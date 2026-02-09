¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬60ÉÃ¤Ç¥¯¥ìー¥×¤ò¾Æ¤¯¡ª°û¿©¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¡¡¡Ö¼«Æ°¥¯¥ìー¥×Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¡2026Ç¯2·î17Æü～20Æü¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë½ÐÅ¸
¥ï¥ë¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒ¶Í Å´Ìé)¤Ï¡¢°û¿©¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¥¯¥ìー¥×Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ìー¥×¥í¥Ü¥Ã¥ÈQ¡×¤òÄó°Æ¡£2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)～20Æü(¶â)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè54²ó ¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥çー¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥¯¥ìー¥×¤ò¾Æ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¼Â±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Q PRO
¥¤¥áー¥¸
¢£¿Í¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ã´¤¦
¥¯¥ìー¥×¤Å¤¯¤ê¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Î¾Æ¤²Ã¸º¡¦²¹ÅÙ´ÉÍý¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£
ËÜÍè¤Ï½ÏÎý¤òÍ×¤¹¤ë¹©Äø¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ìー¥×¥í¥Ü¥Ã¥ÈQ¡×¤Ï¤³¤ÎºÇ¤âÂ°¿ÍÀ¤Î¹â¤¤¹©Äø¤ò¼«Æ°²½¡£
* ¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç²ÔÆ¯
* ¼«Æ°¡¦Ï¢Â³¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£
* ¿Í°ì¿ÍÊ¬¤Îºî¶ÈÎÌ¤ò¥«¥Ðー
¿Íºà³ÎÊÝ¤ä¶µ°é¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤°û¿©¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾Æ¤¯¹©Äø¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªµÒÍÍ¤¬¡È¼«Ê¬¤Ç¾Æ¤±¤ë¡É¥¯¥ìー¥×ÂÎ¸³¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¼Â¸½
¥¯¥ìー¥×¥í¥Ü¥Ã¥ÈQ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾Ê¿Í²½µ¡´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥¹¥¯¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥¯¥ìー¥×¤ò¾Æ¤¯»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
* ÍèÅ¹µÒ¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë
* SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
* ¡ÖÂÔ¤Ä»þ´Ö¡×¤âÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë
°û¿©¡ß¥í¥Ü¥Ã¥È¡ß¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£
Q Fun
¢£¥¯¥ìー¥×Ä´Íý¤Î¿Í·ïÈñ¤È¶µ°é¥³¥¹¥È¤òÆ±»þ¤Ëºï¸º
°û¿©¶È³¦¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢
* ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ
* ¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ
* ¶µ°é¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ìー¥×¥í¥Ü¥Ã¥ÈQ¤Ï
(1)µ»½ÑÉÔÍ×²½¡¡(2)¿Í·ïÈñ°µ½Ì¡¡(3)¶µ°é¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£
¢¨¿Í·ïÈñ¡§·î´ÖÌó20Ëü±ßºï¸º¸«¹þ
¢¨¶µ°é¥³¥¹¥È¡§1¿Í¤¢¤¿¤ê30Ëü±ßºï¸º¸«¹þ
¡Ö¥¯¥ìー¥×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡È³Ú¤·¤µ¡É¤È¡È¹çÍýÀ¡É¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¾ÆÀ®
¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏÈ´¤¼è¤ê
¢£½ÐÅ¸³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ Âè54²ó ¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥çー(HCJ 2026)
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§ 2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)～20Æü(¶â)10:00～17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨20Æü(¶â)¤Î¤ß16:30¤Þ¤Ç
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1)
¥Öー¥¹¡¡¡¡¡§ ÅìÅ¸¼¨Åï6¥Ûー¥ë(¥Öー¥¹No.E6-G15)
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://hcj.jma.or.jp/
¡ÚÅ¸¼¨²ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
* ¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥ìー¥×¤ò¾Æ¤¯ÍÍ»Ò(»£±Æ²Ä)
* ³«È¯ÇØ·Ê¡¦ÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
* ÁÛÄêÆ³ÆþÀè(¥Û¥Æ¥ë¡¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù)¤Î¶ñÂÎÎã
¢¨²ñ´üÃæ¡¢¼èºàÂÐ±þ²ÄÇ½¡£»öÁ°¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È´¿·Þ
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥ï¥ë¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¿ÀÌî¿·ÅÄÄ®Æó¥Î³ä1
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÊÒ¶Í Å´Ìé
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ27Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§4,610Ëü±ß(¥°¥ëー¥×·×)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ì¥®¥å¥éー¥³ー¥ÒーÀ½Â¤¡¢¹ÈÃãÍ¢Æþ»ö¶È¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¿©ÉÊ²·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®ÇäÅ¹ÊÞ»ö¶ÈÂ¾