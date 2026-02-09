¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¤¬¡Ö½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤¿¿Í´Ö²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¸¦µæ·ë²ÌÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü
¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¡ÊÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¡Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³ØÉô¤³¤É¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¤Î¼é²°»ÖÊÝ¶µ¼ø¡ÊÀìÌçÊ¬Ìî¡§¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¡Ë¤È¡¢¼Ò²ñ³ØÉô¿Í´Ö¿´Íý³Ø²Ê¤ÎÀ¾Â¼Î§»Ò½Ú¶µ¼ø¡ÊÀìÌçÊ¬Ìî¡§¼Â¸³¿´Íý³Ø¡Ë¡¢Àõ²¬¾Ï°ì¶µ¼ø¡ÊÀìÌçÊ¬Ìî¡§¼Â¸³¿´Íý³Ø¡¦¿çÌ²³Ø¡Ë¡¢Ä¹Ê÷À»¿Í¹Ö»Õ¡ÊÀìÌçÊ¬Ìî¡§¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ö½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤¿¿Í´Ö²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1·î16Æü¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè1¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢Áª¼ê¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£±¿Æ°µ¡Ç½¤äµ»½ÑÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿´ÍýÅªÂ¦ÌÌ¤ò´Þ¤àÂ¿³ÑÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î½ÅÍ×À¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Æ±Âç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¡¢¿çÌ²¿´Íý³Ø¡¢Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¡¢¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ÎÎ°è²£ÃÇÅª¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÂ¬Äê¤·¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Î¶¥µ»ÎÏ¤ª¤è¤Ó¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î16Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ä¡¢¤½¤ì¤é¤ËµÚ¤Ü¤¹¿çÌ²¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤¬¿´ÍýÅª¤Ê¶¥µ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î»ØÆ³¼Ô¤ª¤è¤ÓÉô°÷¤Ï»ñÎÁ¤ò¼ê¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¡Ö½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤¿¿Í´Ö²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤ª¤è¤Ó2025Ç¯ÅÙ¹¾¸ÍÀîÂç³Ø³ØÆâ¸¦µæ½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡ä
¡ü¶µ°÷¾Ò²ð
¡¦¼é²°»ÖÊÝ ¶µ¼ø
¡¡https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_child/teachers/index11.html
¡¦À¾Â¼Î§»Ò ½Ú¶µ¼ø
¡¡https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_psychology/teachers/index15.html
¡¦Àõ²¬¾Ï°ì ¶µ¼ø
¡¡https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_psychology/teachers/index11.html
¡¦Ä¹Ê÷À»¿Í ¹Ö»Õ
¡¡https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_psychology/teachers/index22.html
¡ü¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³ØÉô ¤³¤É¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê
¡¡https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_child/
¡ü¼Ò²ñ³ØÉô ¿Í´Ö¿´Íý³Ø²Ê
¡¡https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_psychology/
¡ü¹¾¸ÍÀîÂç³Ø½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô
¡¡https://www.edogawa-u.ac.jp/zaigakusei/community/club/basket_w/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¶ðÌÚ474
TEL¡§04-7152-9980
FAX¡§04-7153-5904
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@edogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
