¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê±ÉÍÜÌÌ¤Î¤¢¤ë¿©»ö¤ò3¿©¤¤Á¤ó¤ÈÀÝ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤òÀÝ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é½µ¤Ë¿ô²óÅ¬ÀÚ¤Ë±¿Æ°¤òÂ³¤±¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ä¤Ï¤êÇ¥¿±¤Î³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢»ä¤Ï44ºÐ¤Ç¼«Á³¤ËÇ¥¿±¤·¤Æ½Ð»º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î½Ð»º¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢50ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·¤Æ½Ð»º¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯¡¹Ç¥¿±¤¹¤ë³ÎÎ¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤«´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÃúÇ«¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(°Ê¾å¡¡Æ°²è¤«¤é¤Î°ìÉôÈ´¿è)
¢£Ã´Åö¡¡±öÌîÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤´É×ÉØ¤Ï¡¢±üÍÍ¤¬43ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ´ÁÊýÁêÃÌ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥³è¤Î¤´´õË¾¤ÈÂÎÄ´ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢´ÁÊý¤ÎÀù¤¸Ìô¤ÎÉþÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂÎÄ´ÌÌ¤Î²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¡¢´ÁÊýÉþÍÑ¤·¤Æ¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¸å¤Î44ºÐ¤Î»þ¤Ë¼«Á³Ç¥¿±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼ç¿ÍÍÍ¤¬Ëè²ó´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤´É×ÉØ¤¬Æó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤Þ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Á³¤ÎÇ¥¿±¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¿¿´Æ²Ìô¶É¤ÇÇ¥³è¤ÎÁêÃÌ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ØÇ¯Îð¤Ç¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÊý¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬´ÁÊýÌô¤À¡Ù¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î×¾²¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢´ÁÊýÌô¤Î²ÄÇ½À¤òÆü¡¹ÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¥³è¤ä¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢´ÁÊý¤äïªµä¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¼Á²þÁ±¤Î¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤êÃúÇ«¤ÊÀ¸³è¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¿¿´Æ²»°¸®Ãã²°Å¹¤Î¾Ò²ð
ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦À¤ÅÄÃ«Àþ¡Ö»°¸®Ãã²°±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë´ÁÊýÁêÃÌÌô¶É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢±ØËÌ¸ý¤«¤é¤¹¤°¤ÎÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¥³è¡¦ÉÔÇ¥¾É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÁêÃÌ¡¢ÈéÉæ¼À´µ¡¢Îä¤¨¡¦¤à¤¯¤ß¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÉÔÄ´¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÂÎ¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿´ÁÊýÁêÃÌ¤ÈÂÎ¼Á²þÁ±¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢´ÁÊýÁêÃÌ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÎ¼Á¤ä¾É¾õ¡¢À¸³è½¬´·¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎÀù¤¸Ìô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ÁÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÁÊý¤ÎÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÃæ°åÀìÌç°÷¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁêÃÌÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÜÀ¸Ë¡¤ä¿©»ö¡¦¿çÌ²¡¦±¿Æ°¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â´Þ¤á¤¿Áí¹çÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Å¹ÊÞURL
https://www.seishin-do.co.jp/shop/s015
À¿¿´Æ²Ìô¶É »°¸®Ãã²°Å¹
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÀ¿¿´Æ²Ìô¶É
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÆî¹ÔÆÁ3-18-23
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¾Ìî Íµ°ì
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1987Ç¯3·î
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.seishin-do.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ Ìô¶É¤Î·Ð±Ä¡¢°åÌôÉÊµÚ¤Ó°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ïªµä¼£ÎÅ±¡µÚ¤ÓÀÜ¹ü±¡¤Î·Ð±Ä¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÎÍ¢ÆþµÚ¤ÓÈÎÇä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Á°³Æ¹æ¤ËÉíÂÓ¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¶ÈÌ³