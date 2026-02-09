¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÏÎ©60¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ¡½ Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡¢³Î¤«¤Ê°ìÊâ¡£¡Ö¸Ä¤ÎÈË±É¡×¤«¤é¡Ö¸ø¶¦¤Î¹¬¤¤¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¾¦³Ø¤Ø ¡½
²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³Ø¡Ê²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¡¢Íý»öÄ¹µÈ¸¶µ£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÁÏÎ©60¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ¡Ö¾¦³Ø¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ¤¤Î¹¬¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¤ò²£ÉÍ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡Ö²£ÉÍ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¢¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¢Â´¶ÈÀ¸¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¡¢ÁíÀª124Ì¾¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
ËÜ¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢µÈ¸¶Íý»öÄ¹¤¬Àâ¤¯¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¼Â³Ø¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¦³Ø¤ò¸½Âå¤Îº®ÌÂ¤¹¤ë¼Ò²ñ¾ðÀª¤ËÂ¨¤·¤Æ¡Ö¸ø¶¦¤Î¹¬¤¤¡×¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÏÎ©60¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜ³Ø¤Ï¤³¤Î»Ö¤ò¶ñ¸½²½¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä»º¶È³¦¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°³Î¤«¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¾¦³Ø¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ¤¤Î¹¬¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¤òÌä¤¦°ìÆü¤Ë
²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³Ø¤ÏÁÏÎ©60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¾¦³Ø¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ¤¤Î¹¬¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÜ³Ø¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö°Â¤ó¤¸¤Æ»ö¤òÂñ¤µ¤ë¤ë¿Í¤È¤Ê¤ì¡×¤È¤¤¤¦·ú³Ø¤ÎÀº¿À¡¢¹»²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¿Í¤ÎÀ¤¤Î¹¬¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¡¢¿·¼«Í³¼çµÁ¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ñËÜ¼çµÁ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿ÉÏº¤³Êº¹¡¢ÀïÍð¤Ê¤É¡¢º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢µÈ¸¶Íý»öÄ¹¤¬Àâ¤¯¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¼Â³Ø¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÅÁÅý»º¶È¤ÎºÆÀ¸¤ä¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡¢³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¼ÂÁ©¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍýÏÀ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»Ö¤ò¸½Âå¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¦³Ø¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
µÈ¸¶Íý»öÄ¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÁÏÎ©¼Ô¡¦¾¾ËÜÉðÍº¤ÎÌÜ»Ø¤¹¾¦³Ø¤È¤Ï¡¢À¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¼Â³Ø¡Ê¿¿¼Â¤Î³ØÌä¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Áí¹ç¼Ò²ñ²Ê³Ø¡¦Áí¹çÀ¯ºö³Ø¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ö±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³ØÆâ¤«¤é¤Ï³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë»º³Ø¶âÏ¢·È¤ÎÃÏ°èÌ©Ãå·¿¶âÍ»¶µ°é¤ä¡¢À¾Â¼Íª»á¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼«Ê¬»ö²½¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°Àî´îÊ¿¡ÊËÜ³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø¡Ë¡¢¸Å²ìÌÐÌÀ¡¦»ûÏÆ¸¦¡¦¸¶²Ê¹¬É§¡ÊÉ¾µÄ°÷¡Ë¡¢¸¶ÅÄÇîÉ×¡ÊÀì½¤Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃøÌ¾¤Ê³Ø¼Ô¤äÃÎ¼±¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¡¢¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢NPO¤Ê¤É¤Î½ôÃÄÂÎ¤â»²²Ã¡£³ØºÝÅª¤«¤ÄÂ¿³ÑÅª¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¿¿¤Î¾¦³Ø¡×¤Î»Ñ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿ËÜ¹Ö±é²ñ¤Î´ë²è¤ä±¿±Ä¡Ê»Ê²ñ¤ä¼õÉÕ¡¢¿Ê¹Ô´ÉÍý¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¼«¼çÅª¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£Èà¤é³ØÀ¸¤ÏÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿º£²ó¤Î³èÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¹Ö±éÆâÍÆ¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
µÄÏÀ¤Ï½¾Íè¤Î¡Ö¾¦³Ø¡×¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÃã¤òÄÌ¤¸¤¿ÆüËÜºÆÀ¸¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢GDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡Ê¹¬Ê¡¡Ë¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¹ñ²ÈÌÜÉ¸¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡¢¼Ò²ñÅª¶¦ÄÌ»ñËÜ¤Ç¤¢¤ë´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÑÍý¤È»ÔÌ±ÂÐÏÃ¤ÎÉ¬Í×À¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ÔÌ±¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÆüÃæÍ§¹¥¤Î½ÅÍ×À¤äÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¾ðÀª¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ó¡¢¾¦³Ø¤ÎÈ¯ÁÛ¤È»ëÌî¤òÂç¤¤¯³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¡¢ÇÀÊ¡Ï¢·È¤äÏ«Æ¯¼Ô¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÊ¡»ã»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©»öÎã¤¬¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤ò¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¹¬¤¤¡×¤Ø¤È·Ò¤®Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¿¿Ùõ¤Ê»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ³Ø¤ÎÄó¾§¤¹¤ë¾¦³Ø¤¬¸½¼Â¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢¹ÔÀ¯¡¢¤½¤·¤Æ»º¶È³¦¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¾¦³Ø¤ò¡Ö¸ø¶¦¤Î¹¬¤¤¡×¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÁÏÎ©60¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³Ø¤¬¡¢¤½¤ÎÁÏÎ©¤ÎÀº¿À¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢¼¡Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶µ°é¤È¼ÂÁ©¤Î»Ö¤òÀ¤¤ËÌä¤¦¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÕµÁ¿¼¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³Ø IRŽ¥¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢Éô IR²Ý¡¡Âç³Ø¹Êó·¸
¹â¶¶¡¡¼÷²Â
½»½ê¡§²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶èÅì»ûÈø£´ÃúÌÜ£±£±¡Ý£±
TEL¡§045-583-9058
¥á¡¼¥ë¡§pr_office@shodai.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
