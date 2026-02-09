¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û°Õ¼±¡¦Ìµ°Õ¼±Ç¾¤Ç¤Î¿À·Ð¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¤Î²Ä»ë²½¤ËÀ®¸ù
¡Ý¿çÌ²Ãæ¤Ë´¶³Ð±þÅú¤òÃÎ³Ð¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¾¤ÎÆæ¤Ë¥Ò¥ó¥È¡Ý
³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¡ÊÍý¸¦¡ËÇ¾¿À·Ð²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¿¨ÃÎ³ÐÀ¸Íý³Ø¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¼»³Àµµ¹¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢ÂçËÜ°é¼Â´ðÁÃ²Ê³ØÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¹°è²Ê³ØÀì¹¶¤ÎÂçÀô¶©»Ë½Ú¶µ¼ø¡¢À¶²¬Âçµ£Âç³Ø±¡À¸¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ²Ê¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Àì¹¶¤ÎËÌ±à½ß½Ú¶µ¼ø¡¢À¸Íý³Ø¸¦µæ½ê¹ÔÆ°¡¦Âå¼ÕÊ¬»Ò²òÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¥¦¥£¥ë¥¹¥Ù¥¯¥¿¡¼³«È¯¼¼¤Î¾®ÎÓ·ûÂÀ½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢°Õ¼±¾õÂÖ»þ¤È°Û¤Ê¤êÇ¾¤ÎÂçÇ¾Èé¼Á¤Îµ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯[1]¤¬Ê£¿ô¤Î¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½À®¤¹¤ë¿À·ÐºÙË¦¤ÏÇ¾¤ÎÊ£¿ô¤ÎÎÎ°è¤Ëº®ºß¤·¡¢ÎÎ°è¤ò±Û¤¨¤¿¿À·ÐºÙË¦´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡¢Â¿¿ô¤Î¿À·ÐºÙË¦¤È¶¨Ä´Åª¤Ê³èÆ°¤ò¼¨¤¹¥Ï¥ÖºÙË¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëºÙË¦·²¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¤Î·ÁÀ®¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°Õ¼±¡¦Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¾¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ï¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾Â»½ý¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦°Õ¼±¾ã³²¡Êºª¿ç¡¦ÌµÈ¿±þ³ÐÀÃ¾É¸õ·²¡ÌUWS¡¨½¾Íè¤Î¿¢Êª¾õÂÖ¡Í¡¦ºÇ¾®°Õ¼±¾õÂÖ¡Ë¤ä¤Æ¤ó¤«¤ó¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¡¢Ç§ÃÎ¾É¡Ê¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¡Ë¤Ê¤É¤ÇÎ×¾²Åª¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¾µ¡Ç½¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¤ÎÊÑÍÆ¤ò¡¢ºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¡¢ºÙË¦¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¼£ÎÅÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Â¼»³¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤é¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¹»ëÌî2¸÷»Ò¸²Èù¶À[2]¤òÍÑ¤¤¡¢Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¡Ê¿çÌ²¡¦Ëã¿ì»þ¡Ë¤ª¤è¤Ó°Õ¼±¾õÂÖ¡Ê³ÐÀÃ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¦¥¹¤ÎÂçÇ¾Èé¼Á¤Î¿À·Ð³èÆ°¤ò¡¢Â¿ÎÎ°è¤Ë¤ï¤¿¤êÃ±°ìºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ËµÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æµ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½Â¤¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢²Ê³Ø»¨»ï¡ØCell Reports¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¡Ê2·î6ÆüÉÕ¡§ÆüËÜ»þ´Ö2·î7Æü¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²[3]Ãæ¤äÁ´¿ÈËã¿ìÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¾Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¡¹¤Î¿À·Ð³èÆ°¤ÎÉÑÅÙ¤Ï³ÐÀÃ»þ¤è¤ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¿À·ÐºÙË¦¤Ï³ÐÀÃ»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼«È¯Åª¤Ë³èÆ°¤·¡¢³°³¦¤«¤é¤Î»É·ã¤ËÂÐ¤·±þÅú¡Ê´¶³Ð±þÅú¡Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡ÊÆ°²è»²¾È¡§ https://x.gd/TEaV1¡ÊPW:Rikenpress¡Ë¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¿À·Ð³èÆ°¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¤òÃÎ³Ð¡Ê´¶ÃÎ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿À·ÐºÙË¦¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤½¤Î¾ðÊó¤òÃÎ³Ð¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢°Õ¼±¤ÎÍÌµ¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¾Æâ¤Î¿À·ÐºÙË¦´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¡Ë¤¬ÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾Á´ÂÎ¤Î³èÆ°¤òÆ±»þ¤Ë·×Â¬¤¹¤ë¼êË¡¤È¤·¤Æ¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½Åª¼§µ¤¶¦ÌÄ²èÁüË¡¡ÊfMRI¡Ë[4]¤Ï¡¢µ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½Â¤¤ò¥Þ¥¯¥í¥ì¥Ù¥ë¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£fMRI¤òÍÑ¤¤¤¿Àè¹Ô¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤ÎÇ¾ÎÎ°è´Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¤¬³ÐÀÃ»þ¤È°ã¤Ã¤Æ¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¼¨¤¹¿À·ÐºÙË¦¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¡Ë¤ËÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿Ãí1¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢fMRI¤Ç¤ÏºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Î²òÁüÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸Ä¡¹¤Î¿À·ÐºÙË¦¤¬Ç¾Æâ¤Ë¤Æµ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¤ÎÊÑÍÆ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°Õ¼±¡¦Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ç¤ÎÇ¾µ¡Ç½¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Î¾ðÊó½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¾®Ã±°Ì¤Ç¤¢¤ëÃ±°ì¿À·ÐºÙË¦¤Î²òÁüÅÙ¤Ç¡¢Ç¾ÎÎ°è¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¿À·ÐºÙË¦³èÆ°¤ÎÌÖÍåÅª¤ÊµÏ¿¤È²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½Â¤¤ÎÊÑÍÆ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¼»³¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤é¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¹»ëÌî2¸÷»Ò¸²Èù¶À¤Ï10°Ê¾å¤ÎÇ¾ÎÎ°è¤«¤é10,000°Ê¾å¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÆ°¤òÆ±»þ¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã±°ìºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ß¥¯¥í¤Ê²òÁüÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Êµ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹Ãí2¡Ë¡£¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¹»ëÌî2¸÷»Ò¸²Èù¶À¤Ë¤è¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°Ë¡[5]¤òÍÑ¤¤¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ÎÌµ°Õ¼±¾õÂÖ¡Ê¿çÌ²¡¦Ëã¿ì»þ¡Ë¤ª¤è¤Ó°Õ¼±¾õÂÖ¡Ê³ÐÀÃ»þ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÇ¾Èé¼Á¤Ë¤ª¤±¤ë¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÆ°¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éµ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½Â¤¤òºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ãí1¡ËEnzo Tagliazucchi et al. Large-scale brain functional modularity is reflected in slow electroencephalographic rhythms across the human non-rapid eye movement sleep cycle. Neuroimage. 2013 Apr 15:70:327-39.
doi: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116902. Epub 2013 Jan 9
Ãí2¡Ë2021Ç¯4·î20Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖÇ¾¤Î±§Ãè¤òÂª¤¨¤ë¸²Èù¶À¡×
https://www.riken.jp/press/2021/20210420_1/index.html
¸¦µæ¼êË¡¤ÈÀ®²Ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¹»ëÌî2¸÷»Ò¸²Èù¶À¤Ë¤è¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¡Ê¿çÌ²¡¦Ëã¿ì»þ¡Ë¤ª¤è¤Ó°Õ¼±¾õÂÖ¡Ê³ÐÀÃ»þ¡Ë¤Î¥Þ¥¦¥¹¤ÎÂçÇ¾Èé¼Á¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÆ°¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1A¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÆ°¤Ï´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿À·ÐºÙË¦¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¤Ï°Õ¼±¾õÂÖ»þ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1B¡¢C¡Ë¡£¤½¤Î´Ñ»¡¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¿À·ÐºÙË¦´Ö¤Î¶¨Ä´Åª¤Ê³èÆ°¤ò¿ôÍý²òÀÏ¤Ë¤è¤êÃê½Ð¤·¡¢°Õ¼±¡¦Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ»þ¤Îµ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½Â¤¤ò¿äÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
A: 3mm¡ß3mm¤Î»ëÌî¤òÍ¤¹¤ë¸²Èù¶À¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÂçÇ¾Èé¼Á¤Î10°Ê¾å¤ÎÇ¾ÎÎ°è¤«¤é10,000°Ê¾å¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÆ°¤òÆ±»þ¤ËµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¾ÎÎ°è¤ò°Û¤Ê¤ë¿§¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
B: ³ÐÀÃ¤È¿çÌ²¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥Þ¥¦¥¹¤ÎÇ¾¾õÂÖ¤È¤½¤Î»þ¤Î¿À·ÐºÙË¦³èÆ°¤ÎÎã¡£ËÜ¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥à¿çÌ²¡ÊÀõ¤¤¿çÌ²¤Ç¡¢Ç¾ÇÈ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ³ÐÀÃ¾õÂÖ»þ¤Ë¶á¤¤¡Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Ñ»¡¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²òÀÏ¤Ë¤ÏÍÑ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
C: ³ÐÀÃ»þ¤Î¿À·ÐºÙË¦³èÆ°¤ÈËã¿ì»þ¤Î¿À·ÐºÙË¦³èÆ°¤ÎÎã¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Êµ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½Â¤¤òºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡Ö¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÅý¹ç¡¦Ê¬Î¥À¡Ë¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤ËÃíÌÜ¤·¡¢°Õ¼±¾õÂÖ¤ÈÌµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ç¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕ¤ËÄã¤¤¤Û¤ÉÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÅý¹ç¡¦Ê¬Î¥¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²òÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢°Õ¼±¾õÂÖ¤ÈÌµ°Õ¼±¾õÂÖ¤È¤Çµ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¼±¾õÂÖ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Æâ¤Î·ë¹ç¤¬¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ö¤Î·ë¹ç¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡¢Ê¬Î¥¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¡£Ê¬Î¥¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ö¤Î·ë¹ç¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾ðÊó¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë±¿¤Ù¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ç´¶³Ð±þÅú¤¬À¸¤¸¤Æ¤âÃÎ³Ð¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¬Î¥¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ß¥¯¥í¥¹¥±¡¼¥ë¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥í¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÇ¾ÎÎ°è´Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò²òÀÏ¤·¤¿Àè¹Ô¸¦µæÃí3¡Ë¤È¤â°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿À·ÐºÙË¦¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿À·ÐºÙË¦¤¬Â°¤¹¤ë¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Î¡¢´°Á´¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´ÖÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë·ë²Ì¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬²¿¤«¤·¤é¤ÎÇ¾µ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤¹¡£
A: ³ÐÀÃ»þ¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²»þ¤äËã¿ì»þ¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ°Õ¼±¾õÂÖ¤ÎÊý¤¬¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£**¤ÏÇ¾¾õÂÖ´Ö¤ÇÍ°Õ¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
B: ²òÀÏ·ë²Ì¤ÎÌÏ¼°¿Þ¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤è¤ê¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÊ¬Î¥¤·¡¢³ÐÀÃ»þ¤Ë¤ÏÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢µ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÊ¬Î¥¤äÅý¹ç¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¿À·ÐºÙË¦¤ÎÆÃÀ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½À®¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤ËÂÐ¤·¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤È¡¢Â¾¤Î¿À·ÐºÙË¦¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÄøÅÙ¤òÉ½¤¹¼¡¿ô[6]¤ò·×»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1,000¼¡¿ô¤ò»ý¤Ä¿À·ÐºÙË¦¤Ï1,000¸Ä¤ÎÊÌ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤È¶¨Ä´Åª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°Ý»ý¤äÈ¯Å¸¤Ë½ÅÍ×¤ÊºÙË¦¤Ï¡¢¼¡¿ô¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¥Ï¥Ö¡×ºÙË¦¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¡¿ô¤ÎÂç¤¤µ¤´¤È¤Ë¿À·ÐºÙË¦¤òÊ¬Îà¤·¡¢¼¡¿ô¥¯¥é¥¹¤´¤È¤Î¿À·ÐºÙË¦·²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹â¤¤¼¡¿ô¤ò»ý¤Ä¥Ï¥ÖºÙË¦¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·ÁÀ®¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ï¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÃæÄøÅÙ¤Î¼¡¿ô¡×¤ò»ý¤Ä¿À·ÐºÙË¦·²¤Ï¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿Þ3¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¼¡¿ô¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆºÙË¦¤´¤È¤Ëµ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½À®¤äÅý¹ç¡¦Ê¬Î¥À¤Ø¤ÎÌò³ä¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤¹¡£
A: °Õ¼±¡¦Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¡Ê³ÐÀÃ¡¦¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤äËã¿ì¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤Î°ã¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¼¡¿ô¤Î¥Ï¥ÖºÙË¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¿ôÃæ´ÖÁØ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¹õÀþ¤Ï¡¢Ç¾¾õÂÖ´Ö¤Ç¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤Î°ã¤¤¤ËÍ°Õ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼¡¿ô¥¯¥é¥¹¤ò¼¨¤¹¡£
B: ²òÀÏ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯³ÐÀÃ»þ¤Îµ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÌÏ¼°¿Þ¡£¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀ¤Î°ã¤¤¤Ï¼¡¿ôÃæ´ÖÁØ¤Î¿À·ÐºÙË¦¡ÊÀÖÅÀ¡Ë¤¬¡¢¥Ï¥ÖºÙË¦¡ÊÀÄÅÀ¡Ë¤ä¼¡¿ôÄã¿ôºÙË¦¡Ê¹õÅÀ¡Ë¤è¤ê¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¾Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¶õ´ÖÅª¤ÊÊ¬ÉÛ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢°Õ¼±¡¦Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³Æ¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½À®¤¹¤ë¿À·ÐºÙË¦¤Ï³ÆÇ¾ÎÎ°è¤Ëº®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4A¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤¢¤ë¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÂ°¤¹¤ë¿À·ÐºÙË¦·²¤¬Ç¾ÎÎ°è¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¶¨Ä´Åª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ4B¡Ë¡£¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÀè¤Î·ë²Ì¤ä¡¢±¿Æ°Ìî¤È´¶³ÐÌî´Ö¤ÎÄ¹µ÷Î¥²óÏ©¤¬ÃÎ³Ð·ÁÀ®Ãí4¡Ë¤äµ²±¤Î¸ÇÄê²½Ãí5¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿Àè¹Ô¸¦µæ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ç¾ÎÎ°è¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¿À·ÐºÙË¦´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢Ç¾µ¡Ç½¤ÎÈ¯¸½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ß¥¯¥í¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤Î·ë²Ì¤ò¥Þ¥¯¥í¥¹¥±¡¼¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¿À·ÐºÙË¦¤Î¼þÊÕ¤ÎÊ£¿ô¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÆ°¤òÊ¿¶Ñ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶õ´ÖÅª¤ÊÁÆ»ë²½¡Ê¥Þ¥¯¥í¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë²òÁüÅÙ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÅÙ¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÊ¬ÉÛ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÁÆ»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½À®¤¹¤ë¿À·ÐºÙË¦·²¤ÎÊ¬ÉÛ¤¬¡¢º®ºß²½¤«¤é¶Éºß²½¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4C¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¶Éºß²½¤Ï¥Þ¥¯¥í¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇµÏ¿¤·¤¿Àè¹Ô¸¦µæ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¿À·ÐºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤À¤Èº®ºß¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÆ»ë²½¤¹¤ë¤È¶Éºß¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢³Æ¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎºÙË¦¤Î¾ì½ê¾ðÊó¤¬¾¯¤·¤À¤±´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÆ°¤ÈÊ¿¶Ñ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì½ê¾ðÊó¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¶Éºß²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¹¥±¡¼¥ë¤Ê²òÀÏ¤Ï¥ß¥¯¥í¤È¥Þ¥¯¥í´Ñ»¡¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç¾µ¡Ç½¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¤¹¤ëÃæ¿´Åª¤Ê¼êË¡¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
A: µÏ¿¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Î¶õ´ÖÊ¬ÉÛ¡£³Æ¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³Æ¿§¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤ò³ÈÂç¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
B: ¤¢¤ë¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¶õ´ÖÊ¬ÉÛ¡£Æ±¤¸¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÂ°¤¹¤ë¿À·ÐºÙË¦¤Ï¶¨Ä´Åª¤Ê³èÆ°¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤ì¤ò¿À·ÐºÙË¦´Ö¤ÎÀþ¡Ê¥ê¥ó¥¯¡Ë¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ¼±¡¦Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã»µ÷Î¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¹µ÷Î¥¥ê¥ó¥¯¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£
C: ¶áËµ40¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÆ°¤òÊ¿¶Ñ²½¤·¤Æ¶õ´ÖÅª¤ËÁÆ»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¶Éºß²½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
Ãí3¡ËHierarchical clustering of brain activity during human nonrapid eye movement sleep. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109, 5856-5861 (2012).
Ãí4¡Ë2015Ç¯5·î22Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö"´¶¤¸¤ëÇ¾"¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¡×
https://www.riken.jp/press/2015/20150522_1/index.html
Ãí5¡Ë2016Ç¯5·î27Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤âÇ¾¤Ø¤Î»É·ã¤Çµ²±ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡×
https://www.riken.jp/press/2016/20160527_1/index.html
º£¸å¤Î´üÂÔ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢µ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½À®¤¹¤ë¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Æâ¤Î·ë¹ç¤¬¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ö¤Î·ë¹ç¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´¶³Ð»É·ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¿À·ÐºÙË¦¤¬±þÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÃÎ³Ð¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¾¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã±°ìºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥ß¥¯¥í¤«¤é¥Þ¥¯¥í¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¤ò²òÀÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î×¾²¸¦µæ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¡¦ÉÂÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¾µ¡Ç½¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¤ÎÊÑÍÆ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¼êË¡¤ò¼À´µ¥â¥Ç¥ëÆ°Êª¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î×¾²¤Ç´Ñ»¡¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÊÑ²½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÙË¦´Ö·ë¹ç¤ÎÊÑ²½¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¤Î¤«¤òºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¡¢ºÙË¦¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¼£ÎÅÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ã¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
Single-cell resolution functional networks during unconsciousness are segregated into spatially intermixed modules
¡ãÃø¼ÔÌ¾¡ä
Daiki Kiyooka, Ikumi Oomoto, Jun Kitazono, Yoshihito Saito, Midori Kobayashi, Chie Matsubara, Kenta Kobayashi, Masanori Murayama, and Masafumi Oizumi
¡ã»¨»ï¡ä
Cell Reports
¡ãDOI¡ä
https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116902
ÊäÂÀâÌÀ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
[1] µ¡Ç½Åª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
¿À·ÐºÙË¦´Ö¤Î¥ß¥¯¥í³èÆ°¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎÎ°è´Ö¤Î¥Þ¥¯¥í³èÆ°¤ÎÆ±´üÀ¤«¤é¿äÂ¬¤µ¤ì¤ëÇ¾¤Îµ¡Ç½Åª¹½Â¤¡£ºÙË¦¤Þ¤¿¤ÏÎÎ°è³èÆ°¤Î»þ·ÏÎó¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÁê´Ø·¸¿ô¤ò²òÀÏ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
[2] ¹»ëÌî2¸÷»Ò¸²Èù¶À
ÀÖ³°Àþ¥ì¡¼¥¶¡¼¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¸ÂÎÁÈ¿¥¤Î¿¼Éô¤ò¹â²òÁüÅÙ¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ë2¸÷»Ò¸²Èù¶À¤ò¹»ëÌî²½¤·¡¢Ç¾¤Î¹¤¤ÎÎ°è¤òÆ±»þ¤ËÃ±°ìºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇµÏ¿¤Ç¤¤ëÁõÃÖ¡£
[3] ¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²
½ùÇÈ¡ÊÂç¤¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿¶Æ°¤¹¤ëÇ¾ÇÈ¡Ë³èÆ°¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ë¿¼¤¤¿çÌ²¾õÂÖ¤Ç¡¢°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£
[4] µ¡Ç½Åª¼§µ¤¶¦ÌÄ²èÁüË¡¡ÊfMRI¡Ë
Ç¾Æâ¤Î·ìÎ®ÊÑ²½¤ò·×Â¬¤·¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¾ÎÎ°è¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÈó¿¯½±Åª¤Ê²èÁü·×Â¬Ë¡¡£ºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶õ´Ö²òÁüÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¡£
[5] ¥«¥ë¥·¥¦¥à¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°Ë¡
¿À·ÐºÙË¦¤¬³èÆ°¤¹¤ë¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤ò¡¢·Ö¸÷ÊÑ²½¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÊýË¡¡£À¸¤¤¿Ç¾Æâ¤Ç¡¢Æ±»þ¤ËÂ¿¿ô¤Î¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÆ°¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¡£
[6] ¼¡¿ô
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²òÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¥Î¡¼¥É¡Ê¿À·ÐºÙË¦¡Ë¤¬Â¾¤Î¥Î¡¼¥É¤È¤É¤ì¤À¤±ÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡£
¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¡¡Ç¾¿À·Ð²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¿¨ÃÎ³ÐÀ¸Íý³Ø¸¦µæ¥Á¡¼¥à
¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¡¡¡Â¼»³Àµµ¹¡Ê¥à¥é¥ä¥Þ¡¦¥Þ¥µ¥Î¥ê¡Ë
´ðÁÃ²Ê³ØÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡¡¡¡ÂçËÜ°é¼Â¡Ê¥ª¥ª¥â¥È¡¦¥¤¥¯¥ß¡Ë
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶¡¡¡¡¾®ÎÓ¡¡ÊË¡Ê¥³¥Ð¥ä¥·¡¦¥ß¥É¥ê¡Ë
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶¡¡¡¡¾¾¸¶ÃÒ·Ã¡Ê¥Þ¥Ä¥Ð¥é¡¦¥Á¥¨¡Ë
µÒ°÷¸¦µæ°÷¡¡¡¡ã·Æ£´î¿Î¡Ê¥µ¥¤¥È¥¦¡¦¥è¥·¥Ò¥È¡Ë
ÅìµþÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¡¡¹°è²Ê³ØÀì¹¶
½Ú¶µ¼ø¡¡¡¡ÂçÀô¶©»Ë¡Ê¥ª¥ª¥¤¥º¥ß¡¦¥Þ¥µ¥Õ¥ß¡Ë
Âç³Ø±¡À¸¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë¡¡¡¡À¶²¬Âçµ£¡Ê¥¥è¥ª¥«¡¦¥À¥¤¥¡Ë
²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ²Ê¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Àì¹¶
½Ú¶µ¼ø¡¡¡¡ËÌ±à¡¡½ß¡Ê¥¥¿¥¾¥Î¡¦¥¸¥å¥ó¡Ë
À¸Íý³Ø¸¦µæ½ê¡¡¹ÔÆ°¡¦Âå¼ÕÊ¬»Ò²òÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥¦¥£¥ë¥¹¥Ù¥¯¥¿¡¼³«È¯¼¼
½Ú¶µ¼ø¡¡¡¡¾®ÎÓ·ûÂÀ¡Ê¥³¥Ð¥ä¥·¡¦¥±¥ó¥¿¡Ë
¸¦µæ»Ù±ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢RIKEN Incentive Research Project¡ÊÂ¼»³Àµµ¹¡Ë¡¢Íý¸¦´ðÁÃ²Ê³ØÆÃÊÌ¸¦µæ°÷À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¡¢ÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡Ë¡Ö³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÇ¾µ¡Ç½¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¡Ö³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÇ¾µ¡Ç½¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¡ÊÃæ³ËµòÅÀ¡Ë¡Ê¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§µÜÏÆÆØ»Ë¡¢²¬Ìî±ÉÇ·¡Ë¡×¡¢Æ±Ç¾¿À·Ð²Ê³ØÅý¹ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÇ¾¥Ç¡¼¥¿Åý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³«È¯¤È³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÇ¾µ¡Ç½¤È¼À´µÉÂÂÖ¤Î²òÌÀ¡Ê¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§²¬ÉôÈËÃË¡Ë¡×¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡ÊJSPS¡Ë²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È³Ø½ÑÊÑ³×ÎÎ°è¸¦µæ¡ÊA¡Ë¡ÖÂçÇ¾Èé¼Á¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¤ÎÁÏÈ¯µ¡¹½¡Ê¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§Â¼»³Àµµ¹¡Ë¡×¡¢Æ±³Ø½ÑÊÑ³×ÎÎ°è¸¦µæ¡ÊB¡Ë¡ÖÇ¾¾õÂÖËè¤ÎÄ¶¹°è¿À·Ð³èÆ°µÏ¿¤È¥¯¥é¥¹¥¿/¥Ï¥ÖºÙË¦¤ÎÁªÂòÅªÁàºîË¡¤Î³«È¯¡Ê¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§Â¼»³Àµµ¹¡Ë¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥¢¹½Â¤¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¾ðÊó¹½Â¤¤ÎÇ¾³èÆ°¤«¤é¤ÎÃê½Ð¡Ê¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÀô¶©»Ë¡Ë¡×¡¢Æ±¼ã¼ê¸¦µæ¡ÖÂçµ¬ÌÏ¿À·Ð³èÆ°µÏ¿¤Ë¤è¤êÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ÖºÙË¦¤ÎÊ¬»Ò´ðÈ×¤Î²òÌÀ¡Ê¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§ÂçËÜ°é¼Â¡Ë¡×¡¢Æ±ÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¾©ÎåÈñ¡Ö¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼À¸À®¤Ë¤è¤ë°Õ¼±¤ÎÍÌµ¤ÎÄêÎÌ²½¡Ê¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§À¶²¬Âçµ£¡Ë¡×¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¡Ö¼¡À¤Âå¸¦µæ¼ÔÄ©ÀïÅª¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÀ¶²¬Âçµ£¡¢JPMJSP2108¡Ë¡×¡¢Æ±¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È·¿¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡Ö¿ÈÂÎÅªÇ½ÎÏ¤ÈÃÎ³ÐÇ½ÎÏ¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤ÎÀ©Ìó¤«¤é¤Î²òÊü¡Ê¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§¶â°æÎÉÂÀ¡¢JPMJMS2012¡Ë¡×¡¢Æ±CREST¡Ö¾ðÊóÌÖ¤ËÀø¤à°ø²Ì¹½Â¤²òÀÏ¤È¹â¼¡¸µÇ¾·×Â¬¤Ë¤è¤ë°Õ¼±¥á¡¼¥¿¤ÎÁÏ½Ð¡Ê¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§¾®Â¼Ë¡¢JPMJCR1864¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
